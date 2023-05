Dự án nghỉ dưỡng nào đang là điểm sáng tại Hội An?

Bất động sản nghỉ dưỡng Hội An: Cung thiếu, cầu tăng

Trên bản đồ du lịch Việt Nam, hiếm có thành phố nào sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi như Hội An khi vừa được thiên nhiên ban tặng phong cảnh đẹp vừa có nét riêng trong bản sắc văn hóa địa phương. Những yếu tố này đã tạo nên tên tuổi của một điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách nội địa lẫn du khách quốc tế.

Tận dụng những lợi thế vốn có, chương trình phát triển du lịch Quảng Nam đã đặt ra mục tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 50% là khách quốc tế vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 đạt 18 triệu lượt khách với 55% là khách quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu này, địa phương cần phản đáp ứng khoảng 1.200 cơ sở lưu trú với 29.000 phòng vào năm 2021.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, đến nay nguồn cung ứng chỉ bằng ¼ so với mục tiêu đề ra của năm 2025 và chưa tới 1/5 mục tiêu của 2030. Do đó, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Nam mà cụ thể tại Hội An là điểm đến được nhiều nhà đầu tư đánh giá mang tiềm năng lớn.

Hội An – “Vùng trũng” của bất động sản nghỉ dưỡng ven biển

Tại các địa phương có du lịch biển sôi động, giá bất động sản nghỉ dưỡng đã đạt ngưỡng rất cao, khoảng 100 triệu/m2, thậm chí 200 – 300 triệu/m2. Cụ thể tại Hạ Long Quảng Ninh, giá giao động từ 170 – 220 triệu/m2, Vân Đồn dao động từ 50 – 110 triệu/m2. Tại Thanh Hóa, các dự án nghỉ dưỡng đang rao bán ở mức từ 55 – 140 triệu/m2, Nha Trang từ 140 – 310 triệu/m2, Phan Thiết từ 40 – 120 triệu/m2 và Phú Quốc từ 80 – 250 triệu/m2.

So với mặt bằng giá trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển thì khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng được đánh giá là “vùng trũng” của thị trường với mặt bằng giá chỉ từ 35 – 70 triệu/m2. Các chuyên gia nhận định, chỉ trong thời gian ngắn, bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực này sẽ sẵn sàng dậy sóng và bứt phá với các mức giá mới bởi quy hoạch hạ tầng và dư địa tăng trưởng du lịch. Điều này phần nào lý giải cho nguyên nhân vì sao bất động sản nghỉ dưỡng tại Hội An luôn được săn đón và nhận được nhiều kỳ vọng.

La Queenara – Sở hữu lâu dài, vững vàng pháp lý

Nổi bật tại Hội An, La Queenara gây sự chú ý với mật độ xây dựng cực kỳ thấp, dưới 30%, tỷ lệ cây xanh/người cao gấp 20 lần tiêu chuẩn của Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án còn có hơn 200 tiện ích đẳng cấp, phục vụ mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của cư dân. La Queenara có khá nhiều sản phẩm để khách hàng lựa chọn đầu tư bao gồm shoptel, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập. Những sản phẩm này có thể vừa kết hợp để ở, vừa để kinh doanh bởi thiết kế “trong tĩnh, ngoài động”, đủ tĩnh để nghỉ dưỡng nhưng vẫn đủ động để kinh doanh sầm uất. Nhờ thiết kế độc đáo, 100% nhà có hai mặt đường, bể bơi và vườn riêng, sản phẩm sẽ tạo nên không gian nghỉ dưỡng riêng tư trong lòng đô thị.

Đặc biệt, La Queenara còn hưởng lợi từ các dự án tại địa phương như nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò và cầu Ông Điền. Sau khi hoàn thành các dự án này cùng với sự tăng trưởng từ du lịch, La Queenara hứa hẹn sẽ thiết lập mặt bằng giá mới và mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc 100% các sản phẩm của La Queenara đã có sổ đỏ, sở hữu lâu dài và sẵn sàng sinh lời ngay lập tức cũng là lý do khiến nhà đầu tư lựa chọn dự án bởi tính an toàn tuyệt đối.

Với những thành công trong giai đoạn 1 và các lợi thể đang sở hữu, La Queenara trong giai đoạn 2 được dự đoán sẽ bùng nổ hơn nữa. Hiện dự án đang có chính sách thanh toán linh hoạt, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% và mức vốn đầu tư hấp dẫn chỉ từ 1,4 tỷ. Đặc biệt, La Queenara đang có nhiều ưu đãi chiết khấu hấp dẫn lên đến 9% và quà tặng giá trị cho các khách hàng khi tham gia đầu tư tại đây.