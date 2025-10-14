Dòng Tiền Bất Động Sản Rời Trung Tâm, Lan Tỏa Ra Vùng Ven

Dữ liệu thị trường quý 3/2025 do Batdongsan.com.vn công bố đã khắc họa bức tranh rõ nét về sự chuyển hướng của dòng vốn và nhu cầu tìm kiếm bất động sản. Sau thời gian dài tập trung tại các đô thị trung tâm như Hà Nội hay TP.HCM, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển về các khu vực vùng ven – nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng, giá thành cạnh tranh và không gian phát triển đô thị rộng mở. Đây được xem là bước chuyển tự nhiên trong bối cảnh các đô thị lớn đang dần bão hòa cả về giá cả lẫn nguồn cung.

Sự Trỗi Dậy Của Các Đô Thị Vệ Tinh Thủ Đô, Tái Định Hình Bản Đồ Đầu Tư

Tại miền Bắc, tâm điểm chú ý không còn tập trung chính ở Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, mức độ quan tâm với bất động sản Hà Nội giảm 22% so với cùng kỳ năm 2024 và chuyển dần sang các tỉnh vệ tinh như Hải Phòng, Hưng Yên (cũ), Bắc Ninh (cũ), Hòa Bình (cũ) và Bắc Giang (cũ). Những địa phương này chiếm tới 80% tổng mức độ quan tâm toàn vùng, cho thấy xu hướng lan tỏa vốn đầu tư ra khỏi khu vực lõi trung tâm.

Ngoài Hà Nội, lượng quan tâm tập trung Hải Phòng, Hòa Bình, Bắc Giang (cũ)

Hải Phòng (cũ) tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với chỉ số 100, phản ánh sức hút mạnh mẽ từ quá trình đô thị hóa nhanh và môi trường đầu tư cởi mở. Hưng Yên (cũ) – “cửa ngõ phía Đông” của Hà Nội đứng thứ hai với chỉ số 62, trong khi Bắc Ninh và Bắc Giang lần lượt đạt 35 và 61 điểm. Đáng chú ý, Hòa Bình (cũ) nổi lên như hiện tượng khi mức độ quan tâm tăng 65% so với đầu năm – mức tăng cao nhất toàn khu vực. Đây là kết quả từ việc địa phương này đẩy mạnh phát triển các khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống xanh, yên tĩnh nhưng vẫn kết nối thuận lợi với Hà Nội.

Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, xu hướng này phản ánh quy luật dịch chuyển vốn hợp lý: khi giá nhà tại trung tâm đã vượt quá khả năng chi trả, các nhà đầu tư và người mua ở thực sẽ hướng tới khu vực lân cận có giá còn “mềm” nhưng tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Từ góc nhìn vĩ mô, sự lan tỏa này còn giúp giảm áp lực dân số và hạ tầng cho Hà Nội, đồng thời tạo động lực phát triển mô hình đô thị đa cực.

Miền Nam: Sứt Hút Tập Trung Ở Bình Dương (Cũ)

Trái với miền Bắc, thị trường phía Nam chứng kiến một bức tranh mang màu sắc sôi động hơn khi nhu cầu tìm kiếm và giao dịch tăng mạnh tại các địa phương giáp ranh TP.HCM. Bình Dương (cũ) với nền tảng công nghiệp và đô thị phát triển sớm đang dẫn đầu về mức độ quan tâm, chiếm tới 84% tổng lượng tìm kiếm bất động sản toàn miền, chỉ số đạt mức tuyệt đối 100.

Tại phía Nam, bất động sản tập trung sôi động quanh TP.HCM cũ, khu vực Bình Dương cũ.

So với đầu năm, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho biết, các khu vực thuộc Bình Dương cũ ghi nhận tốc độ tăng ấn tượng 165%, bỏ xa các khu vực khác. Kế đến là Đồng Nai (cũ) tăng 89%, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) tăng 98% và Long An (cũ) tăng 88% cùng góp mặt trong nhóm tăng trưởng cao. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, Bình Dương (cũ) không chỉ là trung tâm công nghiệp mà còn là điểm đến của dòng vốn bất động sản thương mại và nhà ở trung – cao cấp. Hàng loạt dự án đô thị hiện đại được triển khai tại Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An đang tạo nên diện mạo mới cho khu vực. Trong khi đó, Đồng Nai và Long An lại thu hút nhóm đầu tư trung dài hạn, nhờ quỹ đất rộng và tiềm năng phát triển dân cư trong tương lai. Sự phân tầng rõ nét này cho thấy miền Nam đang hình thành những “cực phát triển” mới, cạnh tranh trực tiếp với thị trường trung tâm TP.HCM.

Miền Trung: Đà Nẵng Và Khánh Hòa Củng Cố Vị Thế Đầu Tàu

Tại miền Trung, thị trường bất động sản tiếp tục duy trì đà tăng ổn định với mức độ quan tâm tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Đà Nẵng và Khánh Hòa vẫn là hai tâm điểm, chiếm tới 84% tổng lượng tìm kiếm toàn khu vực. Đà Nẵng giữ chỉ số 100, còn Khánh Hòa đạt 58 – khẳng định sức hút bền vững của hai trung tâm kinh tế – du lịch lớn nhất miền Trung.

Đà Nẵng, Khánh Hòa dẫn đầu về mức độ quan tâm BĐS miền Trung

Không chỉ về lượng quan tâm, giá bán tại các địa phương này cũng tăng đáng kể. Trong đó, Khánh Hòa tăng 34%, Đà Nẵng tăng 25%. Sự tăng giá này phản ánh dòng vốn đang quay trở lại mạnh mẽ với các khu vực ven biển có lợi thế phát triển du lịch và dịch vụ. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, miền Trung đang sở hữu “cặp” tăng trưởng Đà Nẵng – Khánh Hòa, có khả năng lan tỏa hiệu ứng tích cực ra các tỉnh lân cận. Việc phát triển các dự án đô thị, nghỉ dưỡng và thương mại trong thời gian tới sẽ giúp khu vực này tái định, không chỉ là trung tâm du lịch mà còn là điểm đến đầu tư bền vững.

Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định,nhìn tổng thể, bức tranh quý 3/2025 cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc tự nhiên và lành mạnh. Việc dòng vốn rời trung tâm để tìm đến vùng ven không đơn thuần là hiện tượng ngắn hạn, mà là kết quả của nhiều yếu tố tích tụ: giá nhà tại các đô thị lớn đã chạm ngưỡng cao, quỹ đất khan hiếm, trong khi nhu cầu sở hữu nhà vẫn không ngừng tăng.

Sự dịch chuyển này có lợi cho cả nền kinh tế lẫn thị trường bất động sản. Về phía người mua, vùng ven mang lại cơ hội tiếp cận sản phẩm giá hợp lý, môi trường sống rộng mở hơn. Về phía nhà đầu tư, đây là cơ hội đón đầu tiềm năng tăng giá dài hạn khi quá trình đô thị hóa tiếp tục lan tỏa. Với khu vực ven, việc thu hút dòng vốn bất động sản giúp kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển hạ tầng – dịch vụ.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

