Đón Đầu Cơ Hội Trục Chính Đông Tây – Nối Liền Trung Tâm TP Dĩ An Đến Xa Lộ Hà Nội

Không chỉ thuận lợi về giao thông, đường Thống Nhất hay còn gọi là đường Trục chính Đông Tây 32m sẽ mở ra không gian đô thị theo hướng hiện đại, sung túc cho khu vực cửa ngõ tiếp giáp Đại lộ Phạm Văn Đồng.

Khi hoàn thiện trục đường này, việc di chuyển từ đường Trần Hưng Đạo thuộc khu trung tâm TP Dĩ An đến Xa lộ Hà Nội, Bến xe Miền Đông chỉ còn vài phút.

Triển Khai Giai Đoạn 2 Dự Án Trục Chính Đông Tây Từ Quốc Lộ 1K Đến Trần Hưng Đạo

Đến cuối năm 2024 này, đường trục chính Đông Tây sẽ chính thức thông tuyến nối liền Quốc lộ 1K với Xa lộ Hà Nội và Bến xe Miền Đông. Đầu tháng 8/2024, TP Dĩ An đã triển khai Lễ Khánh thành công trình giai đoạn 1 dự án đường Trục chính Đông Tây nối từ Quốc lộ 1K đến Xa lộ Hà Nội tổng chiều dài hơn 3Km, lộ giới 32m.

Đường Thống Nhất (Trục chính Đông Tây) sẽ nối từ Trần Hưng Đạo tới Xa lộ Hà Nội

Để thông tuyến, sau khi tiếp quản phần hạng mục thi công mở rộng Xa lộ Hà Nội (vị trí tiếp giáp với đường Trục chính Đông Tây) được TP HCM chuyển giao, TP Dĩ An hiện đang triển khai gấp rút các bước giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. Theo lộ trình mục tiêu, đến cuối năm 2024 này, đường trục chính Đông Tây sẽ thông và nối vào Xa lộ Hà Nội, chính thức mở ra hướng di chuyển cho các phương tiện lưu thông.

Không dừng ở đây, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, dự án đường Trục chính Đông Tây sẽ tiếp tục được triển khai giai đoạn 2 là đoạn nối từ Quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo (phường Dĩ An).

Trong kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng trong giai đoạn 2021 – 2023 và tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Bình Dương, đường Trục chính Đông Tây (đường Thống Nhất) là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, đóng vai trò then chốt trong việc chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế – xã hội của TP Dĩ An.

Tập Trung Đầu Tư Cho Khu Vực Làng Đại Học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị TP Dĩ An đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 (theo định hướng quy hoạch tỉnh) TP Dĩ An sẽ phát triển theo mô hình tập trung đa cực; khai thác yếu tố động lực phát triển như hành lang thương mại dịch vụ và đầu mối giao thông để hình thành nên các khu chức năng mới cho thành phố. Trong đó việc bổ sung các tuyến liên kết các khu chức năng đô thị quanh thành phố, hình thành những tuyến đường mới để tạo được trục giao thông đô thị gắn kết các khu dân cư, gắn với quy hoạch đô thị, giao thông chung của tỉnh chính là yếu tố giúp cho mục tiêu quy hoạch đạt kết quả khả thi.

Khu vực Làng Đại học hiện đã rất sôi động

Đồng thời, TP Dĩ An sẽ phát triển đô thị theo mô hình đô thị gắn với giao thông (TOD), gắn với chức năng về dịch vụ để tạo nên sự đột phá mạnh mẽ cho từng khu vực. Có 3 khu vực động lực được đánh giá là góp phần tạo nên diện mạo mới cho TP Dĩ An gồm, khu phố đi bộ chợ Dĩ An; khu hỗn hợp văn phòng – Logistic Sóng Thần; khu trung tâm sáng tạo – khu phố đại học.

Bám sát lợi thế về hạ tầng, điều kiện phát triển, đô thị của TP Dĩ An được định hướng phát triển là đô thị dịch vụ – giáo dục – công nghiệp, trung tâm đô thị đại học, đầu mối giao thông vùng. Trong đó, khu vực xung quanh Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro Sóng Thần – Suối Tiên, Bến xe Miền Đông mới,.. là những khu vực có triển vọng phát triển mạnh trong thời gian tới.

Xuất Hiện Khu Đô Thị Mới Ngay Cửa Ngõ Phạm Văn Đồng

Đến nay, khu vực liền kề Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông đang được đầu tư mạnh, với sự xuất hiện của các dự án nhà cao tầng như khu đô thị Bcons City (Dự án khu TM – DV – VP – CH Bcons) của Tập đoàn Bcons dọc tuyến đường Trục chính Đông Tây.

Bcons City – Tháp Green Emerald cung cấp nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền

Xét ở yếu tố giao thông, khu vực liền kề Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà khu đô thị Bcons City tọa lạc rất thuận tiện. Từ đây di chuyển đến Xa lộ Hà Nội chỉ 3 phút, đến tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên tầm 5 phút, nối vào Quốc lộ 1K chỉ 2 phút. Di chuyển vào trung tâm Quận 1 của Thành phố Hồ Chí Minh qua 2 cửa ngõ là Phạm Văn Đồng và Xa lộ Hà Nội.

Khi giao thông thuận tiện thì đời sống sẽ đủ đầy. Riêng với khu vực liền kề Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh càng tiện nghi hơn bởi tại Khu đô thị Bcons City có hẳn tổ hợp trung tâm thương mại – dịch vụ – khách sạn 7 tầng, có hệ thống trường học từ mẫu giáo, cấp 1, 2, 3 và Đại học. Hiện, Tập đoàn Bcons đã đưa vào giảng dạy trường liên cấp tiểu học đến Trung học cơ sở và trong tháng 9/2024 sẽ động thổ thi công tiếp trường cấp 3.

Với hạ tầng tiện ích dân sinh và giao thông thuận lợi đã đem đến cơ hội cho các bất động sản khu vực này. Đặc biệt hơn, đây còn là nơi có nguồn cung căn hộ ở vừa túi tiền. Những căn hộ trong Khu đô thị Bcons City trên dưới 2 tỷ đồng đã nhận được sự quan tâm trong thời gian qua.

Để người dân tiếp cận cơ hội sở hữu nhà tốt hơn, ngoài mức giá vừa túi tiền, Tập đoàn Bcons còn đưa ra các chương trình hỗ trợ như thuê lại căn hộ cam kết nguồn thu nhập trong 2 năm đầu tiên cho các căn hộ Bcons City – Tháp Green Emerald đến 336 triệu đồng khi sở hữu trong tháng 8/2024. Nguồn thu nhập này cộng với mức giá mềm, chương trình hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc…. căn hộ Bcons City – Tháp Green Emerald được xem là mở ra điều kiện thuận lợi để người dân sở hữu một căn hộ để an cư và đầu tư tích luỹ tài sản.

