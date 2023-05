Đón đầu xu hướng đầu tư mới – sở hữu ki ốt cao cấp có sổ hồng riêng

Nơi hội tụ những giá trị văn hóa độc đáo của vùng ĐBSCL

Với diện tích gần 4.500m2, dự án tổ hợp gồm khách sạn 4 sao với 1 tầng hầm và 10 tầng nổi; cùng khu công viên sự kiện, chợ du lịch Xà No và bến tàu du lịch Xà No. Trong đó, chợ du lịch Xà No có quy mô gần 200 ki ốt với 1 tầng hầm và 3 tầng nổi không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực, vui chơi giải trí mà còn hội tựu những giá trị văn hóa truyền thống của vùng ĐBSCL. Tổng mức đầu tư của dự án dự toán 242 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 11/2021 chợ du lịch Xà No sẽ hoàn thành và đi vào khai thác.



Toàn cảnh dự án khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No

Chợ du lịch Xà No được kết nối liền kề với phố đi bộ Hai Bà Trưng. Chợ được thiết kế với đa dạng khu ẩm thực bao gồm phố Ngon, hẻm Á, hẻm Âu, hẻm Việt cùng với các khu vui chơi, giải trí…

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đến hết tháng 8/2020, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành của Hậu Giang được hơn 430 tỷ đồng, giảm 13,27% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác được gần 300 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy sức hút của du lịch Hậu Giang rất lớn bất chấp đại dịch có ảnh hưởng.



Phối cảnh dự án khách sạn khách sạn và chợ du lịch độc đáo tại Hậu Giang

Chủ đầu tư dự án đã nhìn thấy tiềm năng của Hậu Giang và đã kích hoạt dự án. Ngoài khách sạn 4 sao, chợ du lịch Xà No với bến tàu du lịch, Ki ốt và khu phố du lịch chợ đêm đang là sự kiện thu hút giới kinh doanh thương mại, du lịch.

Sở hữu ki ốt chợ du lịch – xu hướng đầu tư mới

Từ khi thành lập tỉnh đến nay, thương mại dịch vụ và kinh tế tỉnh Hậu Giang phát triển mạnh mẽ, cư dân đô thị khai thác mạnh, nhất là bộ phận kinh doanh dịch vụ du lịch. Mặt bằng ki ốt nơi chợ du lịch sầm uất trong tương lai sẽ là là mặt hàng hiếm, không đủ đáp ứng nhu cầu, thuê, mua để kinh doanh.



Phối cảnh dự án tổ hợp gồm khách sạn 4 sao với 1 tầng hầm và 10 tầng nổi

Vị trí ngay trung tâm thành phố Vị Thanh, tổ hợp khách sạn du lịch và chợ du lịch Xà No với thiết kế gồm hàng chục ki ốt bán hàng hóa phục vụ du lịch sẽ là nơi khách du lịch hội tụ về đây nhờ sản phẩm du lịch độc đáo. Giá trị của ki ốt tỷ lệ thuận với giá nhà đất, không những thế mà giá trị chúng còn gia tăng dần lên theo thời gian. Đặc biệt, các ki ốt này lại có sổ hồng riêng.

Chợ du lịch ở đây được chia thành nhiều phân khu, thiết kế đa dạng theo từng phân khu: Phố đi bộ Hai Bà Trưng; Phố ẩm thực Á, Âu, Việt; Phố phục vụ thẩm mỹ, trung tâm làm đẹp, spa, mỹ phẩm cao cấp; Phố vui – Game, Sporting House; Phố ẩm thực đặc sắc Hậu Giang và chợ truyền thống phục vụ du lịch.



Khu phố chợ du lịch liên kế

Đối với khách thuê ki ốt, khách hàng sẽ được khuyến mãi tặng 3 – 6 tháng thuê miễn phí. Đối với khách mua, đầu tư, sở hữu, chỉ cần thanh toán đợt 1 là 280 triệu/căn. Diện tích các ki ốt dao động từ 18 – 60m2. Tùy loại hình kinh doanh, vị trí, diện tích mà khách hàng có thể chọn hình thức thuê hoặc mua sở hữu. Loại hình sở hữu bất động sản ki ốt này là hình thức kinh doanh, đầu tư mới lạ vừa dễ dàng cho thuê hoặc dùng kinh doanh trực tiếp. Quý khách khi sở hữu ki ốt chợ du lịch Xà No sẽ được cấp sổ hồng riêng từng ki ốt với đúng diện tích trong quy hoạch.