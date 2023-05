Từ sự công nhận của giới chuyên môn

Bên cạnh giải thưởng danh giá dành cho dự án, chủ đầu tư Gotec Land cũng được liên tiếp vinh danh tại các hạng mục giải quan trọng khác là: Best Boutique Developer – Nhà phát triển các dự án phân khúc hạng trung tốt nhất, Special Recognition in CSR – Chứng nhận đặc biệt về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và Special Recognition for Building Communities – Chứng nhận đặc biệt về việc xây dựng cộng đồng.



Bà Mai Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng thiết kế, đại diện Gotec Land nhận giải thưởng Best

Mid End Condo Development cho dự án Saigon Asiana.

Với gần 10 năm phát triển, Gotec Land hiện đang sở hữu quỹ đất dồi dào gồm hơn 18 dự án bất động sản thuộc ba lĩnh vực chính: bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản thương mại – dịch vụ. Thuộc phân khúc bất động sản nhà ở, hai dự án khu căn hộ Summer Square và Asiana Capella tại khu vực quận 6 đã ghi dấu ấn thương hiệu Gotec Land trên thị trường bất động sản cũng như trong tâm trí của khách hàng. Chất lượng đảm bảo, tiến độ xây dựng được cam kết, pháp lý rõ ràng, bàn giao nhà và sổ hồng đúng thời hạn là những thế mạnh của các dự án được phát triển bởi Gotec Land, điều không phải dự án nào trên thị trường cũng có được.

Tiếp nối những thành công đó, dự án khu căn hộ Saigon Asiana tại trung tâm quận 6 cũng được vinh danh là Dự án căn hộ hạng trung tốt nhất tại TP.HCM tại lễ trao giải Vietnam Property Awards 2019. Bên cạnh sự tin tưởng của khách hàng, sự công nhận bởi giải thưởng danh giá của giới chuyên môn, những người có kinh nghiệm trong ngành bất động sản quốc tế đã minh chứng một lần nữa những giá trị tốt đẹp, những tâm huyết và đột phá mà Gotec Land đã và đang mang đến trong từng sản phẩm bất động sản, từng dự án.

Đến tâm huyết tạo nên chuẩn sống mới trong từng sản phẩm

Tọa lạc ngay trung tâm của quận 6, liền kề những tuyến đường huyết mạch như: Nguyễn Văn Luông, Hậu Giang, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng… dự án khu căn hộ Saigon Asiana như một “ốc đảo xanh” yên bình giữa những nhộn nhịp, sầm uất nơi phố thị.

Nắm bắt được xu hướng sống xanh đang được khách hàng hiện đại rất quan tâm, chủ đầu tư Gotec Land đã có những thiết kế đột phá, khéo léo lồng ghép những mảng xanh, những khu vườn rợp bóng mát từ lối vào của dự án lên đến sân thượng, nơi được tạo ra làm không gian sinh hoạt chung của toàn bộ cư dân trong khu căn hộ.



Saigon Asiana như một “ốc đảo xanh” giữa lòng phố thị

Những tiện ích nội khu của Saigon Asiana cũng được thiết kế gắn liền với thiên nhiên, mang con người hòa cùng nắng gió để trải nghiệm được từng phút giây trong lành và ngập tràn năng lượng sống với: sân chơi ngoài trời dành cho trẻ nhỏ, hồ bơi bóng mây tại tầng 2 cho cả gia đình thư giãn, trường mầm non, khu dịch vụ – mua sắm tại tầng trệt,… Đặc biệt, bốn khu vườn chủ đề tại tầng thượng sẽ là nơi sum họp gia đình, tái tạo năng lượng cho cư dân, đó là: vườn Sinh khí, vườn Thiền yên, vườn Năng lượng và vườn Yến tiệc.

Theo thành viên hội đồng giám khảo giải thưởng Vietnam Property Awards 2019, căn hộ tại Saigon Asiana có thiết kế rất hợp lý, từng không gian bên trong căn hộ đều được tính toán kỹ lưỡng và rất khoa học, hầu như không có phần diện tích thừa. Do đó, căn hộ tận dụng được tối đa diện tích sử dụng, tối ưu hóa công năng và khiến cho cảm quan không gian rộng hơn so với diện tích thực tế.



Căn hộ Saigon Asiana được đánh giá cao về thiết kế và tối ưu hóa diện tích sử dụng.

Bà Mai Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng Quản lý thiết kế 1, đại diện chủ đầu tư Gotec Land chia sẻ thêm: “Thấu hiểu được mong muốn của khách hàng về một tổ ấm vừa hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo được tính hợp lý và dung hòa được yếu tố chung – riêng, Gotec Land đã đặt rất nhiều tâm huyết, nghiên cứu và tham khảo nhiều dự án trên thế giới để có được những thiết kế phù hợp nhất cho dự án cũng như tập quán sinh hoạt của người Việt cũng như bắt kịp xu thế “căn hộ xanh” đang được thị trường quan tâm và ủng hộ.”

Với những thành tựu được vinh danh, dự án Saigon Asiana của chủ đầu tư Gotec Land đang thu hút sự quan tâm của khách hàng mong muốn sở hữu căn hộ tại khu vực quận 6 nói riêng và khu Tây Sài Gòn nói chung.