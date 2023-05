Xu hướng lựa chọn dự án xanh

Ghi nhận thực tế, trong 3 năm trở lại đây, tại thị trường TP.HCM, những dự án căn hộ hay nhà phố có lợi thế view sông, hồ, nhiều mảng xanh sẽ là là sự lựa chọn hàng đầu cho người mua nhà. Các dự án căn hộ có môi trường sống xanh, thiết kế tốt cho sức khỏe thường có sức mua tốt, khoảng 80% – 90% số lượng sản phẩm bán ra thị trường.

Một chuyên gia bất động sản cho biết, thực tế sức khỏe, an toàn luôn là mối quan tâm hàng đầu của bất kể ai. Trong bối cảnh các thành phố lớn đang dần bị đô thị hóa, không khí ô nhiễm, nhất là thời gian dài ảnh hưởng của Covid-19 thì việc tìm kiếm môi trường sống xanh, tốt cho sức khỏe trở thành nhu cầu thiết yếu.

“Nhờ đó các sản phẩm địa ốc chuyên tâm về lĩnh vực này có thể tiếp tục dẫn dắt thị trường trong thời gian dài. Tuy nhiên, để sở hữu dự án căn hộ đáp ứng những yêu cầu khắt khe này hiện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay”, vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Lựa chọn dự án căn hộ xanh, thiết kế tốt cho sức khỏe trở thành xu hướng mới

Anh Thanh Hưng – Giám đốc công ty công nghệ tại TP. HCM cho biết: Đầu 2020, để sở hữu căn hộ cao cấp ven sông, thiết kế tốt cho sức khỏe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh) anh đã phải mất gần 1 năm để tìm kiếm và chi gần 6 tỷ đồng.

"Dù tốn nhiều thời gian và trả giá cao hơn cả tỷ so với các dự án căn hộ cùng cấp trong thành phố nhưng đổi lại gia đình mình luôn đón hướng gió trong lành, sức khỏe con cái được cải thiện rõ rệt. Còn vợ chồng mình, những lúc căng thẳng ngắm view sông nước cũng cảm thấy thư giãn", anh Hưng chia sẻ.

Sức hút của dự án cao cấp bên hồ, cửa ngõ TP.Thủ Đức

Phối cảnh dự án LDG SKY cao cấp bên hồ

Mới đây, chủ đầu tư LDG vừa giới thiệu ra thị trường dự án LDG SKY với quy mô 5 tòa tháp cao 30 tầng cùng hơn 1.600 căn hộ cao cấp bên hồ. Vừa ra mắt, dự án này đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường bất động sản bởi không gian sống xanh tự nhiên và thiết kế tốt cho sức khỏe hiếm có tại cửa ngõ TP.Thủ Đức.

Được biết, LDG SKY sở hữu hệ thống 5 hồ sinh thái tự nhiên cùng hơn 2ha cây xanh tại Làng Đại học Thủ Đức. Diện tích cây xanh, mặt nước khổng lồ này giúp tăng độ ẩm không khí, cải thiện nhiệt độ mùa hè, giảm 2 – 4 độ C so với môi trường bên ngoài dự án. Theo đó, dự án nằm ngay sát hồ Binh An xanh mát, giúp cư dân có thể đón không khí mát lành, dễ chịu từ cây xanh, mặt nước.

Ngoài ra, LDG SKY còn ghi điểm đặc biệt với thiết kế 100% căn hộ đều sở hữu ban công và lô gia lớn, cùng 3 mặt tiền tiếp sáng, giúp tất cả phòng chức năng đều thông thoáng, ngập tràn nắng và gió mát tự nhiên. Yếu tố này giúp cư dân hạn chế việc sử dụng điều hòa thường xuyên ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, người lớn tuổi.



Phối cảnh tổng thể dự án

Kiến trúc sư dự án cho biết, thực tế trên thị trường những sản phẩm căn hộ hướng đến chăm sóc sức khỏe đã manh nha từ năm 2017 – 2018. Tuy nhiên, tùy tầm nhìn chiến lược mà mỗi chủ đầu tư lại ưu tiên mỗi yếu tố riêng khác nhau. Nhiều dự án giải quyết vấn đề bằng các tiện ích trang bị thêm như: Vườn ion âm, căn hộ detox, phòng tắm hồng ngoại,…

"Còn tại LDG SKY, chúng tôi nhắm vào thiết kế để tận dụng vị trí sát hồ tự nhiên duy nhất, cùng 2ha cây xanh bao bọc xung quanh tại cửa ngõ TP.Thủ Đức và bài toán đặt ra là làm sao tất cả các căn hộ đều hưởng trọn vẹn gió trời và ánh sáng tự nhiên nhiều nhất có thể, vừa đảm bảo sức khỏe vừa tạo nên giá trị riêng, khác biệt cho dự án", vị kiến trúc sư này chia sẻ.



Bên cạnh không gian sống xanh lý tưởng, LDG SKY còn được đầu tư chi phí lớn để đảm bảo trải nghiệm sống sang của cư dân như 3 hồ bơi vô cực, gym, yoga, công viên trung tâm rộng hơn 2.000m2, trung tâm thương mại với hàng chục cửa hàng thời trang, ẩm thực cao cấp…

LDG SKY còn thừa hưởng nhiều lợi thế về giao thông, giáo dục, văn hóa… khi liền kề siêu dự án ga Metro số 1, Làng Đại học Thủ Đức TP.HCM, khu công nghệ cao quận 9. Khi siêu dự án Metro số 1 hoàn thành, kết hợp với sự phát triển đô thị tri thức – công nghệ cao của TP.Thủ Đức thì giá trị bất động sản khu vực sẽ tăng cao.

Được biết, hiện LDG SKY đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá khá mềm, từ 1,8 tỷ/căn hộ cùng chính sách ưu đãi. Cụ thể, khách hàng chỉ thanh toán 1,25%/tháng, phương thức thanh toán linh hoạt. Bên cạnh đó, ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 70%, giúp người mua giảm áp lực tài chính nhưng vẫn có cơ hội sở hữu căn hộ mơ ước.



Thông tin chi tiết dự án tại:

Hotline: 0902 197 797

Các đơn vị liên hệ phân phối dự án thông qua:

Phòng Phát triển đại lý ĐXMN: 0903.600.333 (Mr. Thạch) Đơn vị phân phối độc quyền dự án LDG SKY – Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền NamThông tin chi tiết dự án tại: https://ldgsky.vn/ Hotline: 0902 197 797Các đơn vị liên hệ phân phối dự án thông qua:Phòng Phát triển đại lý ĐXMN: 0903.600.333 (Mr. Thạch)

Thanh Huyền