Dòng tiền đổ về các đô thị vệ tinh phía Nam

Dòng tiền dịch chuyển về bất động sản “xanh”

Bà Ginny Nguyễn – Quản lý cấp cao Bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills TP HCM cho biết sau đại dịch nhu cầu nhà ở của nhóm khách hàng thượng lưu đang chuyển sang những bất động sản liền thổ hạng sang có diện tích lớn hơn căn nhà hiện tại, xung quanh có nhiều không gian xanh, đảm bảo tính riêng tư, không tập trung tại khu vực dân cư đông đúc.

Bất động sản “xanh” hút dòng tiền đầu tư

Thực tế cho thấy, nhu cầu sống khỏe, sống lành mạnh của tầng lớp thượng lưu ngày càng lớn. Một khảo sát của American Express cho kết quả: 70% người khảo sát ưu tiên sức khỏe hơn những năm trước đại dịch, 76% muốn chi tiêu nhiều hơn cho việc đi du lịch để cải thiện sức khỏe, 55% sẵn sàng chi trả cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong các kỳ nghỉ tương lai. Điều này đồng nghĩa chỉ những dự án sở hữu quy mô lớn, vị trí đắc địa, hình thành được hệ sinh thái dịch vụ – tiện ích hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Việt Nam.

Mới đây, Tập đoàn Nam Long cho ra mắt bộ sưu tập dinh thự triệu đô compound The Aqua, phân khu Aquaria, thành phố bên sông Waterpoint (Bến Lức, Long An) đã nhận được đánh giá cao của giới thượng lưu bởi vị trí đắc địa bên vịnh cảng nhân tạo lớn nhất phía Tây Sài Gòn, phong cách thiết kế thời thượng, không gian biệt lập cùng những giá trị gia tăng sức khỏe – gia tăng giá trị bền vững.

Compound resort đầu tiên ở Waterpoint trở thành tâm điểm

Từ lâu, ở những thành phố giàu có nhất thế giới, bất động sản liền kề vịnh cảng luôn được giới nhà giàu săn đón bởi đây được coi là một trong những những yếu tố kiến tạo nên đẳng cấp sống thời thượng. Và ở phía Tây Sài Gòn, The Aqua với lợi thế độc tôn nằm kế bên Vịnh cảng nước ngọt 8,6ha mở ra không gian an cư đậm chất riêng. Vịnh cảng tại đây sẽ là nơi neo đậu của những du thuyền, ca nô sang trọng, đồng thời mở ra những hành trình khám phá thiên nhiên sông nước thông qua các chuyến trải nghiệm thú vị. Điều này vừa giúp chủ nhân cân bằng áp lực công việc, vừa là cơ hội hòa mình vào thiên nhiên, gắn kết gia đình.

The Aqua còn được bao bọc bởi dải công viên xanh dài 2km. Những lớp thực vật đan xen rộng lớn xóa nhòa ranh giới giữa con người với thiên nhiên, hình thành nên cuộc sống xanh an lành ngay bên hiên nhà. Tại đó, cư dân có thể thỏa thích tổ chức các hoạt động dã ngoại, picnic mà không cần di chuyển đi đâu xa. Những điểm nhấn cảnh quan độc đáo từ nhà quy hoạch CM+ sẽ mang đến sự kết hợp hài hòa bên dòng Vàm Cỏ Đông, từ đó nâng tầm đẳng cấp sống theo chuẩn mực quốc tế cho cư dân The Aqua.

Compound resort The Aqua được nhiều khách hàng lựa chọn

The Aqua còn ghi dấu ấn với sự góp mặt của các kiến trúc sư quốc tế với những mẫu biệt thự tái hiện hoàn hảo phong cách Nhật Bản đương đại được đặt trong không gian kiến trúc nhiệt đới, tôn vinh cảnh quan thiên nhiên. Những đường nét đơn giản nhưng phóng khoáng, tối ưu tầm nhìn được thể hiện đa dạng thông qua các mẫu dinh thự sở hữu không gian rộng lớn cùng khả năng tùy biến linh động tôn vinh gu thẩm mỹ cá nhân của từng gia chủ, đồng thời đáp ứng nhu cầu về một chốn an cư rộng rãi, thoải mái của gia đình đa thế hệ.

Giá trị của bộ sưu tập biệt thự số lượng giới hạn còn được khẳng định khi Nam Long Group phát triển The Aqua theo mô hình compound đầu tiên tại Waterpoint. Với mật độ dân số chỉ 84 người/ha, mật độ xây dựng 23%, hệ thống camera an ninh và bảo vệ 24/7… The Aqua nâng tầm cuộc sống của giới thượng lưu lên chuẩn mực mới: sang trọng, tinh tế, riêng tư tuyệt đối. Đi kèm theo đó là hệ sinh thái tiện ích – dịch vụ đã và đang được Nam Long Group hình thành ngay trong khu đô thị mang đến sự tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày cho cư dân mọi độ tuổi. Một không gian biệt lập sẽ được khởi tạo theo những tiêu chuẩn quy hoạch chuẩn mực quốc tế, mở ra phong cách sống đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng cư dân thượng lưu thành đạt.

Với vị thế là compound đầu tiên đáp ứng nhu cầu sống nghỉ dưỡng mỗi ngày của tầng lớp thượng lưu tại thành phố bên sông, dinh thự The Aqua còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng trong tương lai bởi vị trí không phải cứ có tiền là mua được. Trở thành sự lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Sài Gòn, Long An và các tỉnh miền Tây, bộ sưu tập dinh thự The Aqua là không chỉ là hàng hiệu độc bản vừa mang đậm dấu ấn, đẳng cấp cá nhân, vừa là “của để dành” giá trị cao cho thế hệ sau.