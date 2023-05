Dự án biểu tượng của sự thông thái và tự chủ ra mắt khách hàng Hà Nội

Đây là một trong những chính sách đúng đắn của chủ đầu tư PPC An Thịnh trong bối cảnh thị trường bất động sản trong nước đang bắt kịp với xu thế của thị trường BĐS quốc tế.



Toàn cảnh dự án Wyndham Soleil Danang

Dự án hiện đang nắm giữ trong tay 3 giải thưởng danh giá về thiết kế kiến trúc như: Mixed – Use Architecture Việt Nam; Best Condo Development và Best Condo Architectural Designe. Đồng thời, Wyndham Soleil Danang còn nắm giữ kỉ lục dự án có nhiều thang máy nhất (21 thang) và dự án BĐS ven biển cao nhất Miền Trung, khu dịch vụ tiện ích đẳng cấp với bể bơi vô cực ngoài trời trên tầng 54, view trọn vẹn biển Đông và toàn TP. Đà Nẵng. Wyndham Soleil Danang đang được kì vọng trở thành biểu tượng mới của TP. Đà Nẵng.

Nối tiếp thành công của tòa khách sạn Emeral, tòa tháp căn hộ Nimbus ngay khi được giới thiệu đã được đông đảo giới đầu tư tiếp nhận bởi ngoài những ưu thế vượt trội về vị trí, kiến trúc và chất lượng công trình thì những chính sách mở như chủ sở hữu được toàn quyền tự kinh doanh, khai thác.



Phòng ăn view biển với thiết kế sang trọng và đẳng cấp

Wyndham Soleil Danang được xây dựng với những thiết kế đặc biệt, vì thế các đối tác của công trình này đều được chủ đầu tư lựa chọn kỹ lưỡng. Là một trong những nhà thầu của công trình, với 32 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã và đang tiếp tục góp sức vào dự án mang tầm vóc thế giới tại Đà Nẵng này.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Hoàng Tú – Giám đốc dự án cấp cao phụ trách các dự án tại TP. Đà Nẵng về dự án Wyndham Soleil Danang.

PV: Thời gian qua, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã khởi công gói thầu dự án tổ hợp khách sạn – căn hộ Wyndham Soleil Danang, xin ông cho biết kỹ hơn về những hạng mục của gói thầu này?

Ông Phan Hoàng Tú: Wyndham Soleil Danang là một trong những khu tổ hợp khách sạn – căn hộ cao cấp phát triển mạnh mẽ nhất miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Quy mô dự án bao gồm 4 toà tháp: 01 toà khách sạn và 03 tòa căn hộ cao từ 50 – 57 tầng, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đối với riêng Hòa Bình, chúng tôi có 2 giai đoạn thi công:

Ở giai đoạn 1, chúng tôi thi công phần hầm, phần thân và hoàn thiện cơ bản của tòa D với quy mô 2 tầng hầm, 50 tầng cao, diện tích sàn khoảng 96000m2. Dự án này có rất nhiều đặc điểm phức tạp về mặt kiến trúc và kết cấu, nên chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ về biện pháp thi công, nhà thầu đã áp dụng những biện pháp thi công tiên tiến nhất như áp dụng hệ thống coppha trượt bên ngoài kết hợp với hệ thống coppha nhôm bên trong để thi công đạt hiệu quả cao nhất đến khách hàng.

Sau khi thực hiện xong giai đoạn 1 và được chủ đầu tư đánh giá rất cao, HBC tiếp tục được tin tưởng và thi công tiếp giai đoạn 2 của dự án gồm phần hầm 2 block A1 và B với quy mô 2 tầng hầm có diện tích sàn khoảng 18000m2.



Nhà thầu HBC thi công xây dựng tại tổ hợp Wyndham Soleil Đà Nẵng

PV: Công ty đánh giá thế nào về đối tác PPC An Thịnh? Ở dự án tổ hợp khách sạn – căn hộ Wyndham Soleil Danang, hai bên đã tìm thấy những điểm chung nào để quyết định hợp tác cùng nhau?

Ông Phan Hoàng Tú: Thấu hiểu tâm huyết của chủ đầu tư với mong muốn xây dựng một kiệt tác hội tụ những tinh hoa của thế giới, Hòa Bình với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, huy động toàn bộ nguồn lực để luôn đồng hành với PPC An Thịnh để xây dựng một dự án thật sự đẳng cấp, một dự án mang tầm vóc thế giới tại Đà Nẵng.

PV: Với những công trình lớn, nhà thầu có những tiêu chí gì đặc biệt hay không?

Ông Phan Hoàng Tú: Mỗi công trình đều có những đặc thù riêng, dù là công trình lớn hay nhỏ. Đối với những công trình lớn như Wyndham Soleil Danang thường có độ phức tạp cao, Tập đoàn Hòa Bình luôn tìm hiểu rất kỹ trước khi bố trí, sắp xếp nhân sự cũng như kế hoạch thi công rõ ràng. Ngoài đội ngũ nhân sự trực tiếp tham gia dự án, chúng tôi luôn có 1 bộ phận phòng ban thường trực để hỗ trợ cũng như xử lý thông tin liên tục để đảm bảo công trình luôn chạy đúng kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cập nhật những biện pháp thi công mới nhất, ứng dụng công nghệ BIM để quản lý vận hành cũng như đưa ra những giải pháp tối ưu trong thiết kế và thi công.

PV: Xin cảm ơn chia sẻ của ông!

Ngày 1/12 tới đây, Wyndham Soleil Danang sẽ có buổi ra mắt khách hàng Hà Nội tại khách sạn Meliá, Hà Nội. Theo đó, các khách hàng đặt chỗ trong thời điểm giới thiệu dự án sẽ được tặng 01 chuột vàng và 01 viên kim cương; đồng thời áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 6% và hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng.

