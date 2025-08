Dự Án Mới Nhất Tại Thủ Đức “Ra Quân” Trong Bối Cảnh Thị Trường Khu Đông Khan Hàng

Ngày 22/04, hội trường TTHN White Palace Phạm Văn Đồng đã bùng nổ với sự tham dự “Ra quân” của gần 1.500 chuyên viên tư vấn (CVTV), chính thức đánh dấu hoạt động tư vấn khảo sát nguyện vọng đối với dự án mới gia nhập thị trường khu Đông – Happy One Sora.

Sáng 22/04/2025, Vạn Xuân Group đã chính thức tổ chức Lễ “Ra quân” với chủ đề “Tôi kể Bạn nghe, chuyện về tinh hoa từ Happy One Sora”. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, từng hoạt động tại sự kiện được đánh giá là “ngòi nổ” kích hoạt hào khí, tinh thần quyết tâm của gần 1.500 CVTV đến từ 12 đơn vị tham gia tư vấn triển khai kinh doanh.

Sự kiện không chỉ cho thấy lực hấp dẫn của dự án mà còn khẳng định “cơn khát” loại hình căn hộ giá tầm trung ngay tại thị trường Thủ Đức. Chỉ từ 45,9 triệu đồng/m2, Happy One Sora được đánh giá mang lại tiềm năng cho nhà đầu tư và là nơi an cư tiện nghi của hơn 1.200 cư dân tương lai với phong cách Nhật điển hình.

Lượng “quân” đông đảo và đầy nhiệt huyết hứa hẹn sẽ kích thích sự sôi động của thị trường bất động sản phía Đông thành phố.

Mở đầu sự kiện – một tiết mục tất cả các khách tham dự đều choáng ngợp trước màn biểu diễn vừa mang tính nghệ thuật, vừa có yếu tố công nghệ qua phần trình diễn của nghệ nhân VR Minh Hằng trên nền nhạc thúc đẩy xúc cảm của mọi giác quan. Tiết mục đưa quan khách đến với phác thảo đầu tiên về Happy One Sora – nơi có bốn mùa trôi qua đầy màu sắc, nơi ước mơ hóa thành sự thật và mang đến một bức tranh hạnh phúc trọn vẹn được chắt lọc từ những tinh hoa.

Nghệ nhân Minh Hằng và tiết mục đặc sắc tại sân khấu sự kiện 22/04/2025.

Bên cạnh những khoảnh khắc ấn tượng, những thông tin hấp dẫn về thị trường và nhiều chương trình quà tặng dành cho Khách hàng, dành cho đội ngũ tham gia tư vấn và khảo sát nguyện vọng đã được công bố.

Các chuyên đề được chia sẻ đã tạo dấu ấn mới, xây dựng hành trang cho đội ngũ sẵn sàng chinh phục thị trường trong thời gian tới.

Happy One Sora được đánh giá là một trong những dự án đóng vai trò chiến lược năm 2025 do Vạn Xuân Group triển khai trước cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn ngày 01/06/2025 với sự hợp tác cùng đối tác Nhật Bản gồm TBS Group và Koterasu.

Đối tác Nhật Bản tâm đắc với tinh thần dự án và quyết tâm của đội ngũ.

Happy One Sora được xây dựng trên diện tích đất 6.687,7m2, cao 25 tầng, 01 hầm và lửng; Tuy chỉ giới hạn 507 sản phẩm với diện tích căn hộ từ 46m2 – 129m2, nhưng Happy One Sora được Vạn Xuân Group dành nhiều tâm huyết trong đầu tư thiết kế và tiện ích. Sở hữu hơn 30 tiện ích nội khu chất lượng và thiết kế 100% căn hộ đều có thể đón nắng, gió tự nhiên Happy One Sora mang đến nhóm sản phẩm phù hợp với phần lớn nhu cầu của khách quan tâm, theo khảo sát bước đầu của các đối tác tư vấn khảo sát.

Hiện dự án đã hoàn thiện pháp lý gồm: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch 1/500, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy phép xây dựng. Ngày 29/03/2025 vừa qua, Happy One Sora đã tổ chức Lễ khởi công và công bố ngân hàng tài trợ chính là Vietcombank, chính thức triển khai ép cọc đại trà với cam kết đảm bảo tiến độ từ các đối tác xây dựng uy tín.

Happy One Sora – Tinh hoa căn hộ Nhật



– Đối tác Nhật Bản: TBS Group & Koterasu

– Ngân hàng tài trợ chính: Vietcombank

– Website: happyonesora.vn

———–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 06:58 25/04/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/du-an-moi-nhat-tai-thu-duc-ra-quan-trong-boi-canh-thi-truong-khu-dong-khan-hang-20201224000029961.html

————