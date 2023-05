Nhiều Nguồn Cung Lỡ Hẹn

Dù có kế hoạch sẽ mở bán block đầu tiên của phân khúc căn hộ tại KĐT Vạn Phúc City nhưng mới đây, chủ đầu tư Vạn Phúc Group cho biết sẽ lùi kế hoạch bán hàng sang năm sau. Dự án căn hộ của Vạn Phúc thuộc dòng sản phẩm cao cấp, với mức giá bán dự kiến vào khoảng 100 triệu đồng/m2, bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng tập trung vào hoàn thiện xây dựng các hạng mục tiện ích và dịch vụ trong các tháng cuối năm, không đẩy mạnh bán hàng vào thời điểm này mà chờ đợi các diễn biến tiếp theo trong năm 2023 để có kế hoạch chi tiết hơn.

Tương tự, Tập đoàn Nam Long cũng tạm dừng kế hoạch mở bán hai dự án ở Đồng Nai và một dự án ở Cần Thơ. Cụ thể, tại Đồng Nai, giai đoạn 2 của hai KĐT Izumi City và Paragon Đại Phước dự kiến sẽ mở bán vào quý 1/2023 thay vì quý 4/2022 như dự định trước đó. Còn dự án khu dân cư tại Cần Thơ của Nam Long cũng lùi lịch trình mở bán sang năm 2023.

Trên khu vực TP. Thủ Đức, dù đã có kế hoạch sẽ ra mắt vào cuối năm 2022 và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhưng Tập đoàn An Gia cũng cho biết đã tạm ngưng và dời việc cho ra mắt dự án The Gio Riverside sang năm sau. Đây là dự án căn hộ tầm trung triển khai gần tuyến Metro số 1 có mức giá bán dự kiến vào khoảng trên dưới 2 tỷ đồng. Tập đoàn Đất Xanh cũng cho biết tạm dời kế hoạch triển khai một số dự án của tập đoàn trong quý 3 và quý 4/2022 sang năm 2023. Cụ thể, căn hộ Lux Star tại TP.HCM và hai dự án Opal Cityview, DXH Parkview tại Bình Dương đều dời lịch mở bán sang quý 1/2023.

Nhiều dự án lỡ hẹn với kế hoạch bán hàng khiến nguồn cung thị trường cuối năm 2022 không sôi động như dự kiến.

Tâm lý thị trường bị xáo trộn, xu hướng thắt chặt tín dụng với cả chủ đầu tư và người mua nhà, làm ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng quỹ đất và các hoạt động bán hàng, thời gian triển khai và bàn giao các dự án. Theo các chuyên gia, từ nay đến cuối năm, thị trường BĐS vẫn sẽ phụ thuộc vào việc điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là tình trạng lạm phát, room tín dụng, sửa luật liên quan đến BĐS… Thậm chí, phải mất cả năm 2023, thị trường BĐS mới hồi phục trở lại.

Vẫn có Dự Án Chất Lượng Chào Bán

Tuy nguồn cung mở bán không dồi dào như dự kiến, nhưng thị trường cuối năm vẫn có khá nhiều dự án chất lượng ra hàng, phần lớn trong số đó là sản phẩm thuộc phân khúc trung – cao cấp của những chủ đầu tư lớn.

Còn tại Long An, doanh nghiệp này cũng tiếp tục mở bán các sản phẩm Grand Villa tại phân khu The Aqua với tầm giá từ 28 tỷ đồng/căn. Bên cạnh đó, sau thành công với thanh khoản đạt 100% từ hai đợt mở bán trước, nên trong quý 4/2022, Nam Long vẫn tiếp tục triển khai giai đoạn mới của dự án căn hộ giá vừa túi tiền Ehome Southgate . Dự án này có mức giá tầm 1 tỷ đồng/căn, hợp với nhóm đối tượng lao động địa phương và người trẻ có nhu cầu nhà ở tại khu Tây TP.HCM. Cả hai sản phẩm trên của Nam Long đều nằm trong khuôn viên KĐT Waterpoint 355ha tại Bến Lức, Long An.