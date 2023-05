Nhu Cầu Với Nhà Liền Thổ Vệ Tinh Tăng

Cụ thể, tại Bình Dương trong khi nhu cầu mua căn hộ, đất nền giảm 5-10%, lượng tin đăng bán biệt thự/ nhà liền kề ghi nhận tăng 22%, nhu cầu tìm mua cũng tăng hơn 8%. Tương tự với thị trường Long An, nhà liền thổ tiếp tục là loại hình ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng mạnh, tới hơn 18%, tin rao bán sản phẩm này cũng tăng 88% so với tháng trước. Còn ở Đồng Nai, nếu các loại hình khác như đất nền, căn hộ đều giảm sức mua, lượt tìm kiếm biệt thự, nhà liền kề vẫn ghi nhận tăng 9%. Xét về khu vực, sự quan tâm của người mua nhà liền thổ tại Bình Dương tập trung ở hai thị trường chính là Tân Uyên và Bến Cát. Với Long An thì là các thị trường Bến Lức, Đức Hòa và Tân An, còn ở Đồng Nai thì là TP. Biên Hòa.

Xu hướng dòng tiền đầu tư đang đổ về phân khúc biệt thự liền kề tại các thị trường vệ tinh trong bối cảnh kinh tế biến động.

Ghi nhận từ thực tế, dòng tiền có xu hướng đổ vào các dự án BĐS liền thổ quy mô lớn, nguồn hàng phong phú và phát triển theo mô hình compoud tích hợp đa tiện ích, giàu mảng xanh và dịch vụ dân sinh đa dạng. Chẳng hạn, tại Đồng Nai, loạt dự án đô thị quy mô như Izumi City 170ha, Nam Long Đại Phước 45ha, Aqua City 1.000ha, Long Hưng City (277ha), Sơn Tiên (380ha), Swan Bay (200ha), Angel Island (205ha)… rất được lòng người mua là các hộ gia đình trẻ tại TP.HCM và nhóm chuyên gia, giới tài chính khá giả đang làm việc tại địa bàn. Còn với Bình Dương, thị trường này nguồn cung hạn chế nhưng cũng góp mặt với những dự án cao cấp như khu phức hợp The Standard , Paragon City được nhóm đầu tư tại TP.HCM và các tỉnh phía Bắc đặc biệt ưu ái.

Riêng thị trường Long An sức hút đổ về các đại đô thị lớn như Waterpoint 355ha của Nam Long Group. Dự án này vừa có sản phẩm nhà phố, biệt thự với tầm giá từ 4-8 tỷ đồng/căn vừa có dòng sản phẩm hạng sang như The Aqua với các căn Grand Villa tầm giá hàng chục tỷ đồng và cả mô hình căn hộ tầm trung Ehome Southgate với giá bán chỉ 1 tỷ đồng/căn, phục vụ đa dạng nhu cầu nhà ở của nhiều nhóm đối tượng người mua. Hay mới đây, Novaland cũng đang chuẩn bị triển khai hai đại dự án tại đây là Suntec City (Thủ Thừa) và KĐT Lucky City (Đức Hòa) dự báo sẽ góp thêm sức nóng cho địa phương này trong các năm tới.

Vì Đâu Dòng Tiền Tập Kết Về BĐS Liền Thổ?

Chia sẻ về sự suy giảm nhu cầu mua căn hộ, đất nền và gia tăng sự quan tâm với nhà phố, biệt thự liền kề tại các thị trường vùng ven, bà Trương Lệ Tâm, Quản lý cấp cao của Batdongsan.com.vn cho biết, xu hướng này hoàn toàn phù hợp với diễn biến tâm lý chung của người mua nhà trong giai đoạn hiện nay. Nhà liền thổ luôn là loại hình được giới phân tích đánh giá là kênh cất giữ tài sản phù hợp cho nhà đầu tư dài vốn trong thời điểm nguy cơ lạm phát tăng.

“Nhu cầu thị trường hiện nay là các sản phẩm có tính an toàn cao, khai thác thương mại tốt. Nhà phố, biệt thự liền kề vừa đáp ứng tiêu chí này vừa có giá trị tịnh tiến tăng theo thời gian và nhu cầu không bao giờ thiếu. Càng trong giai đoạn khó khăn, BĐS liền thổ lại càng được ưa chuộng và hút dòng tiền nhàn rỗi. Cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng, Bình Dương, Long An, Đồng Nai có lợi thế liền kề với TP.HCM vừa có tầm giá nhà dễ thở hơn. Dù giá nhà đất các tỉnh này cũng đang tăng nhanh nhưng so với TP.HCM thì vẫn rất thấp, phù hợp tài chính người nên không lạ khi các thị trường này thành bến đỗ cho những ai chuộng BĐS liền thổ”, bà Tâm cho hay.

Nhu cầu mua cao, khả năng bảo tồn vốn tốt là yếu tố khiến nhà liền thổ vẫn sống khỏe trong bối cảnh thị trường BĐS trầm lắng.

Bên cạnh giá bán dễ thở hơn, chuyên gia Batdongsan.com.vn cũng cho rằng, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao, nhiều dự án nhà liền thổ triển khai tại vùng ven đang khá tích cực trong việc hỗ trợ người mua nhà bằng các chính sách ưu đãi vay và chiết khấu đầu tư an toàn. Đây cũng là điểm thu hút người mua tranh thủ cơ hội săn hàng tốt. Điển hình như tại Bình Dương, CĐT An Gia công bố chính sách thanh toán trước 30% là nhận nhà ở ngay hay khai thác cho thuê với dự án khu biệt lập The Standard triển khai tại Tân Uyên. Ngoài ra CĐT còn cho vay với lãi suất cố định 5%/năm trong 2 năm. Chính sách này được đánh giá là phù hợp với nhà đầu tư có nguồn vốn hữu hạn, sử dụng đòn bẩy tài chính để mua nhà. Với mặt bằng lãi suất cho vay cá nhân đang ở mức 13%, mức lãi suất 5% được xem là tương đối thấp trong thời điểm hiện tại.

Hay CĐT Novaland áp dụng mức chiết khấu lên đến hơn 20-40% cho khách hàng thanh toán vượt tiến độ khi mua nhà phố thương mại tại dự án Aqua City (Biên Hòa), còn áp dụng mức cam kết thuê lại với mức lợi nhuận 18% trong 3 năm, ưu đãi vay đặc biệt… Các chính sách vay mua nhà với lãi suất cố định trong dài hạn của những dự án nhà liền thổ trên được đánh giá giúp người mua giảm áp lực rủi ro tài chính trong dài hạn.

Phân tích về sức hút của BĐS liền thổ, ông David Jackson,TGĐ Colliers Việt Nam nhận định, trong những năm qua, nguồn cung BĐS tỉnh lân cận liên tục vượt mặt TP.HCM. Không chỉ phân khúc đất nền mà cả nhà phố, biệt thự, villa cũng đang chiếm áp đảo với tầm giá hợp lý và quy hoạch phát triển bài bản, đa dạng, sinh động hơn. Biệt thự, nhà phố luôn rất tiện lợi cho kinh doanh và mang lại nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho chủ nhân. Thực tế thị trường cũng cho thấy phân khúc này luôn là kênh bảo toàn vốn tốt trong bối cảnh nhiều kênh khác như chứng khoán, vàng… diễn biến khó lường hơn. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, lượng lao động chuyên gia, kỹ sư người nước ngoài làm việc tại các tỉnh vệ tinh ngày càng gia tăng, nhà liền thổ có thêm nhóm khách thuê rất tiềm năng.

Phương Uyên

