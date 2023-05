Làm mới lối đi trong ngành bất động sản

Lâu nay việc mua bán bất động sản vẫn thường được mặc định phải thông qua các sàn bất động sản, các công ty môi giới. Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2015, theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì việc quy định giao dịch bất động sản phải qua sàn giao dịch bất động sản hiện nay là không còn bắt buộc. Do vậy, các doanh nghiệp được toàn quyền quyết định việc giao dịch qua sàn hay không qua sàn.

Một số chủ đầu tư đã mạnh dạn chuyển hướng chiến lược bán hàng từ hợp tác với bên thứ 3 sang bán hàng trực tiếp cho khách hàng. Khi quyết định thay đổi cách thức bán hàng, doanh nghiệp buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn như thu hẹp mạng lưới khách hàng, phải thiết lập hệ thống quảng cáo hay xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, so với những bất lợi này thì lợi ích từ chiến lược bán hàng này là không thể đong đếm vì không chỉ sở hữu mức giá hấp dẫn hơn mà còn mang đến sự phục vụ chuyên nghiệp, an tâm hơn cho khách hàng.

Phối cảnh tổng thể dự án Hanhomes No.8 Mai Chí Thọ

Theo một chủ đầu tư, khi cắt giảm bước trung gian của các sàn bất động sản, giá thành sản phẩm sẽ được giảm đi đáng kể, tương đương khoảng 3% chi phí môi giới. Do đó khi mua bất động từ trực tiếp từ chủ đầu tư, khách hàng mới thực sự được mua "đúng giá“ mà không phải gồng mình chi trả một khoản tiền cho bên thứ 3. Thậm chí, khách hàng còn tránh được nguy cơ bị thổi giá, làm giá trong bối cảnh thị trường nhiều bất ổn, nhất là những người ít kinh nghiệm giao dịch bất động sản.

Bên cạnh lợi thế về giá thành, khi làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, khách hàng sẽ có trải nghiệm mua hàng tốt hơn vì doanh nghiệp sẽ nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu thị trường và nhất là nắm rõ các chính sách bán hàng, khuyến mại của chủ đầu tư. Nhờ đó, khách hàng sẽ được thông báo kịp thời để có phương án đầu tư mua nhà tốt nhất cũng như sinh lời cao nhất từ sản phẩm đã mua. So với tư vấn từ bên thứ 3 thì sự tư vấn từ chính chủ đầu tư chắc chắn sẽ tạo sự an tâm hơn cho khách hàng.

Trải nghiệm phương thức mới với Hanhomes No.8 Mai Chí Thọ

Hiện nay, một trong những dự án ấn tượng nhất được giao dịch theo hình thức trực tiếp với chủ đầu tư chính là Hanhomes No.8 Mai Chí Thọ. Với mức giá chỉ 22,5triệu/m2 (đã gồm VAT, hoàn thiện nội thất cơ bản), dự án đã chứng minh lợi thế to lớn về giá bán trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội cuối năm có xu hướng tăng. Theo CBRE, giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục sẽ tăng và đạt trung bình khoảng 1.360 USD/m2 vào cuối năm nên con số 22,5triệu/m2 thực sự hấp dẫn người mua nhà ở thực trong dịp này.

Không gian phòng khách thoáng đãng

Mặc dù giá thấp hơn mặt bằng chung nhưng chất lượng của Hanhomes No.8 Mai Chí Thọ đủ sức chinh phục những khách hàng khó tính nhất khi hội tụ tất cả ưu điểm về vị trí, tiện ích và thiết kế. Nhờ tọa lạc giữa khu vực quy hoạch đẹp nhất Hà Nội hiện nay, ở gần các khu đô thị lớn như Vinhomes Riverside, khu đô thị Việt Hưng, Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ nghiễm nhiên trở thành điểm sáng về dân trí, phù hợp với cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại.

Bên trong nội khu, chủ đầu tư duy trì tỉ lệ mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, còn lại là tiện ích và mảng xanh nhằm mang đến không gian trong lành, thuần khiết cho cư dân. Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích cao cấp ngoại khu như hệ thống trường trường liên cấp Vinschool, trường Tiểu học – THCS Giang Biên,… siêu thị Vincom Long Biên, BigC, Aeon Mall,… và sân bóng tennis, bể bơi Vincom, công viên Giang Biên, hồ điều hòa Harmony, sân golf Long Biên… cũng góp phần đáp ứng nhu cầu của cư dân khi sống tại thành phố bên sông.

Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, bạn trở về nhà trên những cây cầu hiện đại như cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân hay thưởng thức vẻ cổ điển của cầu Long Biên, bỏ lại căng thẳng của phố thị đằng sau. Đón bạn về nhà là căn hộ ấm cúng, thoáng đãng với những khoảng không tầm nhìn đắt giá để hòa mình vào cuộc sống về đêm yên bình bên bờ sông Hồng. Căn hộ với diện tích đa dạng từ 65 đến 72 m2, tương ứng với 2 – 3 phòng ngủ là không gian lý tưởng dành cho các gia đình trẻ hay người trẻ độc thân.

“Thực ra mức giá không phải là yếu tố khiến tôi quyết định xuống tiền mà là những lợi ích mà mức giá đó mang lại. Chưa kể, chủ đầu tư Hanhomes No.8 Mai Chí Thọ còn cập nhật liên tục chính sách bán hàng mới nên tôi luôn an tâm về lựa chọn của mình”, anh Nhật Minh (nhân viên kinh doanh, Hà Nội) chia sẻ.

Thông tin liên hệ

Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ: Yêu nơi mình sống – Sống nơi mình yêu

Địa chỉ: Dự án Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ, Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội Văn phòng Chủ đầu tư Handico 5: 135 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website:

