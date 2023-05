Đồng Nai là “ngọn sóng” đầu tư mạnh trong vòng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bất động sản Đồng Nai đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết nhờ vào việc quy hoạch hạ tầng và giao thông phát triển, sân bay Quốc tế Long Thành sắp hoàn thành khiến giá trị bất động sản tăng đáng kể.

Đồng Nai là một trong những tỉnh phát triển nhanh của Việt Nam cùng hàng loạt các dự án hạ tầng và giao thông được triển khai trong những năm qua không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, sản xuất mà còn giúp thúc đẩy thị trường bất động sản nơi đây phát triển mạnh mẽ hơn.

Quy Hoạch Hạ Tầng Và Giao Thông Của Đồng Nai

Đồng Nai đang có kế hoạch phát triển hạ tầng và giao thông rất lớn, với các dự án được triển khai tại các khu vực trọng điểm như:

Sân bay Quốc tế Long Thành: Đây là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất của Đồng Nai, với mục tiêu xây dựng một sân bay quốc tế mới để thay thế cho sân bay Tân Sơn Nhất hiện tại. Khu vực này sẽ được kết nối với nhiều quốc gia trên thế giới, từ đó thu hút đông đảo khách du lịch và đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội mới cho thị trường bất động sản Đồng Nai.

Đường vành đai 4: Đi qua địa giới hành chính của 12 huyện thuộc 5 tỉnh, thành phố, trong đó đoạn đường đi qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 45km tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối vùng Tây Nam – Đông Nam với khu cảng Hiệp Phước, Cảng Long An, giúp thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa và tạo điều kiện phát triển dịch vụ cảng. Việc xuất hiện Vành đai 4 ở TP. Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn đối với thị trường bất động sản nơi đây.

Cao Tốc Phan Thiết – Dầu Giây: Vừa đưa vào hoạt động trước vành đai 3, đây là công trình trọng điểm tạo sức hút đặc biệt. Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết dự báo sẽ tạo cú hích cho thị trường nhà ở của khu vực Sông Thao, Trảng Bom. Tương lai gần, đây sẽ là sản phẩm đất nền được nhiều nhà đầu tư quan tâm săn đón, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2023.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: Đây là một trong những dự án cao tốc lớn nhất của Đồng Nai, với mục tiêu kết nối Biên Hòa và Vũng Tàu. Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến sẽ có tổng chiều dài khoảng 55km và đang được triển khai với tốc độ cao để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Tín Hiệu Khả Quan Thị Trường Quý Vừa Qua

Với các dự án hạ tầng và giao thông trọng điểm được triển khai, thị trường bất động sản Đồng Nai đang cho thấy tín hiệu khả quan trong quý vừa qua. Các dự án bất động sản tại Đồng Nai được triển khai liên tục và thu hút đông đảo khách hàng quan tâm. Theo báo cáo mới nhất của Savills, thị trường bất động sản Đồng Nai trong quý đầu năm 2023 đã có sự tăng trưởng vượt trội, với giá bán nhà phố và biệt thự tại các khu vực trung tâm đang tăng cao.

Đồng Nai là tỉnh đứng thứ 4 về lượng vốn FDI trong nước, điều này chứng tỏ tiềm năng kinh tế và bất động sản của Đồng Nai đang được đánh giá cao.. Những khu vực như Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch đang trở thành những khu vực tập trung các dự án bất động sản hot nhất hiện nay.

Đồng thời, các dự án căn hộ, nhà phố, biệt thự được triển khai tại Đồng Nai đang được đánh giá là có tiềm năng tăng giá cao trong tương lai, do nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung không đủ đáp ứng. Ngoài ra, các dự án nghỉ dưỡng và du lịch tại Đồng Nai cũng đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, tạo thêm tiềm năng phát triển cho thị trường bất động sản tại đây.

Sức Hút Của Bất Động Sản Đồng Nai Đối Với Nhà Đầu Tư

Nguồn cung bất động sản đang không đáp ứng được nhu cầu thực tế tại Đồng Nai. Với sự gia tăng dân số, nhu cầu về nhà ở tại khu vực này ngày càng tăng cao, trong khi đó, nguồn cung chỉ tập trung vào những khu vực trung tâm, khiến giá trị bất động sản tại Đồng Nai tăng lên một cách đáng kể. Ngoài ra, sự phát triển của các khu công nghiệp cũng đóng một vai trò quan trọng trong tình trạng “đói” nguồn cung bất động sản tại Đồng Nai.

Điểm nhấn của bất động sản Đồng Nai là mạng lưới giao thông dày đặc và cơ sở hạ tầng hiện đại, việc di chuyển và kết nối giữa các khu vực càng trở nên dễ dàng hơn, từ đó thu hút đông đảo nhà đầu tư.

Trong đó khu cư dân The Long Eyes là một trong những gợi ý về “nơi trú ẩn an toàn” cho dòng tiền đầu tư của thị trường bất động sản Đồng Nai hiện nay. The Long Eyes có vị trí phong thủy đắc địa tựa sơn hướng thủy, nằm ở tuyến đường giao điểm huyết mạch của Đồng Nai đến các khu vực lân cận, chỉ hơn 20 phút di chuyển đến Cảng hàng quốc Quốc tế Long Thành. Đồng thời, The Long Eyes nằm trọn trong khu vực tập trung các khu công nghiệp lớn nhất Đồng Nai, đón dòng chảy vốn đầu tư mạnh mẽ.