Đón Sóng Đầu Tư Tại “Lõi Mới” Siêu Đô Thị TP.HCM Mở Rộng

Symlife do Nam Hiệp Thành làm Chủ đầu tư, Hoàng Anh Holdings hợp tác đầu tư và được triển khai bởi DXMD Vietnam, cùng sự đồng hành phân phối của hơn 25 đối tác phân phối chiến lược hàng đầu, bao gồm:



Dat Xanh Services, Đất Xanh Miền Nam, Cona Land, iHouzz, Saigon Real, Đại Trường Sơn, Opus Realty, SC Realty, Trọng Tín Land, ATRA, Homegroup, PicoLand, Vilahomes, Khởi Minh, Seven Holding Land, Thế Giới Địa Ốc, Tập đoàn Động Lực Phương Đông (EMG), QT Property, Bam Land, K Realty, Homelink, Center Land, An Phát Land, Khởi Phát Homes, The Global Holding.