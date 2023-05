Lideco – khu đô thị thấp tầng hiếm có tại Thủ đô

Khu đô thị Lideco là tổng hòa kiến trúc sinh thái hiện đại với đầy đủ công trình nhà ở và hệ thống tiện ích khép kín. Với tổng quy mô lên tới 38,95ha, khu đô thị là một trong những dự án thấp tầng lớn nhất miền Bắc nằm ở phía Tây của Hà Nội, liền kề với Quận Bắc Từ Liêm và cách trung tâm thủ đô 20 phút lái xe.

Nhằm mang đến sự tiện nghi nhất cho cư dân, khu đô thị được quy hoạch với 5 lối vào thông qua trục đường Quốc lộ 32, đường Đại lộ Thăng Long và Vân Canh mở rộng. Nhờ thuận tiện kết nối tới trung tâm Thủ đô, nơi đây đang trở thành điểm sáng lựa chọn an cư trong bối cảnh chất lượng sống tại nội thành ngày càng suy giảm như tình trạng ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng…

Nắm bắt xu hướng sống xanh từ rất sớm, khu đô thị Lideco được định hướng xây dựng những sản phẩm thấp tầng với 648 căn biệt thự, nhà vườn và 136 căn biệt thự liền kề, mật độ xây dựng chỉ 42%. 58% diện tích còn lại (tương đương hơn 22ha) chủ đầu tư dành để xây dựng cảnh quan tiện ích và cây xanh nội khu, giúp cư dân Lideco được tận hưởng cuộc sống đích thực với không gian trong lành, đầy đủ tiện nghi, thỏa sức cho con trẻ vui chơi và tránh xa ồn ào, khói bụi.



Toàn cảnh khu đô thị Lideco

Hòa cùng không gian rộng lớn, xanh mát của thiên nhiên là những điểm nhấn kiến trúc tân cổ điển tinh tế đẳng cấp. Tựa như khung trời Âu thu nhỏ, những căn biệt thự Lideco sở hữu sắc kem trắng cùng tone màu trung tính điểm xuyết trên những ô cửa tạo nên cảm giác vừa cổ kính vừa hiện đại. Những căn biệt thự nơi đây rộng rãi với lối thiết kế phóng khoáng, tối ưu góc chết và khéo léo tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Đặc biệt, với quy mô dân số chỉ 4.200 người, khu đô thị Lideco được dự đoán sẽ trở thành chốn đi về đón đầu xu hướng sống ven đô trong những năm sắp tới.

Đầu tư nghiêm túc, khu đô thị Lideco tái khởi động

Không khó để nhìn ra nhiều lợi thế dành cho thị trường bất động sản tại Hoài Đức khi chính thức lên quận vào năm tới. Chính vì vậy ngay từ thời điểm cuối năm 2018, chủ đầu tư Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đã rục rịch tái khởi động việc bán hàng và tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục tiện ích vào đầu năm 2019.



Cảnh quan khu quảng trường tại khu đô thị Lideco

Ngay từ tháng 5/2019, chủ đầu tư dự án đã tổ chức Hội thảo với mong muốn lắng nghe ý kiến trực tiếp của khách hàng, từ đó lựa chọn ra phương án chỉnh trang tối ưu nhằm gia tăng chất lượng khu đô thị. Từ đó đến nay, chủ đầu tư đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành tuyến đường nội bộ toàn khu, vỉa hè, lối vào, đài phun nước, 3 khuôn viên cây xanh, thảm hoa, đầu tư khu vui chơi giải trí, bể bơi, khu tập thể thao, bãi đỗ xe, khu vui chơi trẻ em, đầu tư các khu dịch vụ tiện ích như siêu thị, nhà hàng; đồng thời thuê đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp vào vận hành khu đô thị từ ngày 1/1/2019.

Với định hướng trở thành quần thể đô thị hiện đại khang trang và đầy đủ tiện nghi, khu đô thị Lideco đã được phê duyệt quy hoạch hệ thống tiện ích nội khu. Cụ thể, tại đây sẽ có hệ thống trường học liên cấp bao gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở tạo môi trường học tập – vui chơi an toàn, tiện nghi. Ngoài ra, ngay trung tâm dự án, chủ đầu tư đã xây dựng khu vực công cộng quy tụ đầy đủ tiện ích như: Khu hỗn hợp thể thao (câu lạc bộ, nhà văn hóa, sân tennis, tập golf…); khu trung tâm thương mại (siêu thị mua sắm, phòng gym, spa, yoga, vui chơi giải trí, bể bơi,…) và khu trung tâm hành chính – y tế,… Bên cạnh hệ thống tiện ích và quản lý vận hành chuyên nghiệp, khu đô thị đã được trang bị hệ thống an ninh nghiêm ngặt, giúp các cư dân an tâm sinh sống.

Đặc biệt hơn, toàn bộ hệ thống nước thải trong khu đô thị Lideco được xử lý tại nguồn bằng công nghệ Johkasou hàng đầu của Nhật Bản. Đây cũng chính là động thái thể hiện một chủ đầu tư có tâm, tầm và quan tâm sát sao tới đời sống của mỗi cư dân tại khu đô thị.



Khu đô thị Lideco được đầu tư bài bản từ chất lượng công trình đến cảnh quan tiện ích

Đón sóng thị trường bất động sản, khu đô thị Lideco đang dần hoàn thiện chỉnh trang cơ sở hạ tầng và chuẩn bị kế hoạch mở bán sắp tới. Với 10 khách hàng mua nhà đầu tiên, chủ đầu tư dành tặng mỗi khách hàng 05 lượng vàng SJC 9999 cùng nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

Nhật Mai

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/27/don-song-hoai-duc-len-quan-sieu-do-thi-lideco-tap-trung-hoan-thien-ha-tang