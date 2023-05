Dự án chung cư HUD Building Nha Trang sẽ bàn giao đúng tiến độ cam kết

Người mua nhà ai cũng mong muốn sớm có một nơi ở khang trang để an cư. Niềm vui khi được dọn về ngôi nhà mới luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, nhất là với các chủ nhân lần đầu sở hữu mái ấm mơ ước. Do vậy, những dự án được cập nhật tiến độ thường xuyên và đúng với cam kết tiến độ luôn giành lợi thế do lấy được niềm tin của khách hàng.



HUD Building Nha Trang sẵn sàng bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ

Chị Hoà – một khách hàng vừa “chốt mua” căn hộ tại HUD Bulding Nha Trang chia sẻ: “Khi tìm hiểu mua nhà, tôi rất lo lắng bởi quá nhiều thông tin về các dự án chậm bàn giao. Việc có thể nhận được căn hộ đúng tiến độ sẽ giúp cho gia đình chúng tôi chủ động về nhiều mặt, chắc chắn ngày xum vầy ở nhà mới sẽ vui vẻ hơn rất nhiều”.

Nắm bắt được tâm lý này, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD – chủ đầu tư dự án HUD Bulding Nha Trang đã nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện dự án để có thể bàn giao căn hộ để khách hàng đúng cam kết.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, HUD Bulding Nha Trang được cất nóc ngày 25/4/2019. Thời điểm hiện nay, song song với việc thi công các hạng mục về thương mại và cảnh quan là công tác hoàn thiện nội thất bên trong.



Hiện chủ đầu tư dự án đang triển khai việc hoàn thiện nội thất bên trong căn hộ

“Dự án sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào quý II/2020, chúng tôi cố gắng hết sức để có thể giúp cư dân nhanh chóng có cuộc sống ổn định như cam kết trong Hợp đồng đã ký với khách hàng”, chủ đầu tư HUD Bulding Nha Trang khẳng định.

Theo chính sách bàn giao của dự án Hud Buiding Nha Trang, chủ nhà sẽ không phải lo toan chạy ngược, chạy xuôi mua sắm, lắp đặt thêm nhiều nội thất, mà có thể ở ngay được. Toàn bộ các căn bàn giao hoàn thiện với nội thất cơ bản cao cấp, tạo sự tiện nghi, thoải mái cho các thành viên trong gia đình.

Không chỉ bàn giao đúng thời hạn như cam kết, dự án HUD Bulding Nha Trang còn được khách hàng đánh giá cao về vị trí, chất lượng xây dựng, thiết kế, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.



HUD Bulding Nha Trang được khách hàng đánh giá cao về vị trí, chất lượng xây dựng…

Về vị trí, chung cư HUD Bulding Nha Trang được sở hữu vị trí “vàng” 2 mặt tiền Nguyễn Thiện Thuật và Tô Hiến Thành, đây là các tuyến đường chính của “khu phố Tây”, trung tâm du lịch biển Nha Trang, chỉ cách biển khoảng 300m.

Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng của Nha Trang như quảng trường biển 2/4 và tháp Trầm Hương (300m), Tháp bà Ponaga (2km), Chợ Đầm (1,5km)…

Chung cư Hud Building Nha Trang được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 3.753,8m2 với mật độ xây dựng chỉ 51%. Trong đó, tầng 1, 2 là sảnh chung cư và trung tâm thương mại, từ tầng 3-24 là căn hộ chung cư, tầng 25 với 6 căn penthouse đều được thiết kế hợp lý, phù hợp để ở cũng như cho thuê. Theo đại diện chủ đầu tư, khách mua căn hộ được cấp sổ hồng vĩnh viễn và đăng ký hộ khẩu tại TP. Nha Trang.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đầu tư đầy đủ tiện ích phục vụ cư dân với hệ thống trung tâm thương mại, mua sắm, khu vui chơi giải trí, nhà trẻ, trung tâm thể dục thể thao, phòng tập gym, spa hiện đại, hệ thống quản bảo vệ 24/24, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại được bố trị hợp lý.

Với các loại diện tích từ 41,81m2 đến 88,85m2 được thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ (22 căn hộ/ sàn), mức giá trên 30 triệu đồng/m2, giới chuyên gia nhận định Hud Building Nha Trang thực sự là nguồn cung rất có giá trị, cực kỳ hợp lý đối với những gia đình muốn sở hữu căn hộ ở thành phố biển như Nha Trang.

Tại dự án này, Ngân hàng BIDV độc quyền hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ dành cho khách hàng. Chính sách tài chính linh hoạt của chủ đầu tư sẽ giúp khách hàng giải bài toán kép khi sản phẩm tích hợp được cả hai yếu tố là để ở và tỷ suất lợi nhuận cao khi cho thuê. Ngoài ra, sẽ có ưu đãi tặng quà hấp dẫn cho khách hàng khi mua những căn cuối cùng tại dự án này.