Dự án 5F Capella chính thức ra mắt thị trường Tân Uyên

Phối cảnh dự án 5F Capella đang được nhiều khách hàng quan tâm.

Tâm điểm thị trường Tân Uyên

5F Capella có quy mô 6,7ha với 400 sản phẩm đất nền sổ đỏ tọa lạc trên đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, trung tâm thị xã Tân Uyên. Đây là dự án hiếm hoi đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý mới được công bố ra thị trường, đáp ứng nhu cầu mua đất nền đang sôi động tại Bình Dương nói chung vào dịp đầu năm 2022.

Nhìn trên bản đồ, có thể thấy 5F Capella nằm giữa 4 tuyến giao thông quan trọng nhất khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương gồm đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, đại lộ Nam Tân Uyên, Vành đai 4 và ĐT 742. Khu vực này chính là trung tâm công nghiệp, thương mại – dịch vụ và đô thị đang được thị xã Tân Uyên đầu tư rất lớn để phát triển lên đô thị loại 2, trở thành thành phố thứ 4 trực thuộc tỉnh Bình Dương vào năm 2023.

Trên thực tế, hiện nay ngoài đường ĐT 742 đã hoàn thiện, kết nối thông suốt, các tuyến Vành đai 4, đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một và đại lộ Nam Tân Uyên đều đang triển khai nhanh chóng. Ngay cả cầu Bạch Đằng 2 nối đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một với Đồng Nai cũng vừa được khởi công. Vài năm tới, khi hệ thống này hoàn thiện sẽ biến Tân Uyên thành một đầu mối giao thông lớn, tập kết hàng hóa khổng lồ trước khi vận chuyển xuống Đông Nam Bộ tiêu thụ hoặc xuất khẩu qua sân bay quốc tế Long Thành, cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu)…

5F Capella nắm giữ nhiều tiềm năng khi tọa lạc giữa các tuyến giao thông huyết mạch của Bình Dương.

Đặc biệt, theo Báo cáo Kế hoạch phát triển nhà ở Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025, Tân Uyên sẽ dành nguồn vốn đầu tư lên đến 22.179 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) để nâng cấp, cải tạo diện mạo đô thị. Đây sẽ là “cú hích” mạnh mẽ cho thị trường bất động sản Tân Uyên bứt phá trong thời gian tới. Trong đó, những dự án ở vị trí trung tâm như khu đô thị 5F Capella sẽ hưởng lợi trực tiếp. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến gần đây nhiều nhà đầu tư khắp nơi tìm đến khu vực xung quanh dự án 5F Capella mua đất chờ đón cơ hội.

Những lợi thế nổi bật của 5F Capella

Một trong những lợi thế giúp 5F Capella thu hút nhiều khách hàng là Hệ thống 5F đưa ra mức giá hấp dẫn kèm theo chương trình ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng sẽ được tặng ngay 1.000 USD, chiết khấu 10% tổng giá trị, đồng thời áp dụng thanh toán linh hoạt kéo dài 10 đợt; trong đó đợt 1 chỉ đóng 498 triệu đồng. Kèm theo đó, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe Toyota Camry và Honda SH cùng nhiều quà tặng giá trị cao khác. Đây là ưu đãi lớn nhất trên thị trường bất động sản Bình Dương thời điểm hiện tại.

Theo khảo sát, thị trường đất nền Bình Dương đang phân chia thành nhiều khu vực với mức giá khác nhau. Trong đó, ba thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An mặt bằng giá bình quân khoảng 40-45 triệu đồng/m2. Tiếp theo là Bến Cát và Tân Uyên mặt bằng giá khoảng 17-25 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, với việc được đầu tư lớn cho hạ tầng và chuẩn bị từ thị xã trở thành thành phố, giá đất Tân Uyên được dự báo sẽ sớm chạm ngưỡng Thuận An và Dĩ An. Các khu vực còn lại của Bình Dương như Phú Giáo, Bàu Bàng đang có mức giá 12-18 triệu đồng/m2 và vẫn đang có xu hướng tăng lên.

Không gian sống hiện đại của 5F Capella ngay trung tâm thị xã Tân Uyên.

Có thể thấy thị trường đất nền Bình Dương không còn những sản phẩm có giá trên dưới 1 tỷ đồng/nền. Ngoài ra, thị trường cũng thiếu nguồn cung từ những dự án đã hoàn thiện hạ tầng và pháp lý đầy đủ đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Trong cơn sốt đất, nhiều người thường bỏ quên yếu tố này nhưng điều này thực sự rất quan trọng vừa đảm bảo an toàn khi giao dịch vừa giúp nhà đầu tư đạt mức thanh khoản cao và biên lợi nhuận tốt nhất. 5F Capella được xem là dự án đáp ứng tốt nhất nhu cầu này.

Ở góc độ thị trường, Bình Dương đang là điểm nóng đầu tư bất động sản, nhất là phân khúc đất nền bởi kinh tế phát triển nhanh, thu hút FDI đứng Top 2 cả nước, thu nhập đầu người gấp 1,56 lần bình quân cả nước và hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ… Đặc biệt, việc Bình Dương xây dựng vùng đô thị sáng tạo và thành phố thông minh Bình Dương đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất lớn cho lĩnh vực bất động sản.

Trong đó, những địa phươn năng động như Tân Uyên đang vươn lên trở thành điểm sáng thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư thiết lập “cứ điểm” sản xuất. Sắp tới, KCN VSIP 3 đi vào hoạt động chắc chắn còn giúp Tân Uyên chuyển mình phát triển nhanh hơn nữa. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư đang quyết tâm rót vốn vào bất động sản Tân Uyên để nắm bắt cơ hội.

Hải Nam