Dự án căn hộ nào đang hấp dẫn nhất khu Nam?

Phối cảnh tổng thể dự án Viva Plaza ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, trung tâm quận 7.

Vì sao căn hộ khu Nam hấp dẫn?

Thời điểm này, phân khúc căn hộ tại thị trường khu Nam vẫn đang rất nóng, nhất là với những người đang tìm kiếm môi trường sống trong lành, quy hoạch đô thị bài bản và nhiều tiện ích cũng như an ninh. Đối với người dân TPHCM, khu Nam vẫn là đô thị đáng sống nhất với hệ thống giao thông phát triển mạnh mẽ và vẫn đang tiếp tục được đầu tư thêm nhiều công trình lớn. Đặc biệt, khu Nam được đánh giá là đô thị kiểu mẫu khi sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp nhất, từ bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, hệ thống trường học trong nước và quốc tế cho đến các dịch vụ tài chính – ngân hàng, trung tâm hội chợ – triển lãm, bến du thuyền, sân golf… Trong đó, lõi hạt nhân trung tâm là đô thị Phú Mỹ Hưng với các trục giao thông chính như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, Bùi Bằng Đoàn, Trần Văn Trà, Tôn Dật Tiên…

Quang cảnh lễ cất nóc dự án Viva Plaza hôm 24-6. Chủ đầu tư dự kiến sẽ bàn giao căn hộ vào quý 3-2023.

Chính những yếu tố nói trên giúp các dự án tại khu Nam luôn nhanh chóng lấp đầy cư dân, giá trị căn hộ cũng tăng đều đặn theo thời gian. Mặt khác, việc Nhà Bè định hướng trở thành quận vào năm 2025 cũng đang tạo ra cú hích thúc đẩy tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng để tăng thêm tính kết nối, làm tăng thêm sức hút của khu Nam. Có thể kể đến các dự án như nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phước Long, cầu Phú Xuân 2, cao tốc Bến Lức – Nhà Bè – Long Thành, Vành đai 3… Một loạt khu đô thị mới cũng đang được kỳ vọng nâng cấp hoàn toàn diện mạo đô thị của khu Nam như Zeitgeist, Penninsula, Dragon City, Sunshine City Saigon và đô thị – cảng Hiệp Phước.

Thực tế, một loạt dự án tại khu Nam tung ra thị trường thời gian vừa qua đều ghi nhận sức hấp thụ rất nhanh chóng. Đơn cử như các dự án The Midtown, The Antonia, The Ascentia, Shizen Home, Celesta Rise… Mức giá các dự án này dao động từ 70-90 triệu đồng/m2, tùy vị trí và mức độ đầu tư hoàn thiện.

Giám đốc một sàn giao dịch lớn tại khu Nam nhận định, bên cạnh quy hoạch và hệ thống tiện ích đã khá hoàn chỉnh, khoảng cách di chuyển từ khu Nam vào trung tâm thành phố là khá gần so với các khu vực khác. Khu Nam cũng ít tình trạng kẹt xe, ngập nước và môi trường sống xanh mát do nhiều sông, rạch lớn bao quanh. Những yếu tố này giúp khu Nam được nhiều doanh nhân, trí thức hay Việt kiều chọn để an cư. “Thực tế, các dự án tại khu Nam luôn có sức hút lớn với những khách hàng mua để ở. Dù thuộc phân khúc nào, dự án chỉ tung ra thị trường một thời gian ngắn là bán hết”, ông chia sẻ.

Hồ Bán Nguyệt, khu phố đi bộ, vui chơi giải trí và thương mại – dịch vụ chỉ cách Viva Plaza hơn 500m.

Viva Plaza – chọn lựa hấp dẫn cho nhu cầu an cư

Ngày 24-6 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland) đã tổ chức lễ cất nóc khu căn hộ Viva Plaza (quận 7, TPHCM) và tiến hành giai đoạn hoàn thiện dự án. Dịp này, Vinaland cũng công bố giai đoạn cuối là giỏ hàng những căn hộ đẹp nhất dự án.

Với mức giá công bố chỉ từ 50 triệu đồng/m2, Viva Plaza đang tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn trên thị trường căn hộ khu Nam. Bởi trong cùng khu vực, hiện nay không có dự án nào giá dưới 60 triệu đồng/m2. Chưa kể khách hàng mua Viva Plaza còn được hưởng chính sách thanh toán 50% cho đến khi nhận nhà vào quý 3-2023, phần còn lại được vay ưu đãi.

Viva Plaza là khu căn hộ cao cấp tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 60m. Đây là trục tài chính – thương mại quốc tế của Phú Mỹ Hưng với nhiều trụ sở ngân hàng, công ty lớn hoạt động nhộn nhịp. Các dự án phát triển trên tuyến đường này đều thuộc phân khúc hạng sang như khu biệt thự triệu đô The Chateau, Phú Mỹ, Green Star, Waterfront Residence, Nam Viên… nên quy tụ hầu hết cư dân giàu có đến sinh sống.

Theo quy hoạch, Viva Plaza cung cấp cho thị trường 295 căn hộ bố trí 1-3 phòng ngủ với ban công rộng lớn và hệ cửa sổ sát trần cho phép nhìn toàn cảnh xung quanh từ mỗi căn hộ. Điểm đặc biệt là trong bán kính 500m, Viva Plaza được thừa hưởng toàn bộ tiện ích của Phú Mỹ Hưng, đồng thời nội khu dự án tích hợp đầy đủ tiện ích từ trung tâm thương mại 3 tầng, khu sinh hoạt cộng đồng, phòng tập gym, vườn nướng BBQ, lối dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng – café, hồ bơi…

Khu vực phát triển sầm uất xung quanh Viva Plaza thu hút nhiều cư dân thành đạt sinh sống.

Đặc biệt, tuy mức giá cạnh tranh nhưng Viva Plaza sử dụng các thương hiệu quốc tế như thang máy Otis (Mỹ), ván sàn Pergo (Bỉ), thiết bị vệ sinh Innoci (Đức), cửa nhôm kính Sado (Đức), thiết bị bếp và khóa từ Hafele (Đức), thiết bị điện Schneider (Đức) và Panasonic (Nhật Bản). Riêng không gian bếp và nhà vệ sinh được chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện 100% đã giúp khách hàng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Tất cả biến Viva Plaza trở thành một không gian sống sang trọng, chất lượng so với chi phí khách hàng phải bỏ ra mua căn hộ cũng như mặt bằng chung thị trường.

Mặt khác, trong bối cảnh giá đất và giá vật liệu, chi phí xây dựng không ngừng leo thang, nhiều chuyên gia đã dự báo mặt bằng giá căn hộ nói chung, khu Nam nói riêng sẽ tiếp tục lập đỉnh mới. Như vậy, những khách hàng sở hữu căn hộ Viva Plaza thời điểm này chắc chắn sẽ hưởng lợi lớn nhất.

Hải Nam