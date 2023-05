Dự án nào đang hút dòng tiền đầu tư tại Bình Dương?

Sóng đầu tư tiếp tục đổ mạnh về Bình Dương

Khi “cực hút” TP.HCM dần cạn kiệt quỹ đất, mặt bằng giá bị đẩy lên cao, dư địa tăng giá không còn lớn, hấp lực thị trường dồn về các thị trường vệ tinh. Với vị trí cửa ngõ giao thương TP.HCM và với vị thế thủ phủ công nghiệp phía Nam, top đầu thu hút FDI, Bình Dương là trọng điểm của làn sóng dịch chuyển, là thị trường "nóng" nhất trong số các thị trường vệ tinh. Từ nhiều năm nay, Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một là điểm đến quen thuộc của giới đầu tư bất động sản khi đặt chân đến Bình Dương.

Với một “lịch sử” phát triển dài hơi, các trọng điểm trên cho thấy tính quy luật trong đầu tư đang được lặp lại: sức hút suy giảm do bão hòa nguồn cung, giá bị đẩy lên cao. Chính bởi vậy, trong làn sóng đầu tư đổ về Bình Dương, dòng tiền đang tìm kiếm một điểm đến mới. Báo cáo thị trường bất động sản mới nhất của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong khi các điểm nóng Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một ghi nhận sự sụt giảm mối quan tâm của người tìm kiếm bất động sản trung bình 14% thì Tân Uyên là khu vực hiếm hoi ghi nhận mức tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất động sản Tân Uyên hấp lực mạnh dòng vốn đầu tư những năm gần đây

Tân Uyên là một thị trường mới nổi đầy tiềm năng chưa được khai phá hết tại Bình Dương. Thị trường này sở hữu hàng loạt động lực tăng trưởng lớn, là đòn bẩy cho sự lớn mạnh của thị trường bất động sản. Được biết, Tân Uyên dự kiến sẽ lên thành phố sớm nhất vào năm 2023​. Để hướng tới đích đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật Tân Uyên được đầu tư phát triển vượt bậc với các tuyến giao thông huyết mạch như đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một hay đại lộ Nam Tân Uyên, vành đai 4, cầu Bạch Đằng 2… Thị trường bất động sản Tân Uyên đã và đang cất cánh mạnh mẽ trên nền tảng các công trình tỷ đô này.

Đặc biệt, thị xã Tân Uyên sở hữu vị trí chiến lược đắc địa khi liền kề với 4 thành phố là Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An (Bình Dương) và Biên Hòa (Đồng Nai). Được các thành phố lớn bao bọc, Tân Uyên có lợi thế trong kết nối vùng, thúc đẩy kinh tế phát triển. Vị trí đắt giá, tiềm năng phát triển lớn nhưng giá bất động sản tại đây lại “rẻ” so với chính các thành phố kề cận. Không thể phủ nhận, dư địa tăng giá của bất động sản Tân Uyên là rất lớn.

Biconsi Riverside – Điểm đến của dòng tiền đầu tư

Đón sự tăng trưởng của thị trường, nhiều dự án bất động sản đã được mở bán tại Tân Uyên. Tuy nhiên, phần lớn các dự án thiếu sự khác biệt trong thiết kế, phát triển và chưa tạo được dấu ấn riêng của sản phẩm để thu hút làn sóng mua ở và mua đầu tư.

Bất động sản ven sông sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh theo thời gian

Trong bối cảnh đó, Biconsi Riverside trở thành điểm sáng nổi bật của thị trường ngay khi vừa ra mắt. Tọa lạc tại vị trí đắc địa là mặt tiền DT747 – tuyến đường ᴄó ᴠị trí quan trọng đối ᴠới ѕự phát triển kinh tế – хã hội của tỉnh, thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Biconsi Riverside có lợi thế lớn về giao thông, giúp cư dân dự án dễ dàng di chuyển đến các khu vực trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, khu đô thị có chiều dài dự án giáp sông Đồng Nai, nương theo dòng chảy tự nhiên, về mặt khoa học, các bất động sản ven sông được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ, dồi dào sinh khí, từ đó giúp cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người được nâng cao. Trong quan niệm phong thủy Á Đông, những căn nhà hướng thủy được xem là vị trí đắc địa nhất trong các thế đất. Bởi yếu tố “thủy” mang lại thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ. Nhờ đó, giá trị các dự án nhà ở ven sông luôn cao hơn và tăng giá tốt hơn so với mặt bằng thị trường.

Biconsi Riverside là dự án sinh thái hiếm hoi ở Tân Uyên

Biconsi Riverside là dự án sinh thái hiếm hoi ở Tân Uyên. Với tổng diện tích gần 10 ha, mật độ xây dựng của dự án không quá 50%, hơn một nửa diện tích được dùng phát triển cây xanh và các công trình công cộng. Hướng đến một cuộc sống cân bằng lành mạnh, khu nhà ở sinh thái thông minh Biconsi Riverside chú trọng hệ thống công viên cây xanh rộng rãi; đi kèm tổ hợp tiện ích, dịch vụ phong phú với hồ bơi, phòng tập gym, nhà hàng, café, bến du thuyền, khu thương mại dịch vụ,… tạo nên không gian rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí cho cư dân. Tất cả nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho cư dân dự án. Kiến tạo một cuộc sống xanh, trong lành đi kèm một tổ hợp tiện ích dịch vụ đẳng cấp cũng là xu thế tất yếu của nhịp sống hiện đại mà con người mưu cầu, đặc biệt là giai đoạn hậu Covid-19.

Hình ảnh một căn nhà phố thực tế tại dự án Biconsi Riverside

Chính bởi các giá trị độc đáo này mà 40 căn nhà phố liền kề thuộc giai đoạn 1 và 2 chỉ mới bàn giao thì đã có 22 căn có người dọn về sống. Các căn còn lại cũng đang chuẩn bị đón cư dân. Như vậy, giá trị ở thực của dự án Biconsi Riverside rất cao, là tiền đề trong thu hút dân cư và sức bật tăng giá trong tương lai.