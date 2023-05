Doanh số bán nhà tại Mỹ giảm mạnh nhất kể từ năm 2015

Nhà mới để bán tại bang Texas của Mỹ. Nguồn: wsj

Hiệp hội Các nhà Môi giới bất động sản quốc gia Mỹ (NAR) ngày 21/4 cho biết doanh số bán nhà tại nước này đã giảm mạnh vào tháng Ba vừa qua, trước khi chính sách giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được thực hiện rộng rãi.

Theo đó, doanh số bán nhà, nhà mặt phố và căn hộ có sẵn tại Mỹ trong tháng Ba vừa qua đã giảm 8,5% so với tháng trước đó, đánh dấu mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ năm 2015.

Cụ thể doanh số của nhóm nhà này giảm xuống mức 5,27 triệu căn (số liệu đã được điều chỉnh theo mùa).

Số liệu của NAR được dựa trên các giao dịch mua nhà có quá trình giải quyết diễn ra trong nhiều tuần.

Do vậy có thể một số giao dịch đã bị trì hoãn, nhưng số tiền của những giao dịch bị hủy đang tăng lên. Điều này phản ánh phần nào tình trạng mất việc làm ngày càng tăng có thể ảnh hưởng đến doanh số bán nhà tại Mỹ trong những tháng tới.

Doanh số bán nhà của Mỹ giảm trên toàn quốc, nhưng sự sụt giảm rõ rệt nhất là ở miền Tây – nơi doanh số đã giảm 13,6%. Trong cùng giai đoạn, doanh số bán nhà ở miền Nam nước này đã giảm 9,1%.

Tuy nhiên, NAR cho hay giá nhà tiếp tục tăng và lên mức trung bình 280.600 USD/căn, cao hơn 8% so với cùng kỳ một năm trước.

Chuyên gia Ian Shepherdson thuộc công ty tư vấn Pantheon Macroeconomics cảnh báo rằng tháng Tư này sẽ còn tồi tệ hơn nhiều vì đây là giai đoạn các biện pháp giãn cách xã hội được tiến hành rộng hơn, ảnh hưởng tới các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Mỹ.

Tình trạng thất nghiệp gia tăng cũng sẽ có tác động lớn tới thị trường nhà ở trong giai đoạn này.

Các báo cáo hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy 22 triệu việc làm bị mất trong tháng đầu tiên của đại dịch. Con số này vượt xa so với mức 8,7 triệu việc làm mất đi trong hai năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Tình trạng trên cũng được phản ánh trong số liệu của NAR. Trong một cuộc khảo sát mới đây, NAR cho biết 8% trên tổng số hợp đồng mua bán nhà trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba năm nay đã bị hủy – gấp đôi tỷ lệ của quý trước đó.

Trong số những hợp đồng bị hủy, dịch COVID-19 dường như là một yếu tố chính với 22% người trả lời khảo sát viện dẫn lý do "người mua mất việc làm" (so với chỉ 1% trong tháng Hai vừa qua). 47% nêu ra những lý do khác (tăng từ mức 24%) chủ yếu liên quan đến dịch COVID-19.

Bà Nancy Vanden Houten của công ty tư vấn Oxford Economics dự báo doanh số bán nhà có sẵn trong quý kết thúc vào tháng Sáu tới tại Mỹ sẽ giảm 10%, đồng thời nhận định thị trường có thể phục hồi “khiêm tốn” trong nửa cuối năm nay.

Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý sự phục hồi đó có thể bị hạn chế nếu thị trường việc làm khởi sắc chậm hơn mong đợi, hoặc nếu những bên cho vay thế chấp thắt chặt các tiêu chuẩn của họ sau khi đại dịch kết thúc.

H.Thủy

