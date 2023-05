Dự án nào giải tỏa “cơn khát” căn hộ cho thuê hạng A ở Cầu Giấy?

Vị trí vàng – ngàn lợi thế

Nằm ngay ngã tư Duy Tân – Thành Thái – Trần Thái Tông, The Park Home sở hữu lợi thế ba mặt giáp phố mà hiếm dự án nào có được. Đáng nói, khu vực này được ví von là “thung lũng silicon” của thủ đô, nơi tập trung hàng loạt tòa nhà văn phòng lớn với những tập đoàn công nghệ hàng đầu như FPT, Viettel, CMC Telecom, Vnexpress…

Dự án cũng được hưởng lợi tối đa từ hạ tầng giao thông, xã hội đồng bộ và hiện đại của quận Cầu Giấy, nơi tập trung mạng lưới kinh tế – văn hóa – giáo dục của Hà Nội, quy tụ hệ thống đào tạo chất lượng, cộng đồng trí thức Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, làm việc.



Diện mạo quận Cầu Giấy – khu vực phát triển và đáng sống bậc nhất Hà Nội

Với vị trí đắc địa này, cư dân The Park Home thuận tiện kết nối với các trục đường lớn Phạm Hùng, Vành đai 3, Đại lộ Thăng Long, sân bay Nội bài, tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội. Đặc biệt, trong vòng bán kính 500m là các cơ quan ban ngành cấp trung ương: Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tổng cục Hải quan, Kiểm toán Nhà nước;… hệ thống giáo dục đầu ngành: Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học sư phạm Hà Nội, hệ thống các trường quốc tế liên cấp như Archimedes, SIS…

Bao quanh dự án là khuôn viên cây xanh, mặt nước lớn với công viên Cầu Giấy, công viên Nghĩa Đô, công viên Hồ điều hòa, đảm bảo không gian thoáng đãng và chất lượng sống tốt nhất cho cư dân.

Đầu tư cho thuê chắc thắng

Với tốc độ phát triển vũ bão cùng lợi thế từ phát triển hạ tầng, kinh tế đồng bộ, quận Cầu Giấy là tâm điểm tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước cũng như số lượng lớn chuyên gia nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan… Nhờ đó, những khu vực phát triển hàng đầu là Duy Tân, Xuân Thủy đã trở thành trung tâm văn phòng, hành chính, thương mại hạng A.

Khảo sát thị trường cho thấy, mức giá trung bình của khu vực Cầu Giấy thường cao hơn từ 3-5 triệu/m2 so với các thị trường năng động khác như Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai,…nhưng tỷ lệ lấp đầy luôn trên 80%. Giá thuê tại đây đạt 35 USD/m2/tháng đối với căn hộ dịch vụ hạng A. Trong đó, có thể kể đến khu vực phố Duy Tân với giá cho thuê trung bình từ 30 triệu đồng đến gần 50 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào diện tích và nội thất căn hộ.



Khu căn hộ The Park Home hấp dẫn khách hàng đầu tư cho thuê

Khi quỹ đất eo hẹp, nguồn cung giảm dần, The Park Home được coi là “cơn mưa hiếm” giúp giải tỏa cơn khát căn hộ cao cấp cho chuyên gia ngoại thuê, đem lại cơ hội đầu tư sinh lời chắc thắng cho nhà đầu tư.

The Park Home là lựa chọn hấp dẫn cho dân công sở và có tiềm năng cho thuê lớn với các cán bộ cao cấp, chuyên gia nước ngoài sinh sống lâu dài tại Việt Nam tại khu vực Duy Tân, Cầu Giấy.

Căn hộ cao cấp đạt chuẩn

Mảnh ghép cuối cùng tạo nên sức hút khó cưỡng của khu căn hộ The Park Home nằm ở giá trị và chất lượng nội tại. Với 2 tầng khối đế, The Park Home sở hữu đầy đủ các dịch vụ, tiện ích cao cấp với khu trung tâm thương mại – dịch vụ sang trọng, phòng tập Gym & Yoga chất lượng cao.

Hệ thống nhà hàng, cà phê với tầm nhìn hướng ra công viên Cầu Giấy và khu Sky Bar trên tầng thượng với góc view rộng ôm trọn thành phố sẽ đem đến chuẩn sống lý tưởng cho cư dân sinh sống tại đây. Bên cạnh đó, The Park Home sở hữu những tiện ích cần thiết cho cuộc sống như đường chạy bộ, nhà trẻ, khu vui chơi cho trẻ em…

Hầm đỗ xe thông minh, hệ thống camera an ninh & PCCC đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống thu gom rác, đường điện, đường nước linh hoạt… sẽ đáp ứng một cuộc sống văn minh, an toàn và tiện nghi cho cư dân The Park Home trong tương lai.



Căn hộ The Park Home có thiết kế thông minh, bài trí sang trọng và hiện đại

Các căn hộ tại đây có diện tích đa dạng từ 80m2 – 154m2, bố trí 2 – 4 phòng ngủ giúp đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng. Đặc biệt, 100% căn hộ sở hữu kiến trúc đẳng cấp sang trọng với thiết kế vuông vắn, thoáng đãng, nội thất hoàn thiện hiện đại, logia rộng lớn với tầm nhìn tuyệt đẹp đón nắng, gió và ánh sáng.

Thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đang áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mua nhà như tặng xe máy Yamaha Janus hoặc tủ lạnh Samsung Side by Side, chiết khấu 4% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà để giúp khách hàng nhẹ nỗi lo tài chính, dễ dàng sở hữu căn hộ trong mơ tại The Park Home.