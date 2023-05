4 Dự Án Căn Hộ Khu Nam Sài Gòn Đang Mở Bán Có Gì Đáng Chú Ý?

Đánh giá dự án từ Hãy cùng chương trìnhtừ Batdongsan.com.vn đi tìm hiểu vị trí thực tế, thiết kế, giá bán, tiến độ của 4 dự án căn hộ mới tại khu Nam Sài Gòn và đánh giá xem có dự an nào là phù hợp với bạn không nhé!

1. Đánh Giá Dự Án The Antonia

Chung cư The Antonia nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, có 2 mặt tiếp giáp Đường 18 và Đường 19, thuộc KĐT Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Về vị trí, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Antonia có vị trí thuận tiện, dễ tìm trong khu Phú Mỹ Hưng, với đường vào khá rộng, đi được 2 xe hơi 2 chiều.

Quy mô dự án gồm 2 block với 366 căn hộ. Hai block nằm tách biệt, mật độ căn hộ chỉ 9 căn/sàn, có nhiều căn góc, mặt thoáng. Các căn hộ The Antonia có diện tích trong khoảng từ 70-106m2, với 2-3 phòng ngủ. Chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ đã hoàn thiện cơ bản nội thất, trong đó các thiết bị, vật liệu đều là hàng cao cấp nhập khẩu.

Ngoài các tiện ích nội khu cơ bản, thường gặp tại các chung cư cao cấp ở TP.HCM, dự án The Antonia còn được thừa hưởng hệ thống tiện ích chung của KĐT Phú Mỹ Hưng. Ở phía đối diện dự án The Antonia là chung cư The Ascentia đã bàn giao, có nhiều shophouse với đa dạng dịch vụ, tiện ích như cafe Highland, GS25, ngân hàng VIB, nhà hàng,… nên khá tiện cho sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Nếu so với The Ascentia thì The Antonia bị hạn chế một điểm là phía sau không có công viên như The Ascentia.

Giá bán căn hộ The Antonia theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn hiện dao động từ 69-79 triệu/m2, tăng khá nhiều so với mức 60 triệu/m2 vào đợt mở bán đầu tiên năm 2020. Mức giá hiện tại của căn hộ The Antonia cũng tương đương với các dự án mới bàn giao trong khu Phú Mỹ Hưng như The Ascentia (69-86 triệu/m2) hay The Signature (70-85 triệu/m2).

Tính đến thời điểm ghi hình vào cuối năm 2022 thì tiến độ dự án The Antonia đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ Quý 2/2023 nên người mua sẽ không phải chờ đợi lâu nữa để nhận nhà.



Chung cư The Antonia Quận 7 đang trong giai đoạn hoàn thiện, sắp bàn giao.

2. Đánh Giá Dự Án The Horizon Phú Mỹ Hưng

Cũng nằm trong KĐT Phú Mỹ Hưng, The Horizon là sản phẩm mới nhất của chủ đầu tư Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng. Ngay từ khi có rumor sắp ra mắt, dự án The Horizon Phú Mỹ Hưng đã gây chú ý khi sở hữu vị trí đắc địa bên hồ Bán Nguyệt – trung tâm của khu Nam Sài Gòn, với số lượng căn hộ giới hạn chỉ 166 căn. Dự án có 3 mặt tiếp giáp đường Phan Văn Chương, Trần Văn Trà và Luther King, có thể đi bộ tới hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao, đại học Fullbright, TTTM Crescent Mall hay các khu văn phòng xung quanh.

The Horizon Phú Mỹ Hưng cũng là chung cư duy nhất nằm sát hồ Bán Nguyệt, trong khi đa số các chung cư khác nằm ngoài đường Nguyễn Văn Linh hoặc quanh các khu phố Nam Viên, Hoa Anh Đào thuộc nội khu Phú Mỹ Hưng. Chính vị trí “có một không hai” và số lượng chỉ 166 căn hộ đã tạo nên sức nóng cho dự án ngay từ khi mới công bố. Mức giá bán căn hộ The Horizon dự kiến vào khoảng từ 130-140 triệu/m2, nhỉnh hơn hẳn các dự án chung cư mới bàn giao trong 2 năm trở lại đây tại Phú Mỹ Hưng, nhưng được đánh giá là tương xứng với vị trí và độ khan hiếm.

Về tiến độ, The Horizon Phú Mỹ Hưng tại thời điểm ghi hình đã lên đến tầng 23, dự kiến sẽ bàn giao căn hộ trong năm 2023.



The Horizon Phú Mỹ Hưng là dự án chung cư duy nhất nằm ngay kế bên hồ Bán Nguyệt – "trái tim" của khu Nam

3. Đánh Giá Dự Án Essensia Nam Sài Gòn

Nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, thuộc địa phận huyện Nhà Bè, chung cư Essensia Nam Sài Gòn là sản phẩm tiếp theo được chủ đầu tư Phú Long phát triển sau 2 dự án trước đó là Dragon Hill 1,2. Đường Nguyễn Hữu Thọ chạy qua dự án có 2 làn xe, lượng phương tiện di chuyển nhiều, có khá nhiều xe tải và xe container. Khu vực xung quanh dự án hiện còn khá vắng vẻ, chưa nhiều tiện ích. Tuy nhiên, trong tương lai, khi Essensia Nam Sài Gòn và các dự án lân cận như Celesta Rise, Celesta Heights xây xong thì nhiều khả năng khu vực này sẽ nhộn nhịp, nhiều tiện ích, dịch vụ hơn.

Về thiết kế, chung cư Essensia Nam Sài Gòn có 2 block với 424 căn hộ, mật độ 10 căn/sàn. Diện tích căn hộ dao động từ 72-119m2, thiết kế chủ yếu là căn 2-3 phòng ngủ, bên cạnh một số căn skyvilla rộng hơn. Nhìn chung thiết kế căn hộ Essensia Nam Sài Gòn khá hiện đại, thoáng, sáng, mỗi căn có 2 – 4 mặt thoáng và lô gia riêng.

Tại đợt mở bán lần đầu vào tháng 9/2022, chủ đầu tư Phú Long bán 169 căn hộ Essensia với giá từ 60-70 triệu/m2, đã bao gồm VAT và phí bảo trì. Mức giá tham khảo cho căn 2 phòng ngủ từ 4,6 – 5,3 tỷ; căn 3 phòng ngủ từ 7,3 – 7,7 tỷ; căn penthouse từ 13 tỷ. Mức giá này cao hơn một chút so với các dự án đã bàn giao cũng nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè như Celesta Heights (từ 57 triệu/m2 bàn giao thô; từ 65 triệu/m2 bàn giao hoàn thiện) hay Celesta Rise (từ 58-65 triệu). Người mua chỉ phải thanh toán 10% (khoảng 900 triệu) là đã có thể sở hữu căn hộ, còn lại có thể vay Ngân hàng HD Bank tới 80%.



Dự án Essensia Nam Sài Gòn nằm trên mặt đường Nguyễn Hữu Thọ, kế bên các dự án Dragon Hill 1, 2 đã bàn giao

4. Đánh Giá Dự Án The Grand Sentosa

Cũng thuộc Nhà Bè nhưng sở hữu vị trí đẹp hơn, có view sông, gần Quận 7 hơn là The Grand Sentosa do Novaland phát triển. Đây chính là tên mới của dự án Kenton Node đã được khởi công từ năm 2009, sau đó gặp trục trặc nên đã tạm ngừng thi công suốt hơn chục năm qua. Với quy mô 8ha, gồm 9 tòa nhà bề thế đã xây gần xong phần thô, việc Kenton Node bị “trùm mền” thực sự là điều đáng tiếc. Đến năm 2022, có thông tin Novaland tiếp quản, đổi tên và triển khai lại, thắp lên hi vọng “hồi sinh” cho dự án này.

Dự án The Grand Sentosa nằm ngay mặt tiền đường, có thể vào bằng 2 đường Nguyễn Hữu Thọ hoặc Nguyễn Hữu Thất, phía sau là sông. Khu vực này tập trung dân cư đông đúc hơn so với dự án Esenssia, đã có nhiều tòa nhà chung cư, khu văn phòng, xe cộ qua lại tấp nập nên khó tránh kẹt xe. Dự án cách đường Lê Văn Lương chỉ khoảng 20m, đi bộ qua là tới các tiện ích như chợ dân sinh, tiệm trái cây, đồ gia dụng. Từ đây di chuyển sang khu hồ Bán Nguyệt và Phú Mỹ Hưng cũng không quá xa, chỉ chưa tới 5km.

Giá bán căn hộ The Grand Sentosa dự kiến khoảng 100 triệu/m2, tương đương với mức từ 6 tỷ cho một căn 2 phòng ngủ, 61m2. Đây cũng là mức giá căn hộ cao nhất thị trường Nhà Bè tính đến hiện tại, gấp 4-5 lần những dự án căn hộ cũ như Phú Hoàng Anh (20-23 triệu/m2), Orchid Park (23-25 triệu/m2) hay Hoàng Anh Gia Lai 3 (22-28 triệu/m2). Mức giá này có thực sự tương xứng với dự án hay không là câu hỏi gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được mở bán dù đã có thông tin rumor mở bán trong năm 2022. Có thể đến khi chính thức mở bán, các thông tin về giá và chính sách bán hàng sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, nếu quyết định mua dự án này, bạn nên xác định trước là có thể phải đợi khá lâu mới được bàn giao. “Hồi sinh” một dự án quy mô lớn, bị ngừng thi công đến chục năm như thế này sẽ tốn không ít thời gian, bên cạnh những lo ngại về chất lượng công trình.



Dự án The Grand Sentosa bề thế với 9 tòa tháp, có view sông và bến du thuyền

Trên đây là những đánh giá thực tế, khách quan của Batdongsan.com.vn về 4 dự án căn hộ mới đang mở bán tại khu Nam Sài Gòn. Tùy nhu cầu và tài chính, bạn có thể cân nhắc lựa chọn cho mình dự án phù hợp để xuống tiền. Nếu đáp ứng được tài chính, bạn có thể mua The Antonia hoặc The Horizon để sở hữu những căn hộ chất lượng, vị trí đắc địa nhất khu Nam, lại không phải chờ lâu để nhận nhà. Nếu tài chính khiêm tốn hơn, hãy cân nhắc Essensia Nam Sài Gòn với mức giá khá mềm so với 3 dự án còn lại. Nếu tính toán dòng tiền phù hợp và chấp nhận chờ đợi, bạn có thế tìm hiểu căn hộ tại The Grand Sentosa.

