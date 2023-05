Doanh Nghiệp Gồng Mình Duy Trì Tiến Độ Dự Án

Xoay sở dòng vốn khó khăn đang khiến nhiều doanh nghiệp BĐS không đủ ngân sách khiến dự án buộc phải chậm tiến độ, tạm ngưng thi công dù không mong muốn.

Chị M.H, một khách hàng mua căn hộ gần TP. Thủ Đức cho biết, theo đúng cam kết thì cuối năm nay chị sẽ nhận nhà nhưng thực tế giờ dự án còn chưa cất nóc. Hơn 3 tháng nay công trường cũng không thấy xây dựng, chị và nhiều khách hàng khác có gửi yêu cầu giải trình từ CĐT thì cũng chỉ nhận được một số lời xin lỗi, cam kết sẽ sớm khởi động lại và chậm nhất là giữa năm sau sẽ bàn giao nhà. Tuy nhiên chị H không lạc quan vì tình hình doanh nghiệp khó khăn, nếu may mắn cuối năm sau chị mới có nhà để ở.

Đang cõng gánh nợ để mua nhà, anh T.T (quận 6, TP.HCM) cho biết, anh mua dự án căn hộ tại TP. Dĩ An cũng không thấy CĐT thi công gần 2 tháng nay. “Tôi chỉ mong dự án xong sớm để cho thuê lại, dùng tiền này trang trải áp lực trả nợ ngân hàng. Giờ CĐT chậm tiến độ, mọi tính toàn đều đổ sông đổ biển. Biết tình hình thị trường khó khăn, không ai mong muốn nhưng tôi chỉ mong quyền lợi chính đáng của người mua nhà được đảm bảo và các CĐT nên ưu tiên việc xây nhà, bàn giao dự án đúng cam kết”, anh T cho hay.

Nhiều dự án gặp khó khăn về vốn khiến tiến độ triển khai dự án bị chậm so với cam kết đề ra. Ảnh minh họa

Lãnh đạo một doanh nghiệp BĐS đang có dự án triển khai tại Bình Dương chia sẻ, gần 3 tháng nay dự án phải tạm ngưng thi công do doanh nghiệp chưa xoay sở được tiền trả nhà thầu. Theo đúng tiến độ, tháng 12 tới đây dự án sẽ cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện phần thô. Tuy nhiên hiện tại, dự án phải ngưng xây dựng khi mới xong tầng 19 vì thiếu vốn. Năm 2021 dự án đã chậm tiến độ do ảnh hưởng dịch bệnh, sau đó do vật liệu xây dựng tăng, nhà thầu ngưng xây vì chi phí vượt mức dự kiến. Đến nay chủ đầu tư không còn đủ vốn để tiếp tục triển khai. Phải chờ dòng vốn đổ về và doanh nghiệp cũng đã thông báo đến người mua nhà.

“Nếu như trước đây dự án chậm một chút khách hàng cũng có thể thông cảm, nhưng nay thì khách hàng sẽ yêu cầu thanh lý hợp đồng. Mỗi tháng công ty phải gồng nhiều khoản chi phí để duy trì vận hành bộ máy trong khi vẫn chịu áp lực dòng tiền cho các khoản lãi vay ngân hàng. Càng về cuối năm, áp lực lại càng lớn hơn. Khách hàng đòi hủy hợp đồng, đòi lại tiền càng làm doanh nghiệp khó chồng thêm khó trong bối cảnh không có dòng tiền”, vị này nói.

Không ít dự án đang triển khai trên thị trường đang rơi vào nguy cơ chậm tiến độ vì không xoay sở được dòng tiền tiếp tục triển khai. Trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, nhiều dự án căn hộ, nhà phố và biệt thự nghỉ dưỡng rơi vào tình trạng bất động, công trường yên ắng và nhân công không có việc làm hay xây dựng cầm chừng do CĐT cạn tiền.

Vẫn Còn Nhiều Điểm Sáng

Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện ảm đạm, có không ít CĐT dù trong giai đoạn thị trường khó khăn vẫn đảm bảo yếu tố tiến độ xây dựng tốt, thậm chí vượt tiến độ làm yên lòng người mua nhà, tạo niềm tin với khách mua và là tín hiệu vui cho thị trường trong giai đoạn tâm lý đầu tư BĐS bấp bênh.

Cụ thể, đại diện CĐT Nam Long cho biết, trong thời điểm này, ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp là duy trì tiến độ triển khai dự án đúng cam kết, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người mua. Trước giờ các dự án của doanh nghiệp đều đúng hoặc vượt tiến độ nên dù thị trường khó khăn, doanh nghiệp càng phải duy trì điều uy tín, giữ vững cam kết với người mua để tạo niềm tin cho khách hàng với thị trường BĐS. Theo đó, hiện 3 dự án chủ lực Nam Long đang triển khai tại TP.HCM và Long An là Akari City, Mizuki Park và Waterpoint Bến Lức vẫn đáp ứng tiến độ xây dựng bất chấp khó khăn. Cụ thể, dự án Akari City (Bình Tân) sau khi hoàn thiện bàn giao nhà giai đoạn 1 hiện đã hoàn thành đóng nắp hầm theo đúng tiến độ tổng thể của giai đoạn 2. Dự kiến, 4 block của giai đoạn này sẽ đi vào bàn giao cho cư dân theo như cam kết vào quý 3/2024.

Đảm bảo tiến độ xây dựng đúng cam kết là một trong những yếu tố quan trọng để ổn định tâm lý người mua nhà trong giai đoạn khó khăn.

Tương tự, dự án KĐT Mizuki Park quy mô 26ha (Bình Chánh) cũng hoàn thiện bàn giao nhiều dự án thành phần. Riêng căn hộ Flora Panorama đang đi vào hoàn thiện xây dựng và chuẩn bị bàn giao giai đoạn 1, giai đoạn 2 đang xây dựng theo đúng lộ trình đã đề ra. Còn tại Long An, Nam Long cũng hoàn thiện bàn giao và đón cư dân vào sinh sống tại các block đầu tiên thuộc giai đoạn 1 dự án EHome Southgate (thuộc KĐT Waterpoint). Giai đoạn 2 của dự án này cũng đang có tiến độ xây dựng nhanh, dự kiến sẽ cất nóc trong thời gian tới.

Một doanh nghiệp khác là Đại Phúc Group đã tạm hoãn kế hoạch triển khai dự án căn hộ mới, dồn lực vào hoàn thiện xây dựng và bàn giao các sản phẩm từ giai đoạn trước cùng hệ thống tiện ích tổng thể của KĐT Vạn Phúc City. Được biết, CĐT hiện đẩy mạnh triển khai xây dựng giai đoạn 3, bàn giao được hơn 1.500 căn nhà và hơn 5.000 cư dân vào sinh sống. Trong năm 2022-2023, KĐT này sẽ tiếp tục bàn giao gần 300 sản phẩm nhà phố, biệt thự theo đúng tiến độ cam kết.

Còn tại Bình Dương, CĐT Bcons cũng đang hoàn thiện loạt dự án xây dựng là Bcons Plaza, Bcons Bee để chuẩn bị bàn giao nhà vào cuối năm. Các dự án trước đó của doanh nghiệp này là Bcons Green View và Bcons Garden cũng đã đón dân cư vào sinh sống và đang trong giai đoạn bàn giao sổ cho cư dân. CĐT Phú Đông Group cũng cho biết ưu tiên hàng đầu là phát triển đúng tiến độ các dự án đang triển khai. Như dự án Sky Garden sau 7 tháng thi công đã nghiệm thu phần móng, vượt tiến độ xây dựng và dự kiến bàn giao nhà vào năm 2024.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, vấn đề thanh khoản của thị trường BĐS hiện nay là vực dậy niềm tin đối với người mua nhà. Để làm được điều đó, các CĐT phải đảm bảo uy tín thương hiệu và trách nhiệm với khách hàng, càng trong khó khăn thì càng phải giữ vững chữ tín. Vì vậy, việc CĐT đảm bảo xây dựng, bàn giao nhà đúng tiến độ, đúng chất lượng cam kết sẽ giúp kéo lại niềm tin rất lớn cho thị trường lúc này. Thực lực của các doanh nghiệp BĐS đang được thể hiện rõ trong giai đoạn thị trường sàng lọc mạnh mẽ.

“Thị trường BĐS đang dành cho nhu cầu thực. Những CĐT có uy tín, phát triển dòng sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu sẽ được người mua nhà lựa chọn. Tuy nhiên để thanh khoản tốt thì sản phẩm phải có pháp lý rõ ràng, có giá cả hợp lý, khai thác thương mại tốt và đáp ứng tiến độ cam kết. Bất động sản đang bước vào cuộc thanh lọc mạnh mẽ, càng lúc thị trường khó khăn, chủ đầu tư nào chứng minh được thực lực, uy tín sẽ vững vàng trong giai đoạn này”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Phương Uyên

Xem thêm: