Đông Tây Property: Kinh nghiệm để tiếp tục thành công cùng Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2

Sức mạnh từ hệ sinh thái của Đông Tây Group

Là một thành viên trong hệ sinh thái của Đông Tây Group, tập đoàn đầu tư kinh doanh bất động sản hàng đầu cả nước với 12 năm kinh nghiệm, Đông Tây Property đã đồng hành cùng chủ đầu tư Ixora by Fusion ngay từ giai đoạn 1 (tháng 4/2021).

Đông Tây Property tiếp tục là đại lý phân phối chính thức dự án Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2.

Dấu ấn lớn nhất giai đoạn 1 là sự kiện Đông Tây Property và các đối tác phân phối “quét sạch” giỏ hàng căn hộ biển 10 ngày trước khi mở bán chính thức, tạo nên cú hích cho thị trường Hồ Tràm ngay trong bối cảnh thị trường trầm lắng vì những lo ngại về dịch Covid 19.

Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Thanh Tung, Tổng giám đốc Đông Tây Property cho biết: “Thành công này đến từ sự thấu hiểu về khách hàng và thị trường Bất động sản tại Hồ Tràm mà chúng tôi đã tham gia ngay từ rất sớm. Điểm khác biệt của Ixora chính là nằm trong khu phức hợp nghỉ dưỡng quốc tế The Grand Ho Tram Strip. Ngoài ra, đội ngũ nhân sự đông đảo, nhiều kinh nghiệm và tận tậm của Đông Tây Property và hệ thống Đông Tây Group cũng là yếu tố thuyết phục khách hàng khi quyết định đầu tư sản phẩm Ixora Ho Tram giai đoạn 1”.

Cùng với Đông Tây Property, IQI Việt Nam và SON Group sẽ là đối tác triển khai bán hàng dự án.

Nói thêm về Đông Tây Group, với thành viên chủ lực Đông Tây Land, đây là thương hiệu nổi bật trên thị trường bất động sản và là đối tác hàng đầu của các chủ đầu tư lớn tại Việt Nam như VinGroup, Sungroup, Meyland – Tân Á Đại Thành, Đất Xanh Group, Masterise Homes, Khang Điền, Nam Long… Đông Tây Land đã triển khai bán hàng thành công hàng loạt các dự án trên khắp cả nước ở đa dạng các phân khúc.

Ngoài ra, hệ sinh thái của Đông Tây Group còn có Đông Tây Holding – đơn vị đầu tư và phát triển dự án; Đông Tây Homes – đơn vị tư vấn – thiết kế – thi công nội thất chuyên nghiệp và Đông Tây Hotel: thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng.

Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2: tâm điểm thị trường nghỉ dưỡng Hồ Tràm

Bất động sản nghỉ dưỡng khu vực Hồ Tràm thu hút du khách và nhà đầu tư nhờ vị trí gần TP HCM cùng hạ tầng giao thông hiện đại, đi cùng lợi thế về môi trường sinh thái tự nhiên với hơn 30km đường bờ biển xanh trong, cảnh quan đa dạng, bao gồm biển, sông và rừng. Chỉ cách TP HCM 2 giờ lái xe, 50 phút di chuyển từ sân bay quốc tế Long Thành, Hồ Tràm trở thành điểm đến đầy tiềm năng trong giai đoạn bình thường mới.

So với các khu nghỉ dưỡng cùng loại trên thị trường, Ixora Ho Tram by Fusion cho thấy lợi thế khác biệt khi được tận hưởng hệ tiện ích đa dạng sẵn có của The Grand Ho Tram Strip.

Như vậy, chỉ cần sở hữu một biệt thự hay căn condotel tại Ixora Ho Tram by Fusion, khách hàng hoàn toàn có thể tận hưởng tiện ích của cả một khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á.

Từ sân golf quy mô hơn 80ha thuộc top đầu thế giới The Bluffs cho đến hai khách sạn lừng lẫy InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach với hàng loạt tiện ích hàng đầu về ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, thư giãn bên gia đình và người thân, chiêu đãi tiệc cùng bạn bè và đối tác…

Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2 nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng 164 ha với cụm khách sạn InterContinental, Holiday Inn, sân golf 5 sao The Bluffs và nhiều tiện ích đẳng cấp sẽ tiếp tục được triển khai.

Trong tương lai, chủ đầu tư sẽ tiếp tục mở rộng các tiện ích đẳng cấp quốc tế thông qua các dự án thành phần được triển khai trong khu phức hợp nghỉ dưỡng quy mô 164ha này. Trước mắt là việc triển khai công viên nước hiện đại liền kề Ixora.

Là không gian nghỉ dưỡng được “đo ni” đối với khách hàng, Ixora Ho Tram by Fusion được thiết kế sang trọng và tinh tế với tiêu chí tối ưu hoá các yếu tố tự nhiên như ánh sáng và gió biển, giúp khách hàng hoàn toàn có thể kết nối với thiên nhiên ngay trong chính căn nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi của mình.

Toàn bộ các sản phẩm được bàn giao nội thất theo chuẩn 5 sao Fusion.

Các căn condotel và biệt thự đều sở hữu tầm nhìn hướng biển hoặc trực diện biển. Riêng những căn penthouse và căn góc 2 phòng ngủ được thiết kế với bể bơi riêng hoặc hồ jacuzzi mang phong cách mở, tựa như một chốn ẩn mình thư thái và riêng tư để các chủ sở hữu có thể đắm mình thư giãn trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Trong khi đó, 63 căn biệt thư có độ cao nền được thiết kế với độ dốc để tối ưu hóa tầm nhìn hướng ra đại dương trong khi vẫn đảm bảo tính riêng tư cho gia chủ.

Phối cảnh biệt thự biển Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2

Đối với khách hàng, danh tiếng chủ đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng, giúp đảm bảo chất lượng cũng như giá trị tài sản trong dài hạn. Việc Lodgis Hospitality Holdings, với chiến lược đầu tư dài hạn vào công ty con Ho Tram Project Company Ltd. chính là một bảo chứng không chỉ về tầm nhìn vĩ mô, mà còn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ vận hành sau này.