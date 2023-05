Dòng vốn FDI vào bất động sản tăng đáng kể

Vốn FDI vào bất động sản

Giá đất nền Bình Tân hiện tại giao dịch trung bình quanh 77 triệu/m2. Trong khi giá đất tại các quận trung tâm như quận 1 là 394 triệu/m2, quận 3 là 252 triệu/m2. Giá đất nền Bình Tân hiện thấp hơn các quận tiếp giáp liền kề như quận 6, Tân Phú là 101 triệu/m2, quận 8 là 92 triệu/m2. Như vậy có thể nói với một quận đang phát triển mạnh mẽ, hạ tầng hoàn thiện từng ngày như Bình Tân nhưng giá trị bất động sản đang còn thấp là điểm đến hấp dẫn giới đầu tư, các doanh nghiệp bất động đến sản phát triển dự án, cũng như cư dân tỉnh tìm đến an cư sinh sống tại quận những năm gần đây.

Dòng vốn đầu tư được điều chỉnh sang lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, bất động sản nhiều hơn khi đại dịch được kiểm soát và thị trường mở cửa phục hồi kinh tế. Thị trường chứng khoán có nhiều thay đổi không thuận lợi dẫn đến dòng tiền từ chứng khoán dồn về bất động sản làm gia tăng thêm giá trị bất động sản.

Thị trường đất nền tiếp tục sôi động Chính phủ và các chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát quản lý bất động sản. Các địa phương công khai minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn. Nhiều tỉnh thành ra các văn bản tạm dừng các hoạt động phân lô, bán đất nền không đáp ứng đủ các điều kiện về pháp lý. Các dự án, khu dân cư mới phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí hoàn thiện hạ tầng, hoàn thiện pháp lý, sổ hồng thì mới có thể được mở bán. Chính vì thế, với những bất động sản đáp ứng được các điều kiện trên ngày càng trở nên khang hiếm, giao dịch tăng, giá thành ngày càng cao.

Lượng tìm kiếm quy hoạch, bất động sản cả nước quý 1/2022 tăng 22%

Tại quận Bình Tân (TP.HCM), các dự án, khu dân cư mới hình thành luôn được chính quyền quan tâm về pháp lý, hạ tầng. Các khu dân cư mới đều phải đáp ứng các tiêu chí pháp lý của nhà nước đề ra. Với phân khúc đất nền, để được mở bán ra công chúng phải đáp ứng hạ tầng, pháp lý hoàn thiện. Đặc biệt, để có sổ hồng trước ngày mở bán ít có dự án, khu dân cư nào đáp ứng được. Tuy nhiên, với khu dân cư Đất Nam Tây Lân tại quận Bình Tân lại nằm trong con số đặt biệt hiếm ấy. Khu dân cư Đất Nam Tây Lân khi mở bán đã đáp ứng có Sổ Hồng ngay từ đầu, hạ tầng được hoàn thiện hiện đại hóa, ngầm hóa các hệ thống điện, internet, chiếu sáng, …

Hình ảnh thực tế hạ tầng hoàn thiện, pháp lý đã có sổ hồng tại KDC Đất Nam Tây Lân (www.datnamtaylan.com) 0901.476.476

Khu dân cư Đất Nam Tây Lân

Tọa lạc ngay đường Tây Lân, trung tâm quận Bình Tân sầm uất, nơi kết nối giao thương cửa ngõ tây thành phố về các quận trung tâm. Khu dân cư Đất Nam Tây Lân được phát triển và phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Nam. Tất cả các sản phẩm đất nền tại khu dân cư đều được cấp sổ hồng ngày 15/4/2022. Trong ngày mở bán tại khu dân cư, các khách hàng quan tâm được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ chuyên viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Khách hàng sẽ được thấy chính sổ hồng của mình quan tâm trên tay ngay trên chính mảnh đất quan tâm.

Để báo chứng cho tính minh bạch pháp lý, 2 ngân hàng lớn là ngân hàng ngoại thương Vietcombank và ngân hàng quốc tế VIB sẽ hỗ trợ tài chính ngay trên chính sổ hồng của khách hàng lên đến 70% giá trị. Cùng với gói ưu đãi từ Tập Đoàn Đất Nam như gói quà tặng an cư, chương trình chiết khấu % và hỗ trợ giấy phép xây dựng để khách hàng có thể an tâm đầu tư và an cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Với sổ hồng trên tay, khách hàng có thể công chứng ngay trong ngày, an tâm pháp lý và sinh lợi trong tương tai cùng sự phát triển kinh tế, hạ tầng vượt bật của quận Bình Tân nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh.

Khu dân cư Đất Nam Tây Lân – quận Bình Tân, TP.HCM.

Hình ảnh khu dân cư Đất Nam Tây Lân kiểu mẫu với hạ tầng hiện đại góp phần phát triển đô thị quận Bình Tân.