Đông Bắc TP.HCM Tiếp Tục Là Điểm Đến Của Dòng Căn Hộ Vừa Túi Tiền

Trở thành siêu đô thị sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, cơ cấu nguồn cung căn hộ của toàn thị trường bất động sản TP.HCM. Trước đó, thị trường bất động sản TP.HCM là sự độc chiếm của dòng căn hộ trung, cao cấp và hạng sang. Dòng căn hộ giá rẻ hoàn toàn biến mất thì nay với sự sáp nhập đã bổ sung cho thị trường một lượng nhất định căn hộ vừa túi tiền, dù số lượng còn khiêm tốn.

Sau Sáp Nhập, TP.HCM “Gia Tăng” Dòng Căn Hộ Vừa Túi Tiền

Khoảng 4 năm qua, thị trường bất động sản TP.HCM (khu vực cũ) đã tuyệt chủng hoàn toàn dòng căn hộ bình dân, giá rẻ. Dữ liệu thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn ghi nhận, mặt bằng giá căn hộ trung bình tại TP.HCM đã chạm ngưỡng 63 triệu đồng/m2. Đây chỉ là mức trung bình chung toàn thị trường, tại những khu vực trung tâm của thành phố như khu vực Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng, phường Sài Gòn, giá căn hộ thậm chí chạm ngưỡng 200-500 triệu đồng/m2.

Quá trình sáp nhập giúp giá căn hộ TP.HCM được bổ sung nguồn cung căn hộ vừa túi tiền

Tuy nhiên, kể từ quá trình sáp nhập, bắt đầu từ 1/7, cơ cấu giá căn hộ TP.HCM đã được bổ sung nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, tập trung trục Đông Bắc thành phố, chính là khu vực Bình Dương cũ. Quá trình sáp nhập, khu vực Bình Dương cũ được quy hoạch như “cực hút dân số mới”, giúp giảm tình trạng quá tải hạ tầng, giao thông, nhà ở tại TP.HCM. Mới đây nhất, Tập đoàn Bcons và đối tác Nhật Bản là Công ty Mercuria SPV sẽ triển khai 490 căn hộ Bcons Asahi có mức giá dưới 2 tỷ đồng, vị trí ngay mặt tiền Quốc lộ 1K. Đây là dự án thứ 16 của Bcons với quy mô 29 tầng và 2 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 490 căn hộ ở có không gian sống thiết kế từ 35,65m2 – 74,29m2, trong đó căn hộ có diện tích 50m2 chiếm chủ đạo. Thời điểm tháng 8/2025, dự án Bcons Asahi đang trong quá trình thi công móng hầm. Theo kế hoạch dự kiến quý 2/2027 sẽ bàn giao các căn hộ cho cư dân vào ở.

Bên cạnh Bcons Asahi, cũng trong quý 3/2025, Tập đoàn Bcons công bố tiếp tháp Green Diamond trong khu đô thị Bcons City có quy mô 4ha, vị trí mặt tiền đường Thống Nhất. Dự án gồm 1 tháp căn hộ cao 28 tầng và 2 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 590 căn hộ ở và 8 tầng thương mại dịch vụ. Đến tháng 8/2025, công trình cũng đang thi công móng hầm. Theo kế hoạch đến quý 1/2027 sẽ bàn giao căn hộ đến khách hàng.

Một dự án khác có mức giá chỉ từ 36 triệu đồng/m2 cũng mở bán giai đoạn này tại phía Đông Bắc TP.HCM là Symlife Thuận An do Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Nam Hiệp Thành Bình Dương làm chủ đầu tư. Được biết, Symlife Thuận An tọa lạc tại Phường Bình Hòa có quy mô lên tới 7.208 m2 có 1 tháp hình chữ L với 27 tầng nổi, 1 tầng hầm, có 659 căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ có diện tích từ 54-95m2.

Cùng thời điểm, Phú Đông Group cũng đã giới thiệu dự án căn hộ Phú Đông SkyOne , tọa lạc trên khu đất hơn 5.600 m2 tại TP. Dĩ An cũ. Công trình dự kiến đưa ra thị trường khoảng 800 căn hộ với mức giá khởi điểm từ 32 triệu đồng/m².

Đông Bắc TP.HCM – Điểm Dừng Chân Của Người Dân Thu Nhập Thấp

Trong bối cảnh giá nhà tại trung tâm TP.HCM liên tục leo thang và quỹ đất ngày càng hạn hẹp, nhiều người dân đô thị đang có xu hướng dịch chuyển về các khu vực giáp ranh để tìm kiếm cơ hội an cư với chi phí hợp lý hơn. Xu hướng này ngày càng rõ nét sau quá trình sáp nhập. Trong đó, trục Đông Bắc với tâm điểm là Bình Dương cũ nổi lên như lựa chọn hàng đầu. Môi giới Huỳnh Thành Hòa, chuyên bán chung cư tại khu vực này cho biết, lý do trước hết đến từ mức giá. Trong khi các dự án căn hộ mới tại TP.HCM phổ biến ở mức 60- 90 triệu đồng/m2, thậm chí cao hơn ở khu trung tâm, thì cùng phân khúc, người mua có thể tìm thấy sản phẩm tại đây chỉ dao động từ 30-45 triệu đồng/m2. Sự chênh lệch lớn giúp người có thu nhập trung bình dễ dàng sở hữu nhà ở, thay vì phải chật vật với khoản vay lớn hoặc buộc chấp nhận ở xa hơn.

Trục Đông Bắc TP.HCM (Bình Dương) cũ tiếp tục là điểm đến của dòng căn hộ vừa túi tiền

Ngoài yếu tố giá, anh Hòa nhấn mạnh, hạ tầng giao thông kết nối chính là đòn bẩy khiến Bình Dương cũ ngày càng hấp dẫn. Các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng, Mỹ Phước – Tân Vạn, hay sắp tới là tuyến metro số 1 giúp việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến khu vực này được rút ngắn đáng kể. Thực tế, nhiều cư dân làm việc tại phía Đông TP.HCM nhưng chọn sống ở tại đây vì chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển, tương đương quãng đường từ quận ven vào trung tâm thành phố.

Nhà đầu tư Trần Ánh Xuân, hiện trú tại phường Sài Gòn (TP.HCM) cho biết sức hút của chung cư khu vực Đông Bắc còn đến từ chất lượng các dự án căn hộ đã có bước thay đổi mạnh. Nếu như trước đây thị trường chủ yếu phục vụ nhu cầu công nhân với phân khúc nhà ở giá rẻ, thì vài năm trở lại đây, nhiều chủ đầu tư lớn đã phát triển các khu căn hộ quy mô lớn, tích hợp tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, hồ bơi, công viên, trường học. Điều này giúp người mua không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở mà còn tiếp cận một môi trường sống chất lượng, tiệm cận tiêu chuẩn của trung tâm TP.HCM.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là Bình Dương cũ vốn là trung tâm công nghiệp với hàng triệu lao động và chuyên gia nước ngoài sinh sống, làm việc. Nhu cầu nhà ở cho thuê luôn ổn định, khiến căn hộ tại đây không chỉ là chỗ an cư mà còn là kênh đầu tư tiềm năng. Với suất đầu tư thấp hơn khu vực trung tâm TP.HCM nhưng khả năng khai thác cho thuê tốt, nhiều gia đình trẻ đã tính toán chọn mua chung cư ở đây vừa để ở, vừa để tích lũy tài sản dài hạn.

Cũng theo bà Xuân, xu hướng “ly tâm” này còn tiếp diễn mạnh mẽ trong những năm tới, nhất là khi quỹ đất trung tâm khan hiếm, chi phí sinh hoạt ngày càng cao, trong khi Đông Bắc TP.HCM không ngừng hoàn thiện hạ tầng và nâng tầm đô thị. Với sự cân bằng giữa giá cả, chất lượng sống và kết nối, chung cư khu vực này sẽ tiếp tục là điểm đến được ưa chuộng, minh chứng cho xu thế giãn dân tự nhiên từ TP.HCM ra vùng phụ cận.

