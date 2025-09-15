Đón Sóng Đại Lộ Hà Nội Gia Bình, Loại Hình Bất Động Sản Nào Đáng Đầu Tư?

Đông Bắc Hà Nội đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản với sự xuất hiện của hai dự án hạ tầng tỷ đô: Sân bay Gia Bình và Đại lộ Hà Nội – Gia Bình. Việc đồng loạt khởi công hai dự án này không chỉ tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ về kinh tế mà còn mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản khu vực. Vậy, trong bối cảnh đó, đâu là loại hình bất động sản sẽ đón sóng hạ tầng, mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư?

Sân Bay Gia Bình Và Đại Lộ Hà Nội Gia Bình: Đòn Bẩy Hạ Tầng Tỷ Đô

Sân bay Gia Bình, dự án cấp 4E, với tổng đầu tư giai đoạn 1 lên tới 120.839 tỷ đồng, được quy hoạch trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, giúp giảm tải cho Nội Bài và thúc đẩy kinh tế vùng. Song hành là Đại lộ Hà Nội – Gia Bình, tuyến cao tốc rộng tới 120m, có cả tuyến metro ở giữa, sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, biến Gia Bình thành một “vệ tinh” của Thủ đô. Từ đó, tạo nên hành lang kinh tế sôi động và nâng cao giá trị bất động sản ven đại lộ.

Dữ liệu quá khứ đã chứng minh, hạ tầng giao thông là yếu tố cốt lõi quyết định giá trị bất động sản. Các dự án sân bay lớn như Phú Quốc, Long Thành đều là những minh chứng rõ rệt. Khi sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động, giá đất nền tăng gấp 10 lần. Tương tự, thông tin quy hoạch sân bay Long Thành đã khiến giá đất tại các khu vực lân cận tăng 100-300% (theo CBRE Việt Nam). Điều này cho thấy hạ tầng giao thông luôn là đòn bẩy mạnh mẽ nhất cho sự gia tăng giá trị của bất động sản lân cận.

Lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngày 19/8/2025

Loại Hình Bất Động Sản Gần Sân Bay Nào Đáng Đầu Tư?

Trước bối cảnh hạ tầng bứt phá, câu hỏi đặt ra là đâu là loại hình bất động sản mang lại lợi nhuận tối ưu và bền vững? Thị trường bất động sản hiện nay rất đa dạng, bao gồm đất nền, căn hộ, nhà phố, shophouse, biệt thự. Mỗi loại hình đều có những ưu và nhược điểm riêng, đòi hỏi nhà đầu tư muốn đón sóng đại lộ Hà Nội Gia Bình phải có sự phân tích kỹ lưỡng.

1 – Đất nền: Tiềm năng tăng giá cao, rủi ro đi kèm

Đất nền luôn được xem là kênh đầu tư "truyền thống" với tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Dữ liệu từ các sàn giao dịch bất động sản địa phương cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, giá đất nền tại một số khu vực Gia Bình đã tăng trung bình từ 20-30% so với cuối năm 2024, đặc biệt là các lô đất gần dự án sân bay và đại lộ mới.

Đất nền gần sân bay có tiềm năng sinh lời hấp dẫn nhưng hay gặp rủi ro pháp lý và quy hoạch

2 – Chung cư, căn hộ: Dòng tiền ổn định, lợi nhuận tăng trưởng chậm

Khi sân bay đi vào hoạt động, lượng lớn chuyên gia, nhân sự và lao động sẽ đổ về khu vực, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở. Các căn hộ và chung cư là lựa chọn lý tưởng cho phân khúc này. Hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin về dự án chung cư nào sắp được triển khai quanh sân bay Gia Bình cũng như dọc tuyến đại lộ Hà Nội – Gia Bình.

Căn hộ quanh sân bay tạo dòng tiền ổn định từ cho thuê nhưng ít khi tăng giá đột biến

3 – Dự án nhà phố thấp tầng: Giá trị kép và khả năng tăng trưởng bền vững

Các dự án nhà phố thấp tầng là loại hình được các chuyên gia bất động sản đánh giá cao nhất, đặc biệt khi nằm trong các khu đô thị quy hoạch đồng bộ. Các sản phẩm cao cấp như shophouse, nhà phố liên kế, biệt thự, đặc biệt là biệt thự ven sông, sở hữu vị thế độc tôn, không chỉ là tài sản giá trị mà còn khẳng định đẳng cấp sống.

Tại một khu vực đang phát triển sôi động như Gia Bình, những sản phẩm này luôn được săn đón bởi nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Theo Cushman & Wakefield, giá trị các căn biệt thự, nhà phố tại Bắc Ninh đã tăng trung bình 15% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2024. Lượng giao dịch tại các dự án có quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ luôn duy trì ở mức cao.

Thực tế chưa có bất kỳ nhà đầu tư nào công bố thông tin sẽ quy hoạch dự án nhà phố thấp tầng dọc đại lộ Hà Nội – Gia Bình, duy nhất chỉ có dự án Centa Riverside tọa lạc trong đại đô thị VSIP Bắc Ninh, kề ngay đại lộ và giáp ranh Hà Nội, hiện đang mở bán phân khu biệt thự sông cao cấp.

Nhà phố, shophouse là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nhờ khả năng tăng trưởng bền vững

Biệt Thự Ven Sông Centa Riverside Đón Sóng Đại Lộ Hà Nội Gia Bình

Khi hạ tầng bứt phá, các chuyên gia nhận định dự án nhà phố thấp tầng như các biệt thự ven sông sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội nhờ giá trị ở thực và vị thế độc tôn. Sự khan hiếm của loại hình này luôn tạo ra tính thanh khoản cao, thu hút giới đầu tư sành sỏi. Biệt thự ven sông Tào Khê của Centa Riverside đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Đây là dự án hiếm hoi tại Bắc Ninh sở hữu vị trí đắc địa: kề sông mang lại không gian sống trong lành; cận lộ (Đại lộ Hà Nội – Gia Bình) giúp kết nối giao thông thuận tiện; và cận metro (quy hoạch tuyến metro ngay giữa đại lộ) đảm bảo tiềm năng tăng giá vượt trội trong tương lai.

Centa Riverside biệt thự ven sông hiếm có đón sóng đại lộ Hà Nội Gia Bình

Những lợi thế độc tôn này giúp Centa Riverside không chỉ là tài sản có giá trị bền vững mà còn là một cơ hội đầu tư thông minh, đón đầu làn sóng phát triển của hạ tầng khu vực. Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, sản phẩm cao cấp và tiềm năng tăng trưởng đã được bảo chứng biến Centa Riverside trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất tại thị trường bất động sản Đông Bắc Hà Nội.

