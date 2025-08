Dự Án Mới Nở Rộ Thị Trường Tỉnh, Dòng Tiền Đầu Tư Đang Dịch Chuyển?

Dự án mới tiếp tục nở rộ ở các thị trường tỉnh trong hơn một tháng qua khiến sức hút đầu tư không còn tập trung vào các đô thị trọng điểm về bất động sản. Sóng đầu tư đang có xu hướng lan ra các thị trường tỉnh.

Hưng Yên cũng đón thêm nguồn cung dự án mới là The Fibonan . Đây là công trình tòa nhà hỗn hợp 32 tầng với 3 tầng hầm thuộc dự án khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh – xã Cửu Cao, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Dự án do An Phú Invest làm chủ đầu tư. Quy mô của The Fibonan là 20.992m2, trong đó diện tích đất xây dựng là 4.370m2 với 656 căn, có diện tích đa dạng từ 43-96m2.