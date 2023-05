Dòng Tiền Đầu Tư BĐS Trở Lại Miền Nam Tìm Cơ Hội Sinh Lời

Xu hướng mới của dòng tiền đầu tư BĐS

Tại thời điểm đầu năm 2022, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn đưa ra nhận định dòng tiền đầu tư vào BĐS có xu hướng dịch chuyển từ Nam ra Bắc và miền Trung nhưng sẽ sớm quay lại khu vực phía Nam. Diễn biến hiện tại của thị trường BĐS cho thấy nhà đầu tư đang hướng sự chú ý trở lại phía Nam khi mức độ quan tâm đến BĐS miền Nam tăng mạnh, đặc biệt là tại TP.HCM – đầu tàu kinh tế của cả nước. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn ghi nhận mức độ quan tâm (thể hiện qua số lượt tìm kiếm BĐS) tại TP.HCM trong 8 tháng đầu năm nay tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn hẳn so với mức 4% ở Hà Nội. Trong đó, mức độ quan tâm đến riêng loại hình đất nền tăng 8%.

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định: “Trong dài hạn, dòng tiền sẽ ở lại với TP.HCM và miền Nam nói chung vì những yếu tố sau: kinh tế khu vực phía Nam vốn là đầu tàu cả nước, kinh tế bền vững giúp cho thu nhập của người dân bền vững và khả năng chi trả cho mặt hàng BĐS tốt; đồng thời, mặt bằng giá BĐS tại đây nhìn chung duy trì ở mức ổn định; hơn nữa, sau Covid-19, kinh tế khu vực phía Nam ngày càng phục hồi, đặc biệt là các khu công nghiệp với lượng lớn người lao động quay trở lại, thúc đẩy nhu cầu về BĐS tăng.”

Đất nền Bình Tân sôi động theo sự phát triển của hạ tầng

Ghi nhận thực tế thị trường cho thấy xu hướng ly tâm ngày càng trở nên rõ rệt khi quỹ đất TP.HCM bị hạn chế, ít dự án mới và mặt bằng giá đất leo thang nhanh chóng qua các năm. Khi khu vực lõi trung tâm và các quận nội thành đã quá đắt đỏ, nhà đầu tư mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các quận, huyện xa trung tâm hơn. Đặc biệt, các dự án đất nền giá tốt, pháp lý minh bạch được nhà đầu tư ưa chuộng vì giàu tiềm năng tăng giá, tính thanh khoản cao.

Trải qua gần 20 năm thành lập, quận Bình Tân từ một vùng đất có phần hoang sơ, giá đất rẻ đã vươn mình mạnh mẽ với tốc độ đô thị hóa cao nhất nhì TP.HCM, dân cư đông đúc, nền kinh tế-xã hội ngày càng khởi sắc. Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, quận Bình Tân dễ dàng kết nối, giao thương với Quận 6, Quận 8, Quận 12, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn hay di chuyển về các quận trung tâm theo Đại lộ Võ Văn Kiệt.

Nhắc đến sự thay đổi ngoạn mục của Bình Tân, không thể bỏ qua hạ tầng – giao thông được đầu tư bài bản, ngày càng hoàn thiện đồng bộ. Trong đó, nổi bật nhất là 2 tuyến số 3A Bến Thành – Ga Tân Yên và tuyến số 6 Bà Quẹo – Vòng Xoay Phú Lâm. Hai tuyến Metro được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối của Bình Tân với các khu vực khác của TP.HCM, từ đó tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển, đồng thời thúc đẩy giá nhà đất Bình Tân tăng lên. Ngoài ra, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hoà, phát triển các khu dân cư mới và công viên cây xanh với tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng cũng được dự đoán sẽ tác động tích cực đến thị trường BĐS Bình Tân.

Với những lợi thế về vị trí, hạ tầng, diện tích, quy mô dân số, Bình Tân được nhận định là kênh đầu tư "sáng cửa" tại khu Tây TP.HCM khi mức biến động giá đất ở mức trung bình 15-20%/năm.



Khu dân cư Đất Nam An Lạc có số lượng sản phẩm giới hạn. Hạ tầng nội khu đã hoàn thiện 100% với các hệ thống điện, nước, chiếu sáng đầy đủ. Về pháp lý, người mua có thể yên tâm vì tất cả các lô đất nền Đất Nam An Lạc đều đã có sổ. Chủ đầu tư Tập đoàn Đất Nam đang đưa ra những chính sách ưu đãi cho người mua, gồm chiết khấu hấp dẫn và các phần quà tặng giá trị. Khách hàng mua đất nền của dự án này được ngân hàng Vietcombank cho vay lên đến 70% giá trị đất trong tối đa 20 năm. Khu dân cư Đất Nam An Lạc được nhận định là sự bổ sung chất lượng cho nguồn cung đất nền Bình Tân, cơ hội đầu tư hấp dẫn, đáng cân nhắc.