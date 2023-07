Dự án Nghĩa trang Phúc An Viên – Long An có quy mô lên đến 8,2 ha, tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Bên trong khuôn viên dự án là các khu mộ được bố trí hài hòa, đan xen cùng cây xanh, hồ cá, nhà tang lễ, nhà lưu tro cốt,… tạo nên một tổng thể tâm linh vĩnh hằng, góp phần làm nhẹ lòng người đi và an lòng người ở lại.

Phúc An Viên có khuôn viên rợp bóng cây xanh, trục đường Thiên lý, nhà tang lễ với quy mô 8 sảnh tang, không gian thoáng rộng thoáng, luôn luôn đủ đáp ứng cho tất cả các nhu cầu của quý khách. Xung quanh dự án là rừng cây cao su, không khí trong lành quanh năm và rất yên tĩnh, tốt về phong thủy.

Cổng chính vào Dự án Phúc An Viên – Long An

Dự án nằm giáp ranh địa phận Sài Gòn (TP.HCM), chỉ mất khoảng hơn 1 giờ để di chuyển từ quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh đến Phúc An Viên Long An.

Phúc An Viên đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng vĩnh viễn lâu dài, mẫu mã xây dựng từ kiểu dáng, màu sắc, chất liệu đa dạng và phù hợp với từng phân khu và ngân sách của khách hàng.

Với ý niệm về đức hạnh mãi luôn tỏa sáng, ngày càng rực rỡ, gia tộc được phồn thịnh; các phân khu trong tổng thể dự án được bố trí hài hòa cùng nhau, với tên gọi đầu của các khu hợp lại tạo thành câu trọn nghĩa: ĐỨC LƯU QUANG – NHẬT TIẾN VINH HOA và GIA ĐƯỜNG HƯNG THỊNH.

Cùng các cung đường mang tên các loài hoa ôm trọn toàn khu, tạo cho tổng thể dự án một nét riêng an yên và vẹn nghĩa. Dự án có nhiều hồ cá tạo cảnh quan như đang dạo chơi trong công viên, tạo cảm giác lạc vào cõi an yên, tĩnh lặng, xanh mát quanh năm bởi hệ thống cây xanh rất đa dạng về chủng loại.

Phân Khu chức năng: Mộ Đơn, Mộ Đôi, Mộ Gia Đình

Các sản phẩm trong Phúc An Viên Long An rất đa dạng, bao gồm: Mộ đơn, mộ đôi không mái, mộ đơn có mái, mộ gia đình lớn, mộ gia đình vừa, mộ gia đình nhỏ, mộ cải táng.

Đặc biệt, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% từ 25,000,000 đồng là có thể sở hữu huyệt mộ đôi, 70% còn lại thanh toán chia đều trong vòng 12 tháng không bị tính lãi suất.

Mẫu mộ đôi có mái che

Mẫu mộ Đơn

Nhà để hộc lưu tro cốt

Quý khách nếu cần tư vấn hoặc tham quan dự án miễn phí xin vui lòng liên hệ: