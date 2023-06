Đông Anh Lên Quận Có Phá Băng Thị Trường Đất Nền?

Đông Anh lên quận đang được kì vọng là thông tin tích cực, thổi làn gió mới vào thị trường đất nền vốn đang ảm đạm nơi đây. Hiện thị trường đất nền Đông Anh đang diễn biến ra sao?

Trong các huyện vùng ven Hà Nội, có thể nói Đông Anh là huyện có mức độ đầu tư hạ tầng thuộc top lớn nhất. Các công trình giao thông trọng điểm tại đây có thể kể đến như Quốc lộ 5 kéo dài, Quốc lộ 3, đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài, đường cao tốc Nhật Tân – Nội Bài, Quốc lộ 3 mới (đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên), đường 23B, Quốc lộ 23A…

Thế nhưng từ năm 2022, khi thị trường bất động sản lao dốc, đất nền Đông Anh cũng rơi vào tình cảnh trầm lắng, đìu hiu. Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2023 của Batdongsan.com.vn cho biết so với quý 4/2023, giá bán các thị trường đất nền vùng ven Hà Nội giảm từ 1-13%, mức độ quan tâm giảm từ 4-24%.

Nếu thông tin Đông Anh lên quận xuất hiện vào giai đoạn 2021 đổ về trước, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt đất tại thị trường này. Thế nhưng, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, ở thời điểm hiện tại, thông tin trên không đủ để kích thích thị trường đất nền Đông Anh “bật dậy”. Đất nền nơi đây nhìn chung vẫn khá trầm lắng.

Khảo sát mới nhất của Batdongsan.com.vn ghi nhận đất nền Đông Anh vẫn đang duy trì mức giá giảm so với 4 tháng trước. Cụ thể, đất nền Nguyên Khê đang có giá 38-43 triệu đồng/m2, giảm 10-15% so với mức 42-47 triệu đồng/m2 sau Tết. Đất nền Cổ Loa nằm trong các xóm giá bán vẫn đang ở mức giảm là 18-20 triệu đồng/m2 so với mức 22-25 triệu đồng/m2 thời điểm sau Tết. Đất kinh doanh Võng La tiếp tục duy trì mức giá đã giảm là 35-40 triệu đồng/m2 so với mức giá 37-42 triệu đồng/m2 của tháng tháng 2/2023. Đất nền Hải B ố i cũng giảm 10% so với 4 tháng trước, duy trì ở mức 50-55 triệu đồng/m2.