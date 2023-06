Dự án chậm tiến độ hoặc tiến độ xây dựng đình trệ, kéo dài đang tạo hệ lụy lên tài chính khách hàng, bên cạnh việc lãi suất ngân hàng tăng cao.

Đang phải gánh khoản thanh toán gần 20 triệu đồng tiền ngân hàng mỗi tháng, chị Mai (quận 5, TP.HCM) giờ chỉ mong sớm nhận được nhà để cho thuê, kiếm dòng tiền trang trải khoản vay. Mua một căn hộ 68m2 thuộc một dự án chung cư quận 7 từ năm 2019, nhưng cho đến giờ, chị Mai vẫn chưa nhận được nhà vì nhiều nguyên nhân. Chủ đầu tư hẹn lần hẹn lượt nhưng đã qua 4 năm mà nhà còn chưa được thấy. Dự án đã hoàn thiện xây dựng phần thô, chỉ còn vài bước nữa là có thể nhận nhà thì tự nhiên chủ đầu tư ngưng triển khai vì lý do thanh tra.

Dự án chậm tiến độ hơn so với cam kết khiến nhiều người mua nhà chịu thiệt thòi. Ảnh minh họa

“Cả khu dự án này gồm 4 block căn hộ, các khu khác không sao nhưng đến khu của tôi thì gặp chuyện. Giờ cứ ngồi chờ không biết khi nào mới nhận được nhà, lãi ngân hàng thì vẫn phải trả, tiền thuê nhà hàng tháng cũng không ít. Tôi chỉ muốn CĐT giải quyết sớm vấn đề của họ để còn hoàn thành tiến độ xây dựng dự án và giao nhà cho người mua”, chị Mai chia sẻ.

Cũng mua căn hộ Bình Dương vào thời điểm 2020, cho đến hiện tại, anh Tuấn (TP. Thủ Đức) vẫn chưa được nhận nhà do dự án chậm tiến độ hơn cam kết. Theo hợp đồng đã ký thì đến quý 3/2022 dự án sẽ cất nóc và chậm nhất là quý 1/2023 anh sẽ được nhận nhà. Tuy nhiên, thực tế thì đến hiện tại, dự án vẫn chưa xây dựng xong và gần như đình trệ trong hơn 1 năm qua.

“Giai đoạn 2021 thì chủ đầu tư còn có thể nói do dịch bệnh ảnh hưởng tiến độ, đến năm rồi thì lại là vấn đề chi phí xây dựng leo thang, tranh chấp với nhà thầu, hiện tại thì là do cạn dòng tiền, cần cơ cấu… Nói chung rất nhiều lý do đưa ra buộc người mua phải thông cảm nhưng những thiệt hại mà người mua gánh chịu thì CĐT lại không hề có động thái chia sẻ hay hỗ trợ gì. Tôi không mong được bồi thường, tôi chỉ muốn dự án sớm tiếp tục triển khai để có nhà dọn vào sinh sống, thoát cảnh phải ở trọ, nhà thì chưa nhận mà lãi ngân hàng vẫn phải trả mỗi tháng như hiện nay.

Câu chuyện đi “đòi nhà” vốn không mới trên thị trường BĐS bao năm qua. Việc người mua phải bỏ “tiền tươi thóc thật” ra mua nhà nhưng chất lượng thu về, khi nào có nhà để ở lại phải dựa vào “cái tâm” của CĐT đã trở thành phổ biến trên thị trường BĐS. Mệt mỏi chạy theo kiện tụng không dứt khiến nhiều người mua nhà nản lòng thoái trí và gần như chỉ còn đặt hi vọng vào can thiệp từ chính quyền.

Theo ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam, câu chuyện đảm bảo tiến độ xây dựng dự án là điều rất đáng nói khi đặt trong bối cảnh thị trường BĐS đang thiếu cung trầm trọng như hiện nay. Khi hoạt động xây dựng các dự án liên tục gặp khó khăn, bị gián đoạn vì dịch bệnh, thiếu vốn, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, thì những dự án vẫn đảm bảo tiến độ xây dựng vừa được xem là điểm sáng, thu hút sự chú ý của người mua nhà, vừa khẳng định năng lực của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trên thực tế, không nhiều dự án làm được điều này. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp BĐS tập trung ưu tiên nguồn lực vào hoàn thiện các dự án hiện hữu trong năm 2023 để giữ vững cam kết và quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, cũng không ít doanh nghiệp đang rơi vào cảnh khó khăn dòng tiền, thiếu nguồn vốn nên không thể duy trì hoạt động hay trả nợ cho nhà thầu. Điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng duy trì tiến độ xây dựng cho các dự án đang triển khai.

Lựa chọn CĐT uy tín là một trong những biện pháp "phòng vệ" cho người mua nhà tránh rủi ro tiến độ.

Số liệu thống kê từ Hiệp hội BĐS Việt Nam cho thấy, số lượng dự án chậm tiến độ trên cả nước hiện lên đến cả nghìn với giá trị đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 30 tỷ USD. Huy động vốn khó khăn là một trong những nguyên nhân đẩy nhiều doanh nghiệp BĐS rơi vào tình cảnh “đói vốn”, phải tạm dừng xây dựng, từ đó dẫn đến việc khách hàng vay tiền ngân hàng mua nhà hình thành trong tương lai vẫn phải duy trì trả lãi trong khi không biết khi nào được nhận nhà. Nếu có thể nhận được nhà đúng cam kết, khách hàng có thể khai thác cho thuê, tạo dòng tiền bổ sung phần nào vào chi phí thanh toán cho ngân hàng, giúp giảm áp lực chi trả.

Trong văn bản giải trình gửi tới khách hàng, thông điệp chung dễ thấy là chủ đầu tư cam kết đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình thực tế thi công dự án có nhiều yếu tố khách quan, các sự kiện bất khả kháng tác động, dẫn đến dự án chậm tiến độ, không thể bàn giao căn hộ đúng kế hoạch.

Theo các chuyên gia, về phương án xử lý khi dự án chậm tiến độ, trong hợp đồng mua bán căn hộ thường có các điều khoản quy định khoản lãi phạt, thông thường ở mức 0,06%/ngày (tức 1,8%/tháng) trên tổng số tiền đã đóng. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bản thân, hạn chế các rủi ro, khi ký kết HĐ mua bán, người mua cần yêu cầu CĐT bổ sung các điều khoản ràng buộc và trách nhiệm cụ thể khi sai phạm cam kết xây dựng. Người mua không nên vội vàng ký hợp đồng mà phải trao đổi kỹ với chủ đầu tư, có quyền yêu cầu thương lượng lại các điều khoản mà mình thấy chưa thỏa đáng.

Bên cạnh đó, nếu rơi vào tình cảnh CĐT không duy trì tiến độ xây dựng dự án đúng cam kết, bị chậm bàn giao nhà, người mua cần trao đổi trực tiếp với chủ đầu tư để biết được nguyên nhân,, tiến độ thực tế và hướng giải quyết của doanh nghiệp trước khi nhờ sự can thiệp của pháp luật. Quan trong nhất vẫn là lựa chọn các CĐT có uy tín tốt, tiềm lực mạnh không qua tham khảo các dự án trước đó để có lựa chọn tốt nhất.

