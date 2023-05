Phối cảnh dự án Panomax River Villa với loạt tiện ích ven sông dành cho trẻ em

Trước đây, tiện ích cho trẻ em chỉ là những hạng mục phụ tại hầu hết các dự án bất động sản với hồ bơi trẻ em rộng vài chục mét vuông hay khu giải trí với vài trò chơi cơ bản như cầu tuột, nhà bóng, đệm nhảy…

Hiện tại, ở TP.HCM cũng chỉ có vài dự án đầu tư chỉn chu tiện ích cho trẻ nhỏ như Sunshine City Sài Gòn, Panomax River Villa. Trong đó, dự án Panomax River Villa giữ kỷ lục là dự án sở hữu diện tích vui chơi bình quân/trẻ em lớn nhất tại TP.HCM.

Cụ thể, dự án Panomax River Villa chỉ có 83 căn hộ, dự tính trung bình khoảng 100 trẻ nhỏ. Tuy nhiên, TTC Land đã dành gần 2.000m2 không gian chỉ để phát triển các tiện ích cho trẻ em. Tính sơ bộ, mỗi trẻ em tại dự án sở hữu riêng 20m2 diện tích vui chơi, vận động. Đây là con số kỷ lục mà hiếm có dự án nào tại TP.HCM có được.



Hình phối cảnh quảng trường bàn cờ vua khổng lồ 200m2

Theo đại diện chủ đầu tư, các không gian dành cho trẻ em được ưu tiên những vị trí đẹp với tầm nhìn ra cảnh quan xanh, bờ sông, cây xanh, thoáng khí trời. Do quy hoạch đồng bộ ngay từ khi dự án còn trên thiết kế, các tiện ích này đặt sát cạnh, kết nối liên hoàn, tạo ra trải nghiệm tiện lợi tối đa cho cư dân trong việc theo dõi con trẻ vui chơi. Điều này chứng tỏ chủ đầu tư không có dự định tìm kiếm những ngóc ngách còn sót của công trình để xây dựng tiện ích, mà ngay từ đầu đã chọn các mảng không gian đẹp để phục vụ cư dân nhí.

TTC Land cũng mạnh tay đầu tư các ý tưởng thiết kế, các dạng tiện ích đa dạng, thực tiễn nhất để đáp ứng nhiều tính cách, sở thích của trẻ em. Các tiện ích này được chia làm 2 phân khu chính là khu dành riêng cho khám phá và khu cho các hoạt động thể chất.

Tâm điểm của khu vực khám phá là vườn hoa, vườn ươm rộng gần 300m2, được bố trí tại khu vực ven sông đẹp nhất của dự án. Tại đây, chủ đầu tư phát triển các khu vườn thực vật để các em nhỏ có thể thỏa thích khám phá tự nhiên, quan sát sự sinh trưởng của các loài thực vật, tự tay trồng và chăm sóc cây cỏ.

Thêm vào đó, chủ đầu tư còn xây dựng khu vực riêng cho các trò chơi dân gian 130m2 để các em được tìm hiểu các trò chơi thú vị ngày xưa thay vì nhốt mình trong phòng, say sưa với những trò chơi điện tử hay chiếc điện thoại. Tại đây, ngoài được thỏa thích vui chơi, các em còn được làm quen với các bạn mới. Một khu vườn âm thanh, vườn nghệ thuật với khu nặn tượng, khu tô tượng cũng được đầu tư hình thành để khơi gợi sức sáng tạo của các em.



Hình phối cảnh sân chơi cát trẻ em

Tại khu vực dành cho các trò chơi vận động ven sông, chủ đầu tư phát triển các không gian rộng lớn cho các em như sân chơi cát 55m2, sân nhảy flashmob 125m2, khu vực chòi nghỉ kết hợp chơi boardgame 100m2. Các khu vực này được xây dựng trên bãi cát trắng, mịn, giúp trẻ nhỏ có thể thỏa thích vui đùa, chạy nhảy mà không sợ bị ngã hay chấn thương. Các tiện ích được thiết kế cho trẻ nhỏ để phát triển về thể chất như sân tập bóng rổ, sân squash… cũng được chú trọng phát triển.



Hình phối cảnh sân chơi nước trẻ em trên tầng mái tòa nhà

Ngoài chuỗi tiện ích liên hoàn ven sông, TTC Land còn bố trí sân chơi nước thiếu nhi 120m2 trên tầng mái của tòa. Các em còn được thỏa sức chơi đùa cùng bạn bè, người thân tại hồ bơi dành cho cả người lớn, trẻ em với diện tích khoảng 250m2. Đặc biệt, thiết kế tiện ích trên tầng mái được chủ đầu tư chú trọng bố trí sao cho đạt được sự an toàn cao nhất để đảm bảo an toàn khi vận động cho các cư dân nhí.



Hình phối cảnh dự án thiết kế 3 – 4 mặt tiền, tầm nhìn ven sông tuyệt đẹp

Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư tiện ích cho trẻ em, chủ đầu tư khu căn hộ Panomax River Villa còn thiết kế kiến trúc, không gian sống, an ninh tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Được biết, tất các căn hộ tại Panomax River Villa đều được thiết kế tiếp sáng theo phương ngang, tất cả các phòng đều có view tiếp sáng và gió sông. Vì vậy, mỗi căn hộ đều được đảm bảo sự thoáng đãng, nhiều ánh sáng và sinh khí, tránh được hiện tượng bí khí và ẩm mốc gây hại sức khoẻ của trẻ nhỏ.

Không chỉ đảm bảo sức khỏe, dự án còn chú trọng đầu tư công nghệ Face ID, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. “Phần lớn các tòa nhà hiện đại đều xài thẻ từ thang máy, thẻ căn hộ. Tuy nhiên, nếu trong quá trình chạy nhảy, trẻ em lỡ làm rơi thẻ, kẻ gian nhặt được vẫn có thể đột nhập nhà của gia chủ. Với công nghệ Face ID, an ninh tòa nhà sẽ được đảm bảo, trẻ sẽ được thỏa thích vui chơi nhưng vẫn an toàn tuyệt đối”, đại diện chủ đầu tư nói.

Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư, TTC Land đã mạnh tay chi nhiều triệu USD để phát triển chuỗi tiện ích nội khu liên hoàn cho trẻ em trong dự án. "Chúng tôi phải hy sinh nhiều diện tích thương phẩm để đầu tư tiện ích cho cư dân nhí. Không chỉ đặt ra thử thách cho đội ngũ quy hoạch, thiết kế và vận hành, việc này còn nâng chi phí xây dựng lên rất cao, tức lợi nhuận sẽ giảm. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là tạo ra trải nghiệm sống thuận tiện các cư dân có con nhỏ và không gian học – chơi – vận động cho các em. Bởi đầu tư vào các tiện ích mang lại giá trị cho khách hàng nhất là trẻ em sẽ mang lại giá trị cho thương hiệu của chúng tôi”, chủ đầu tư TTC Land nhấn mạnh.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/20/du-an-can-ho-co-dien-tich-vui-choi-binh-quan-tre-em-lon-bac-nhat-tp-hcm