Dự án An Phước Riverside Phan Thiết “gây sốt” thị trường BĐS

Sân bay, cao tốc chục nghìn tỷ đang dần lộ diện

Từ khi dự án sân bay Phan Thiết tái khởi động và cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết khởi công xây dựng, BĐS Phan Thiết được kỳ vọng sẽ sớm bùng nổ và “cất cánh” trong thời gian tới. Cùng với đó tiềm năng du lịch lớn cũng khiến BĐS Phan Thiết, đặc biệt là phân khúc đất nền nghỉ dưỡng, BĐS nghỉ dưỡng có triển vọng rất lớn.

Dự án sân bay Phan Thiết tái khởi động vào tháng 4/2021, được điều chỉnh quy mô đầu tư lên hơn 10.000 tỷ đồng. Đây là 1 trong 3 dự án có quy mô lớn nhất miền Trung. Cùng với đó dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết cũng đã chính thức khởi công vào tháng 9/2020 với tổng mức 15.000 tỷ đồng.



Phối cảnh sân bay Phan Thiết

Hạ tầng hoàn thiện hiện đại, đầy đủ các tuyến cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt trở thành một cú hích cực kỳ quan trọng tác động tới sự tăng trưởng của BĐS Phan Thiết. Kết hợp cùng sự tập trung đầu tư để phát triển tiềm năng du lịch vốn có tại mảnh đất này cũng tạo ra động lực thúc đẩy BĐS bùng nổ.

Năm 2018, Phan Thiết đón trên 6 triệu lượt khách, trở thành top 3 thành phố biển thu hút khách du lịch bậc nhất Việt Nam cùng với Nha Trang và Đà Nẵng.

Dự kiện sau khi cao tốc và sân bay tại Phan Thiết hoàn thành, ngành du lịch Phan Thiết sẽ đón một lượng khách kỷ lục nhờ kết nối giao thông thuận tiện. Du lịch và hạ tầng phát triển tất yếu sẽ khiến cho thị trường BĐS nơi đây trở nên hấp dẫn và sáng giá trong mắt giới đầu tư.

Hàng loạt “ông lớn” BĐS đổ bộ Phan Thiết

Với tiềm năng du lịch nổi bật, cùng sự đẩy mạnh đầu tư về hạ tầng giao thông, Phan Thiết trở thành điểm sáng thu hút giới đầu tư địa ốc. Thực tế, mảnh đất này đã đón hàng loạt “ông lớn” BĐS mạnh tay đầu tư vào đây.

Nổi bật nhất trong đó phải kể tới Tập đoàn Novaland với dự án NovaHills và Novaworld Phan Thiết, quy mô 1.000ha; Tập đoàn Rạng Đông với hàng loạt dự án cao cấp như: Ocean Dunes, Ocean Vista, Sealink…

Thị trường Phan Thiết đón nhận đầu tư của nhiều “ông lớn” BĐS

Ngoài ra, BĐS Phan Thiết còn đón hàng loạt “ông lớn” khác nhập cuộc như: Tập đoàn TTC với dự án Dubai, Tập đoàn FLC với dự án FLC Mũi Né & Beach Resort, Tập đoàn Lộc Tú với dự án Goldsans Hill, Công ty Trường Phúc Hải với dự án Hamubay hay “ông lớn” TMS cũng sẽ ra mắt dự án tại Phan Thiết.

Chỉ riêng năm 2019 đã có 18 siêu dự án với tổng mức hơn 3 tỷ USD đổ vào Phan Thiết. Một kỷ nguyên mới đang được mở ra chào đón du lịch và BĐS Phan Thiết với những cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn giới đầu tư.

Cơ hội đầu tư “đứng trên vai người khổng lồ”

Nhờ sự xuất hiện của các công ty, tập đoàn lớn có tiếng đã khiến cho không chỉ BĐS nghỉ dưỡng mà mọi phân khúc khác tại thị trường BĐS Phan Thiết tăng trưởng theo, đặc biệt là trong phân khúc đất nền. Đi cùng xu hướng đầu tư của những “người khổng lồ” trong giới địa ốc, Phan Thiết trở thành sự lựa chọn hàng đầu với sự sôi động và hấp dẫn từ những “cơn sốt đất”.

Một trong những dự án được hưởng lợi nhiều nhất, hấp dẫn nhà đầu tư phân khúc đất nền phải kể tới An Phước Riverside Phan Thiết. Dự án được phát triển và phân phối bởi Hưng Vượng Group – một doanh nghiệp có tiếng và mức độ uy tín cao trong phân khúc đất nền khu vực miền Bắc.

An Phước Riverside Phan Thiết sở hữu vị trí đắc địa, nằm trong quy hoạch mở rộng thành phố Phan Thiết. Đặc biệt, đây cũng là vị trí trung tâm kết nối sân bay, cao tốc ra biển Phan Thiết trong thời gian tới.



Dự án An Phước Riverside Phan Thiết

Thuộc vào quy hoạch 1/500 đã được sở Xây dựng Bình Thuận cấp phép, dự án An Phước Riverside Phan Thiết tuyệt đối an toàn về mặt pháp lý. Toàn bộ các nền đất đã có sổ đỏ riêng, hạ tầng hoàn thiện, tự do xây dựng. Đặc biệt, dù đón sóng đầu tư từ các siêu dự án BĐS nghỉ dưỡng ven biển song giá bán An Phước Riverside Phan Thiết còn vô cùng hợp lý, phù hợp với các nhà đầu tư vốn nhỏ, nhà đầu tư trung cấp.

An Phước Riverside Phan Thiết hội tụ trọn vẹn những giá trị, tiềm năng tốt nhất để trở thành một cơ hội đầu tư sinh lời tuyệt vời và chắc thắng cho giới đầu tư. Cùng với tình hình thị trường BĐS Phan Thiết đang trở nên vô cùng sôi động do hàng loạt dự án BĐS lớn triển khai ven biển, An Phước Riverside Phan Thiết được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm an cư, đầu tư và có tiềm năng sinh lời tốt cho giới đầu tư.