Đông Tây Land tung khuyến mãi khủng “Tậu nhà sang – Rinh xế xịn” khi giao dịch The Beverly

Quà tặng hấp dẫn khi giao dịch tại Đông Tây Land

Mới đây Công ty Cổ phần Đông Tây Land đã tung ra chương trình tri ân khách hàng mang tên “Tậu nhà sang – Rinh xế xịn”. Theo đó, khách hàng booking căn hộ The Beverly – dự án Vinhomes Grand Park tại Công ty CP Đông Tây Land, sau khi chuyển cọc thành công sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng giải nhất xe VinFast Lux A2.0, giải nhì xe Vespa Sprint và giải ba là điện thoại Iphone 13. Tổng giá trị các giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Thời gian áp dụng chương trình từ đây đến hết ngày 31/03/2022. Đồng thời buổi lễ rút thăm tặng thưởng dự kiến sẽ được công ty tổ chức vào ngày 30/04/2022.

Chương trình tặng xe sang cho khách hàng thường được các chủ đầu tư triển khai nhằm mục đích tri ân và thu hút khách hàng đặt mua sản phẩm bất động sản, Đông Tây Land với sự khẳng định năng lực cạnh tranh hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản, được xem là đại lý tiên phong tung ra chương trình quà tặng “khủng” cho khách hàng giao dịch.



Công ty CP Đông Tây Land được vinh danh là Đại lý Platinum xuất sắc nhất của Vinhomes miền Nam năm 2020

Ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land cho biết: “Không chỉ lựa chọn phân phối dự án tiềm năng từ các chủ đầu tư uy tín hàng đầu để giới thiệu đến khách hàng, mà mỗi sản phẩm bất động sản khi đến tay khách hàng bên cạnh chất lượng dịch vụ được đảm bảo, khiến khách hàng hài lòng, đồng hành lâu dài cũng như giới thiệu công ty đến bạn bè, người thân, công ty cũng thường xuyên tổ chức các chương trình tri ân như tặng vàng, tặng xe, điện thoại,… khi khách hàng giao dịch các sản phẩm BĐS tại Đông Tây Land. Chúng tôi luôn nỗ lực để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng khi lựa chọn Đông Tây Land thay vì các thương hiệu phân phối bất động sản khác trên thị trường.”

Bên cạnh đó, giữ vững phong độ là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Tập đoàn Vingroup, liên tiếp xác lập các thành tích khủng đối với đại dự án Vinhomes Grand Park như bán sạch giỏ hàng 500 căn hộ The Rainbow ngay trong buổi ra mắt đầu tiên, giao dịch thành công 200 căn hộ The Origami chỉ trong vòng 2 tiếng livestream, độc quyền giỏ hàng biệt thự “triệu đô” The Manhattan Glory cùng các tòa căn hộ vườn Nhật đẹp nhất của The Origami, Đông Tây Land sẽ tiếp tục tham gia độc quyền toà căn hộ cao cấp của phân khu mới The Beverly, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho thị trường bất động sản cao cấp trong thời điểm cuối năm 2021.

Đẳng cấp sống sang tại The Beverly

Sau thời gian chờ đợi, The Beverly – phân khu căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí trung tâm Vinhomes Grand Park, sở hữu tầm view trực diện công viên 36ha sẽ chính thức ra mắt vào giữa tháng 11 này.

Nếu là một khách hàng yêu thích bất động sản thương hiệu Vinhomes, có thể dễ dàng nhận thấy tại bất kỳ khu đô thị nào của Vinhomes, phân khu tọa lạc tại vị trí trung tâm cũng sẽ được thừa hưởng những đặc quyền ấn tượng mà hiếm phân khu nào có được. Từ kết nối thuận tiện, tầm view, các tiện ích cho đến thiết kế ấn định phong cách sống đẳng cấp vượt trội.



The Beverly sẽ ôm trọn tầm view công viên trung tâm 36ha và sông Đồng Nai thoáng đãng

Trong số 40.000 căn hộ của Vinhomes Grand Park cùng quy mô toàn khu đô thị lên đến 272ha, chỉ có 5.000 căn hộ của The Beverly sở hữu vị trí trung tâm đẹp nhất đại đô thị, mang đậm “cảm hứng Hollywood” thượng lưu và phóng khoáng. Thiết kế mặt ngoài của các tòa căn hộ sử dụng màu gỗ tự nhiên gần gũi, tinh tế. Không gian sảnh và các khu vực sinh hoạt chung, thang máy… được thiết kế tỉ mỉ theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Số lượng căn ít cùng kiến trúc hình chữ Z đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống của cư dân sẽ được nâng tầm tối đa.

Cũng theo chủ đầu tư Vinhomes, The Beverly được xem là phân khu căn hộ mang trọn tâm sức của Vinhomes khi sở hữu nhiều điểm nhấn độc đáo, như công viên nội khu được thiết kế nhiều tầng tái hiện hình ảnh những ngọn đồi đặc trưng của vùng đất Beverly Hills xa hoa và lộng lẫy, hồ bơi nước mặn độc đáo tựa “đại dương thu nhỏ” bên trong công viên The Resort, hay hồ bơi vô cực giật cấp 3 tầng view trực diện công viên trung tâm 36ha, vườn suối sương mù, vườn treo nhiệt đới, khu tập gym dưới nước, sân khấu nhạc nước, khu trò chơi và vận động liên hoàn dành cho trẻ em,…



Hồ bơi vô cực giật cấp 3 tầng độc đáo tại phân khu The Beverly

Đây cũng là phân khu có thể tiếp cận nhanh chóng đến các tiện ích quốc tế của Tập đoàn Vingroup như công viên 36ha Grand Park, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường học liên cấp Vinschool, hệ thống xe buýt điện Vinbus, đại lộ mua sắm The Manhattan,… đặc biệt cư dân của The Beverly sẽ có lối đi riêng đến TTTM Vincom Mega Mall quy mô bậc nhất miền Nam.

Dự kiến The Beverly sẽ áp dụng các chính sách hấp dẫn như hỗ trợ cho vay lên đến 100%, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc từ 18 – 24 tháng, bên cạnh đó cư dân sẽ được miễn phí gói quản lý 5 năm, tặng gói nội thất cao cấp tuỳ theo loại căn hộ (trừ thẳng vào giá bán), voucher mua xe VinFast trị giá lên đến 200 triệu. Riêng đối với tòa căn hộ The Hill theo tiêu chuẩn Diamond sẽ được trang bị full nội thất cao cấp cùng chính sách cam kết tiền thuê chưa từng có tại các phân khu khác của đại đô thị.