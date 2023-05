"Đón hè rộn ràng - Ngập tràn quà tặng" tại căn hộ giá 28 triệu/m2 giáp ranh TP. Thủ Đức

Chương trình bán hàng ý nghĩa trong mùa hè

“Đón hè rộn ràng – ngập tràn quà tặng” làm món quà mùa hè ý nghĩa “3 trong 1” mà chủ đầu tư Hoàng Nam và đơn vị phát triển Mapleland dành tặng cho quý khách hàng. Không chỉ có cơ hội sở hữu những căn hộ đẹp nhất dự án với giá chỉ 28tr/m2 mà khách hàng sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị và ý nghĩa như giải đặc biệt là 01 chỉ vàng, giải nhất là 1 máy lọc không khí, giải nhì là 01 Full Combo Suối Tiên dành cho 4 người, giải ba là 01 Full Combo Suối Tiên dành cho 3 người, giải khuyến khích là 02 Full Combo Suối Tiên dành cho 2 người. Còn đối với khách hàng xác lập tư vấn thành công sẽ bốc thăm trúng thưởng phần quà dành cho mình là 1 chỉ vàng hoặc 2 chỉ. Đây được xem là món quà tinh thần ý nghĩa nhằm mang đến một không khí sôi động, làn gió mới cho các gia đình, đặc biệt là trong tháng 6 với các sự kiện gắn liền với ngày Quốc Tế Thiếu Nhi và ngày Gia đình Việt Nam.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến hơn 1 tỷ đồng

Giỏ hàng đẹp nhất với giá chỉ 28tr/m2

Là dự án hấp lực mạnh dòng vốn đầu tư và mua ở thời gian qua, Honas Residence liên tục ghi nhận tình trạng cháy bảng hàng trong các đợt mở bán. Hiện quỹ căn dự án không còn nhiều. Sức nóng trong đợt “bung” hàng lần này đến từ sự khan hiếm và đặc biệt hơn, đây là “giỏ hàng” cuối cùng những căn hộ đẹp, sở hữu tầm view đắt giá.

Dù là những căn hộ “đắt giá” về tầm view, vị trí nhưng mức giá chào bán lại không hề đắt đỏ: chỉ 28 triệu đồng/m2 – một mức giá hấp dẫn nhất khu vực và hấp dẫn bậc nhất trên thị trường. Với cơ cấu căn hộ lý tưởng, diện tích linh hoạt từ 45-69m2, gồm căn 1 phòng ngủ, 1+1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, phần lớn tổng giá các căn hộ Honas Residence chỉ dao động từ hơn 1,3 tỷ đồng đến trên dưới 2 tỷ đồng. Mức giá này vừa tầm với khả năng chi trả của các gia đình trẻ tại các thành phố lớn. Ngoài ra, Honas Residence còn thu hút người mua với chính sách bán hàng ưu đãi khi chủ đầu tư chiết khấu cao, lên mức 9,82% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ 100% lãi tới khi nhận nhà.

Căn hộ Honas Residence sở hữu view nhìn toàn cảnh ấn tượng và ban công rộng

Vị trí giáp ranh Thủ Đức và nhà thầu An Phong là điểm cộng

Vị trí độc tôn là điểm cộng đầu tiên của Honas Residence. Dự án sở hữu 3 mặt tiền duy nhất trong khu vực, các mặt tiền đều nằm trên các trục đường huyết mạch là Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành đai 3 và Bình Thung. Sự giao thoa của 3 tuyến đường tạo nên tam giác kinh tế, có ý nghĩa giao thương chiến lược giữa các vùng kinh tế trọng điểm: thành phố Thủ Đức – Trung tâm Dĩ An – Tp.Biên Hòa. Sự đắc địa của vị trí còn đến từ sự kết nối với tuyến Metro số 1 và kết nối trực tiếp với quốc lộ 1K – tuyến đường mang ý nghĩa chiến lược của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, từ đó, mở ra các cơ hội tăng cường kết nối- giao thương liên vùng, rút ngắn thời gian lưu thông giữa các thành phố, thị xã và hệ thống các khu công nghiệp của Bình Dương.

Honas Residence ra mắt những căn hộ view đẹp nhất với mức giá khó tin chỉ 28tr/m2

Cũng chính bởi tọa lạc tại vị trí đắc địa, cư dân Honas Residence được hưởng hệ thống hạ tầng xã hội đã hoàn thiện và phát triển bậc nhất khu vực. Từ dự án, cư dân chỉ mất 5 -7 phút tới khu Đông Sài Gòn, làng Đại Học, Bến Xe Miền Đông, Ga Metro Suối Tiên – Dĩ An. Xung quanh dự án đã hình thành hàng loạt tiện ích ngoại khu vô cùng tiện lợi như trường học, bệnh viện, ngân hàng, siêu thị, chợ…

Chất lượng căn hộ Honas Residence thuộc top đầu thị trường khi An Phong – đơn vị thi công hàng đầu Việt Nam là nhà thầu xây dựng của dự án. Tên tuổi An Phong gắn với hàng loạt các dự án, công trình lớn của thị trường bất động sản như The Classia Khang Điền, Khu đô thị Sala, Saigon Pearl, Vinpearl, Vinhomes Grand Park, Palm Heights… Đơn vị này sẽ tiếp tục mang đến sự chuẩn mực trong chất lượng xây dựng đến từng chi tiết, góc cạnh của dự án. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện cơ bản với nội thất cao cấp của các thương hiệu lớn trên thị trường như An Cường, Häfele; Sơn Dulux; Mitsubishi…

Từ việc sở hữu được hàng loạt ưu điểm vượt trội ở trên về chương trình bán hàng, giá, vị trí, chất lượng công trình, đã khiến cho giỏ hàng với những căn hộ đẹp nhất dự án đang trở nên khan hiếm và trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản vùng giáp ranh Tp. Thủ Đức thời gian này.