Dấu hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản ngày càng rõ nét khi liên tiếp đón nhận những thông tin, diễn biến tích cực. Dòng tiền đang đổ mạnh vào bất động sản khi lãi suất ngân hàng vẫn thấp, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng đáo hạn sổ tiết kiệm, tìm kiếm lợi nhuận cao hơn từ bất động sản.

Bất Động Sản: Điểm Đến Của Dòng Tiền

nhà riêng, Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản và những xu hướng mới của Batdongsan.com.vn đã phác thảo những định hình về các xu hướng đầu tư trong năm 2024. Trong đó, kênh đầu tư bất động sản được nhận định vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng tiền khi có 65% đáp viên có kế hoạch mua bất động sản trong năm 2024. Trong đó, 60% mua với mục đích đầu tư. Chung cư và các loại hình của bất động sản thổ cư là đất nền nhà phố được lựa chọn đầu tư nhiều nhất. Như vậy, kênh đầu tư bất động sản vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong việc tìm kiếm một kênh trú ẩn an toàn và gia tăng giá trị tài sản.

Bất động sản ghi nhận dòng tiền đầu tư đổ mạnh khi lãi suất ngân hàng ở mức thấp. Ảnh: Vietnamnet

Khảo sát từ Trung tâm nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing cũng đưa ra những thông tin đáng chú ý khi hơn 50% người được hỏi đang cân nhắc và tích cực chuẩn bị mua nhà trong 1 năm tới. Phần lớn nhóm khách hàng này có thu nhập tầm trung và có nguồn tài chính sẵn để giao dịch. 50% người được hỏi dự định mua nhà trong một năm tới, 35% dự định sẽ mua nhà trong vòng 1-2 năm tới, chỉ có 7% dự định trên 2 năm và 9% chưa có thời gian cụ thể.

Theo ông Trần Quang Trung – Giám đốc phát triển Kinh doanh OneHousing, thời điểm hiện tại có khá nhiều người sử dụng vốn tự có để sở hữu bất động sản. Nguyên nhân là do lãi suất tiết kiệm thấp khiến họ đáo hạn sổ tiết kiệm và rót tiền vào các kênh đầu tư khác.

“Lạm phát hiện nay đã tiệm cận 4%, vàng tăng giá, chứng khoán thì không phải ai cũng có nghề để đầu tư chứng khoán, vậy thì họ phải nghĩ tới câu chuyện đầu tư bất động sản’’, ông Trung nhận định.

Đáng chú ý, hơn 60% giao dịch bất động sản Hà Nội có giá trị dưới 5 tỷ đồng. Giám đốc phát triển Kinh doanh OneHousing nhận định đây là phân khúc giá dành cho các khách hàng có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư hướng tới suất đầu tư “vừa miếng”.

Với việc giá bất động sản nội thành neo ở mức cao, các giao dịch bất động sản dưới 5 tỷ thường tập trung ở các quận ngoài trung tâm. Chung cư dưới 5 tỷ đồng thường tập trung tại các đại đô thị tại Gia Lâm, Nam Từ Liêm trong khi nhà đất thổ cư dưới 5 tỷ tập trung tại Hà Đông, Long Biên và Hoàng Mai.

Cũng theo ông Trung, trong những năm tới, khu Đông và khu Tây vẫn là hai khu vực có nguồn cung bất động sản nhà ở lớn nhất tại Hà Nội, các giao dịch chủ yếu tập trung tại hai khu vực này.

chung cư Hà Nội Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những thông tin mới nhất, chuẩn xác nhất về diễn biến của thị trường chung cư Hà Nội. Xem Ngay

Thị Trường Bất Động Sản Đang Phục Hồi Mạnh Mẽ

Nhận định về những diễn biến của thị trường bất động sản hiện tại, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi kinh tế vĩ mô gồm các hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất đang diễn biến khả quan.

Bất động sản đang ghi nhận những dấu hiệu phục hồi tích cực. Ảnh: Kinh tế Sài Gòn

Nền kinh tế, tiêu dùng và du lịch đang trên đà tăng trưởng tốt thời điểm đầu năm. Tăng trưởng GDP đang có chiều hướng đi lên, đạt 5,7% vào quý 1/2024. Đây là con số ấn tượng bởi GDP của cả năm 2023 chỉ đạt 5,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý 1/2024 đạt 1.538 tỷ đồng, cao hơn cùng kì năm ngoái. Bên cạnh đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 4,6 triệu người, cao nhất so với 4 quý trước đó. Những con số ấn tượng này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam tăng tốc trong thời gian tới.

Ngoài ra, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cũng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, bất động sản thu hút mạnh dòng vốn FDI. Tổng vốn đầu tư FDI đăng kí cấp mới đạt 1,6 tỷ USD, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp bất động sản quay lại hoạt động cũng tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm, đạt con số 1.302, tăng 22,25% so với cùng kỳ. Trên cả thị trường mua bán và cho thuê, mức độ quan tâm đều tăng mạnh. Trong đó, mức độ quan tâm trên thị trường mua bán trong 4 tháng đầu năm tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trên thị trường cho thuê, mức độ quan tâm tăng 5% so với cùng kì năm trước.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực dự báo thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024- 2025 sẽ tốt hơn thị trường bất động sản năm 2023 khi lạm phát trong tầm kiểm soát và lãi suất giảm, ở mức thấp. Ngoài ra, các vướng mắc về pháp lý dần được tháo gỡ. Chính phủ đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm hơn 6 tháng, cùng thời điểm với Luật Đất đai 2024 cũng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Bên cạnh đó, đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh tạo đà cho thị trường bất động sản phát triển.

Đến thời điểm hiện tại, cung – cầu và giá cả trên thị trường bất động sản đang tiến tới cân bằng hơn, phù hợp hơn, các tín hiệu khởi sắc của thị trường cũng rõ rệt hơn.

Nguyễn Nam

Xem thêm: