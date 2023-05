Dòng vốn đầu tư tìm đến bất động sản Phú Giáo

Khu vực trung tâm hành chính Phú Giáo đang thay đổi diện mạo nhanh chóng nhờ các chương trình đầu tư phát triển.

Từ đầu năm 2022 đến nay, anh Hoàng Ngọc Sơn cùng nhóm bạn sinh sống tại TPHCM liên tục đi thăm dò, khảo sát thị trường đất nền Bình Dương để tìm cơ hội đầu tư. Từng thành công khi đầu tư các dự án đất nền giá rẻ tại khu vực Thuận An và Thủ Dầu Một vài năm trước, anh Sơn cho rằng hiện nay giá đất khu vực này đã tiệm cận với thành phố Thủ Đức nên biên độ lợi nhuận thời gian tới khó đạt như kỳ vọng. Vì vậy, nhóm của anh quyết định “khai phá” những thị trường mới, nơi giá còn rẻ nhưng tiềm năng bởi đang được tập trung phát triển.

Theo anh Sơn, khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương đang nắm giữ nhiều lợi thế khi được quy hoạch thành “thủ phủ” công nghiệp mới bởi Thủ Dầu Một, Thuận An hay Dĩ An đã cạn kiệt quỹ đất, các KCN hầu hết đã lấp đầy từ lâu. Ngay cả hệ thống hạ tầng tại đây cũng khó phát triển thêm để tạo giá trị cộng hưởng cho thị trường bất động sản.

Ngược lại, khu vực phía Bắc như Tân Uyên, Phú Giáo đang nhận được rất nhiều dự án phát triển KCN và giao thông. Một loạt tuyến đường đang được đầu tư mới hoặc nâng cấp mở rộng như ĐT 741, Vành đai 4, đường tạo lực Tân Uyên – Phú Giáo, cao tốc Bình Dương – Đồng Phú, cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Phú Giáo – Chơn Thành… Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, góp phần thu hút dân cư, thu hút vốn đầu tư, hệ thống hạ tầng này được đánh giá sẽ kích thích thị trường bất động sản tăng tốc rất nhanh.

Các KCN lớn trải rộng trên địa bàn Phú Giáo kéo theo sự phát triển của các đô thị.

Bên cạnh hệ thống hạ tầng, nhóm nhà đầu tư của anh Sơn còn rất quan tâm đến triển vọng phát triển công nghiệp tại khu vực phía Bắc Bình Dương. Anh cho rằng công nghiệp là bệ đỡ tốt nhất của thị trường bất động sản. Một KCN mở ra sẽ thu hút hàng ngàn, thậm chí cả chục ngàn lao động đến làm việc và nảy sinh nhu cầu sở hữu nhà, đất. Trong khi Phú Giáo và Tân Uyên được quy hoạch là “thủ phủ” công nghiệp mới của Bình Dương. Tại đây có hàng chục KCN với quy mô lên đến hàng chục ngàn héc ta đang được đầu tư như Becamex Đồng Phú 6.300ha, VSIP III 1.000ha, VSIP IV 1.000ha, An Linh 1.000ha, An Bình 1.000ha, Vĩnh Lập 1 hơn 750ha, Vĩnh Lập 2 với 500ha…

“Nhóm của tôi vừa đầu tư gần 20 nền đất của dự án trên đường ĐT 741, trung tâm Phú Giáo. Giá khu vực này còn rẻ hơn nhiều so với ba thành phố của tỉnh Bình Dương. Với các KCN và hạ tầng triển khai đồng loạt như hiện nay thì sắp tới giá tại đây nhiều khả năng sẽ tăng nhanh”, anh Sơn nói.

Không riêng gì nhóm anh Sơn, trong bối cảnh giá đất tại TPHCM và vùng lân cận tăng cao, khá nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng tìm đến các thị trường mới đón đầu cơ hội. Các khu vực như Thuận An, Dĩ An tìm mua đất dự án trong khoảng giá 33 – 35 triệu/m2, pháp lý đầy đủ hầu như không có. Tại TP.Thủ Đức giáp ranh Bình Dương, giá đất đã ghi nhận mốc 80-100 triệu/m2 ở một số trục đường lớn.

Ông Nguyễn Hữu Tạo, lãnh đạo Hệ thống 5F, đơn vị phát triển nhiều dự án đất nền tại Bình Dương, Bình Phước, xác nhận gần đây lượt khách hàng tìm đến công ty mua đất tăng gấp đôi so với cuối năm 2021. Khu vực Phú Giáo và vùng lân cận đang được các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất. Dù giá đất Phú Giáo cũng tăng khá tốt trong thời gian vừa qua nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Sắp tới, khi thị trấn Phước Vĩnh, thủ phủ Phú Giáo, lên đô thị loại IV thì nhiều khả năng mặt bằng giá sẽ tiệm cận với Tân Uyên, Bến Cát.

Phối cảnh 5F Stella, một dự án đầy đủ pháp lý nằm ngay trung tâm Phú Giáo, đang thu hút nhiều nhà đầu tư với giá chỉ 875 triệu đồng/sản phẩm kèm khuyến mãi tặng 1.000 USD, chiết khấu 10% và cơ hội trúng Toyota Camry, Honda SH…

Cũng xác nhận lượng khách đầu tư vào khu vực Phú Giáo tăng mạnh, giám đốc một sàn giao dịch trụ sở tại Thủ Dầu Một còn nói thêm rằng thị trường đất nền Phú Giáo hiện nay khá giống với Dĩ An, Thuận An mấy năm trước. Khởi đầu từ việc thu hút đầu tư vào KCN, các đô thị này phát triển rất nhanh, cư dân đến sinh sống đông đúc, thương mại – dịch vụ sầm uất kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản. Nhờ đó, giá đất Thuận An, Dĩ An đã tăng gấp đôi.

“Gần đây mỗi tuần chúng tôi đón cả trăm lượt khách tham quan dự án 5F Stella đang triển khai tại Phú Giáo. Hầu hết nhà đầu tư cũng nhận định Phú Giáo và vùng lân cận sẽ phát triển còn nhanh hơn các khu vực cũ vì Bình Dương đang tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp tại đây”, ông chia sẻ.

Tuy nhiên, quan sát cho thấy bên cạnh vị trí phải thực sự tiềm năng, gần KCN hay dân cư đông đúc đảm bảo sự phát triển bền vững, nhà đầu tư đất nền hiện nay rất chú trọng đến tính pháp lý của dự án. Các dự án đã hoàn thiện hạ tầng cũng là một điểm cộng giúp nhà đầu tư nhanh chóng ra quyết định. Bởi điều này đảm bảo tính thanh khoản lẫn quyền lợi thiết thân của nhà đầu tư.

Hải Nam