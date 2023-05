Đại dịch Covid-19 cùng quá trình giãn cách xã hội đã làm thay đổi lớn lối sống con người toàn cầu khi ngôi nhà dần là trung tâm của mọi hoạt động như làm việc, thể thao, học tập, giải trí hay kết nối xã hội. Con người có “cơ hội” nhìn nhận lại giá trị sống và sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để “mua” một không gian sống lành mạnh vì sức khoẻ.

Cuộc khảo sát người mua toàn cầu vào năm 2020 (Global Buyer Survey) của Knight Frank cho thấy có 26% phản hồi cho biết họ muốn sở hữu second home sau tác động của đại dịch. Trong đó phong cách sống wellness được đặc biệt quan tâm khi có khoảng 45% phản hồi cho thấy người mua muốn second home đa dạng không gian với mặt nước trước nhà, cùng 66% phản hồi rằng họ muốn có những khu vườn, không gian bên ngoài rộng thoáng, hướng đến giá trị sức khoẻ người sở hữu.

Thị trường đang chuộng BĐS nghỉ dưỡng với vị trí bên bờ biển hoặc gần biển

Thực tế, thị trường second home đã có những thay đổi trong thập kỷ qua và chỉ thực sự “bùng nổ” vào những năm gần đây bởi thị hiếu thị trường xoay chiều. Theo báo cáo Second Homes Spotlight 2019 của Savills, second home bên bờ biển hoặc gần biển là ưu tiên quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng.

Với thị hiếu này, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn với tiềm năng về tự nhiên thuận lợi, hệ sinh thái phong phú, những bãi biển xinh đẹp với đường bờ biển dài 3.260 km (hiện xếp 27 thế giới), cùng với đó là hàng loạt dự án trải dài dọc theo các cung đường biển.

Nổi bật có Hồ Tràm – Bình Châu, cung đường resort được bao quanh bởi một bên là rừng nguyên sinh hơn 11.000ha, một bên là biển, hiện là nơi “đổ bộ” của các nhà vận hành quốc tế. Đáng kể là sự đầu quân đầu tiên của Marriott International, vận hành cho khối khách sạn 5 sao và Best Western International, Inc. vận hành cho khối sản phẩm thấp tầng thuộc dự án Venezia Beach – Luxury Residences & Resort, do Hưng Vượng Developer phát triển.

Phân khu The Venice thuộc Venezia Beach được phân bổ kênh đào len lỏi, mặt nước tiếp cận tận thềm căn nhà

Venezia Beach được phát triển theo chuẩn phong cách sống wellness với 14 cụm tiện ích cảnh quan hướng đến việc phát triển toàn diện sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Sự cân bằng giữa yếu tố “động” và “tĩnh” được thể hiện rõ nét ở các phân khu chức năng.

Điển hình là khu Sport Club 1, Kids Club & Sport Club 2, Beach Activity & Artwork được phát triển dành cho hoạt động thể chất như bóng rổ, tennis, flyboard, cano kéo dù bay, chèo ván SUP, lặn snorkeling, và khu vực vui chơi sôi động dành cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngoài trời. Các khoảng không rộng lớn là nơi mỗi người thoả sức vui chơi, thoát khỏi những thiết bị điện tử bên trong những toà nhà nơi phố thị. Khu Wellness Center & Activity Zone là không gian chuyên biệt để chăm sóc sức khoẻ, trị liệu phục hồi, thư giãn, mang đến các phương pháp “detox” cho tinh thần.

Cư dân và khách hàng của Venezia Beach sẽ nhận “đặc quyền” luôn được sống trong không gian xanh mát, có thể tiếp cận với hệ thống 3 mặt nước tự nhiên từ biển – sông – kênh đào nhờ ưu thế diện tích mặt nước lớn nhất khu vực của dự án. Các địa điểm như như hồ cảnh quan, đường dạo bộ, suối cảnh quan, tháp vọng cảnh Venezia, điểm thư giãn trên nước, điểm ngắm cảnh ven sông… là không gian thưởng cảnh hấp dẫn và gần gũi với thiên nhiên.

Theo ông Lê Chí Hùng Việt, giám đốc điều hành Hưng Vượng Developer, ngoài đầu tư vào những giá trị hữu hình, chất lượng dịch vụ, Venezia Beach đặc biệt chú trọng giá trị về mặt cảm xúc, trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, Venezia Beach còn được lòng giới đầu tư bởi lợi ích kép đến từ khả năng sinh lời. Điều này giúp xu hướng chọn second home đa năng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của giới đầu tư như Venezia Beach trở thành lựa chọn hoàn hảo.

Giá trị cảm xúc, trải nghiệm của second home là xu hướng phát triển hiện tại

Theo ông Việt, với việc Best Western International, Inc. tham gia vận hành trong giai đoạn đầu tiên, lợi nhuận cho thuê cam kết mang lại tối thiểu 5%/năm trong 5 năm. Và lợi nhuận sẽ không dừng lại ở 5% mà có thể luỹ tiến lên khoảng 30% từ tiềm lực nội khu và ngoại khu của dự án.

Theo khảo sát của Savills thực hiện trên 8 thị trường lớn ở châu Âu và Mỹ, với hình thức cho thuê của BĐS nghỉ dưỡng hàng hiệu, tỷ suất sinh lời lên đến 6,4%/năm. BĐS hàng hiệu tại các thành phố lớn thường có nhu cầu thuê hoặc công suất thuê cao nhưng với khách sạn, resort nghỉ dưỡng, mô hình này mang lại giá cho thuê và giá bán cao hơn nhờ vào hệ thống tiện ích đi kèm như hồ bơi riêng, không gian ngoài trời, vườn nhà và các điểm tham quan lân cận. Venezia Beach đang được phát triển phù hợp với xu hướng thị trường trong việc đem cuộc sống khỏe đồng thời tạo lợi nhuận lâu bền, theo nhận định của nhiều chuyên gia đầu tư trong ngành.