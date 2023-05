Đối trọng khu Đông, BĐS khu Tây Sài Gòn vẫn âm thầm bứt phá

Lợi thế hạ tầng giao thông hoàn thiện, kết nối dễ dàng và hệ thống tiện ích đã phát triển nhưng mức giá vẫn đang khá mềm so với khu Đông được cho là nguyên nhân chính giúp khu Tây lôi kéo người dân về sinh sống.

Chuyển mình phát triển từ hạ tầng hoàn thiện

Những năm gần đây, khu Tây Sài Gòn nổi lên là điểm sáng của thị trường bất động sản TP.HCM khi hàng loạt công trình hạ tầng và tiện ích xã hội được hoàn thiện giúp bộ mặt đô thị trở nên khang trang và rút ngắn khoảng cách di chuyển vào trung tâm.

Võ Văn Kiệt hay còn gọi đại lộ Đông Tây được xem là huyết mạch nối liền 4 khu vực đô thị của thành phố gồm khu đô thị mới ở quận 2, trung tâm hành chính, văn phòng nằm ở quận 1, trung tâm buôn bán, kinh doanh ở quận 5 và cuối cùng là vùng cảnh quan sông nước “trên bến dưới thuyền” ở quận 4, 6 và 8. Nhờ đó, Bình Tân giờ đây cũng được xem như nội thành, người dân có thể dễ dàng đi đến các quận 5, 10, Tân Phú trong vòng 5-10 phút, thời gian đến trung tâm quận 1, 3 chỉ khoảng 15-20 phút hay thuận tiện qua quận 4, 6, 8, Bình Chánh nhờ hàng loạt hệ thống cầu kết nối.



Khu Tây nổi lên là “điểm sáng” của thị trường bất động sản TP.HCM

Thực tế, bên cạnh Võ Văn Kiệt, các tuyến như Trường Chinh, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, Hậu Giang… cũng được nâng cấp đã thổi một luồng sinh khí khiến bộ mặt đô thị khu Tây nói chung hay Bình Tân nói riêng thay đổi nhanh chóng. Hệ thống tiện ích cao cấp cũng lần lượt xuất hiện như: Aeon Mall, MM Mega Market, Hùng Vương Plaza, siêu thị BigC, Co.opmart, Bệnh viện quốc tế City Hospital…

“Đất lành chim đậu”, vì thế nhiều người dân đã nhanh chân mua bất động sản và an cư tại khu Tây, hình thành nên một trong những khu vực có mật độ dân số đông nhất của TP.HCM. Những khu nhà cũ, lấn chiếm kênh rạch và các cơ sở sản xuất cũng dần được di dời. Thay vào đó là các dự án nhà ở chỉn chu, quy hoạch hạ tầng đồng bộ như khu dân cư Bình Phú 1, Bình Phú 2, khu Tên Lửa… Theo một số khảo sát của doanh nghiệp, giá bất động sản tại các khu vực thuộc quận 6, Bình Tân, Tân Phú (như EHome 3, Him Lam Chợ Lớn, Summer Square, Viva Riverside, Celadon City,…) hiện nay đã tăng gấp đôi so với cách nay vài ba năm. Các nhà phố xây sẵn hay nhà riêng lẻ mức tăng còn cao hơn nữa.

Dự báo trong tương lai, khi tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) và metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên) hoàn thành còn tạo nên cú hích đột phá mạnh mẽ hơn cho khu Tây, chưa kể nhiều triển vọng hứa hẹn từ chục công trình sắp cải tạo, nâng cấp đô thị.

Cơ hội sở hữu nhà an cư với mức giá từ 30 triệu đồng/m2

Đà tăng khá tốt và vẫn còn nhiều tiềm năng nhưng một số chuyên gia cho rằng, giá bất động sản khu Tây hiện nay vẫn khá hợp lý so với khu Đông hay khu Nam và đáp ứng tốt nhu cầu thực về nhà ở của người dân cũng như các nhà đầu tư đề cao sự an toàn, thận trọng.

Tuy nhiên, thời điểm này, nguồn cung ở khu Tây cũng khá khan hiếm, chỉ có vài dự án quy mô lớn chào bán các giai đoạn tiếp theo như Akari City của Nam Long hay Celadon City của Gamuda Land. Đây đều là những dự án có sức hút khá lớn từ lúc mở bán bởi ngoài quy mô lớn, vị trí tốt, quy hoạch tích hợp nhiều tiện ích cao cấp hướng tới không gian sống hiện đại, tiện nghi thì dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, pháp lý vững chắc, xây dựng đúng tiến độ cam kết dù xã hội liên tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.



Nam Long chào bán những căn hộ cuối cùng của Akari City giai đoạn 1

Từ giữa tháng 9 này, và dự kiến quý 4/2020 sẽ đưa ra thị trường 14 căn thương mại tầng trệt dọc trục đại lộ thương mại lộ giới 42m, diện tích trung bình mỗi căn 400m2, mức giá khoảng 20 tỷ đồng/căn.

Akari City được Nam Long hợp tác phát triển cùng hai đối tác Nhật hùng mạnh là Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad. Đây là một tổ hợp có quy mô 8,5ha thiết kế quy hoạch theo ý tưởng “thành phố an cư đa tiện ích”, cung cấp 5.000 căn hộ cao cấp và khoảng 23.000m2 diện tích thương mại, văn phòng cùng chuỗi tiện ích phong phú. Hệ thống trường tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm đang thi công kế bên cũng mang đến những giá trị cộng hưởng cho Akari City.

Tháng 8 vừa qua, giai đoạn 1 gồm đã chính thức cất nóc chỉ sau 11 tháng tổng thầu Coteccons khởi công xây dựng và bắt đầu hoàn thiện nội thất cũng như tiện ích nội khu. Theo tìm hiểu, hầu hết số căn hộ này đã được thị trường hấp thụ, những căn cuối cùng đang chào bán với giá từ 30-32 triệu đồng/m2 kèm chính sách thanh toán linh hoạt, chiết khấu 2% cho trên 97m2. Nam Long dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao nhà từ quý 3/2021. Như vậy trong khoảng 12 tháng tới, người mua chỉ cần thanh toán 50% với nhiều đợt chia nhỏ, điều này giúp giảm áp lực tài chính và thêm thời gian cân đối tài chính. Đồng thời, Akari đang được các ngân hàng cung cấp các gói vay lãi suất cố định 7,9% mỗi năm trong 12 tháng đầu hoặc 8,6% cho 24 tháng đầu tiên với tối đa 70%, thời hạn tối đa 20 năm.

Có thể thấy sức hấp dẫn của Akari City là rất lớn khi so với một số dự án ở khu Đông và khu Nam. Thậm chí, nhiều dự án ở Bình Dương hiện nay cũng đã có giá lên đến 35-40 triệu đồng/m2.

An Khánh