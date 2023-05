Thị trường bất động sản hạng sang New York, đặc biệt là khu trung tâm Manhattan tiếp tục cho thấy sự phục hồi, khởi sắc trong tháng 2/2021. Theo báo cáo mới nhất của Olshan Realty, trong tuần trước, có tới 36 căn nhà, bao gồm cả căn hộ và nhà phố, trị giá từ 4 triệu USD trở lên đã được chốt bán thành công.

Mức doanh số ấn tượng này cao tương đương thời điểm trước Covid. Tổng cộng trong 3 tuần đầu tháng 2/2021, có 104 giao dịch bất động sản hạng sang ở Manhattan đã được thực hiện thành công, đạt tổng trị giá 851 triệu USD. Tháng 2 trở thành tháng giao dịch sôi động nhất, thiết lập kỷ lục hiệu suất bán hàng trong 3 tuần cao nhất kể mùa xuân năm 2015.



Bất động sản hạng sang New York tiếp tục bán chạy, cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ. Ảnh: Getty Images

Lãi suất ngân hàng thấp, thị trường chứng khoán vững chắc và những thông tin tích cực về vắc-xin ngừa Covid-19 được cho là nguyên nhân thúc đẩy thị trường bất động sản cao cấp New York khởi sắc.

Cụ thể, bà Donna Olshan, Chủ tịch công ty bất động sản Olshan Realty, nhận định: “Các khoản chiết khấu hấp dẫn, thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, lãi suất rất thấp và triển vọng lạc quan về vắc-xin chống dịch đã khiến thị trường sôi động trở lại. Những nhà đầu tư trung thành với New York tìm đến mua nhà, đặt cược vào khả năng hồi sinh của thị trường này.”

Được biết, mức chiết khấu trung bình của các hợp đồng bán nhà cao cấp ở New York thường khá lớn. Chênh lệch giữa giá chào bán ban đầu và giá chốt giao dịch cuối cùng có thể lên tới 13%, cao hơn so với mức 4-5% hồi năm 2015. Bà Olshan cũng cho biết diện tích trung bình của các căn hộ bán ra mới đây cũng lớn hơn 7-8% do người mua có nhu cầu tìm kiếm không gian sống rộng rãi hơn dưới tác động của đại dịch.

Theo báo cáo của Olshan Realty, hợp đồng đắt giá nhất được ký trong tuần trước là một căn hộ rộng 390m2, được bán với giá 13,45 triệu USD. Căn hộ cao cấp nằm trên tầng 5 của một khu chung cư 18 tầng trên Đại lộ Madison, có 6 phòng ngủ và sân hiên ngoài trời.

Lan Chi