Đợt giới thiệu thứ 2 của Akari City sẽ tiếp tục khuấy động thị trường

Akari City – mô hình thành phố hiện đại, đa tiện ích và đáng sống

Akari City nằm liền kề khu vực Chợ Lớn và cách trung tâm quận 1 chỉ khoảng 15 phút di chuyển theo đại lộ Võ Văn Kiệt. Đây cũng là khu vực đầu mối giao thông, tập trung nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối thuận lợi như An Dương Vương, Kinh Dương Vương, Hậu Giang, Hồng Bàng, Minh Phụng, đồng thời dễ dàng tiếp cận quốc lộ 1A hay cao tốc Sài Gòn – Trung Lương để về các tỉnh miền Tây.

Theo chủ đầu tư, dự án Akari City có tổng cộng khoảng 5.000 căn hộ biệt lập (condominium) thuộc dòng Flora được thiết kế chỉn chu, thông minh để đón gió và đón nắng tự nhiên tốt nhất, đồng thời tối ưu hóa diện tích sử dụng. Thêm vào đó Akari City còn được cải tiến để tăng chất lượng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu cuộc sống hiện đại, đa dạng hóa nhu cầu khác nhau của cư dân. Từ căn hộ studio tối giản dành cho các bạn trẻ, căn hộ 2-3 phòng cho các gia đình có trẻ em, hay độc đáo hơn là căn hộ Dual key phục vụ cho gia đình 3 thế hệ hoặc sở hữu homestay ngay trong nhà mình là những thiết kế đột phá của các kiến trúc sư dành cho cộng đồng cư dân đa dạng trong khu đô thị.

Với lợi thế về quy mô và concept “thành phố an cư đa tiện ích”, Akari City sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng khó tìm thấy và vượt trội hơn so với các sản phẩm khác cùng giá, cùng phân khúc trên thị trường bất động sản nhà ở hiện nay. Có thể kể đến như trung tâm thương mại, ẩm thực, sân thể thao phức hợp, sân cỏ đa năng, sân chơi trẻ em, đường chạy bộ, phòng tập gym, phòng tập Yoga, phòng họp, phòng làm việc chung, khu dưỡng sinh, hoa viên, khu BBQ, vườn Nhật… Dù là ở lứa tuổi nào cư dân ở đây đều có thể tìm thấy những tiện ích dành riêng cho mình. Đó là chưa kể, xung quanh khu vực Akari tọa lạc cũng đã phát triển khá hoàn thiện hệ thống tiện ích dịch vụ như AEON Mall, MM Mega Market, Big C; Anh ngữ VUS, ILA; Đầm Sen, công viên Phú Lâm, bệnh viện quốc tế CIH, Bệnh viện Triều An;…

Tầm nhìn hướng trực tiếp ra Võ Văn Kiệt và mặt tiền đại lộ thương mại có lộ giới 42m, hai block cuối cùng Akari 3 và Akari 4 được đánh giá sở hữu vị trí đẹp nhất Akari City giai đoạn 1.

Hưởng lợi từ yếu tố quốc tế

Được biết đến là một trong những công ty bất động sản mạnh nhất tại Việt Nam trong phân khúc nhà ở “vừa túi tiền” – affordable housing, mức giá của Nam Long được đánh giá “khá mềm” và phù hợp với mức thu nhập trung bình chung từ đó mang đến những cơ hội “dễ mua nhà” cho người dân Việt Nam. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng hạn chế tại thị trường TP.HCM như hiện nay thì mức giá chỉ từ 1,7 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ tại Akari City được đánh giá vô cùng hấp dẫn.

Đặc biệt hơn, Akari City là dự án do Nam Long và hai đối tác Nhật Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad có nguồn lực tài chính mạnh, cùng góp vốn hợp tác theo tỉ lệ 50%-50%. Chính yếu tố này giúp cho người mua “dễ thở” hơn với các đợt thanh toán, chỉ cần đóng 50% giá trị hợp đồng trong vòng 18 tháng xây dựng đến khi nhận nhà. Như vậy, với căn hộ có giá khoảng 1,7 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng từ 850 triệu đồng trong vòng 18 tháng với nhiều đợt thanh toán chia nhỏ. Điều này giúp giảm được rất nhiều áp lực cho việc thanh toán cho các gia đình có nhu cầu mua nhà nhưng cần thời gian để sắp xếp và cân đối nguồn lực tài chính.

Ông Nguyễn Minh Quang – Giám đốc khối Tiếp thị và Kinh Doanh Công ty CPĐT Nam Long cho biết: “Trong đợt 2 với hai block kế tiếp ra mắt vào tháng 10 này, các chính sách hỗ trợ người mua nhà sẽ tiếp tục nhân rộng để phục vụ cho các khách hàng có nhu cầu ở thật. Việc tạo điều kiện mua nhà càng dễ càng tốt là một trong những tiêu chí của chúng tôi”.