2 Dự Án Nhà Ở Xã Hội Được Quan Tâm Nhất 2023

Trước bối cảnh mặt bằng giá căn hộ sơ cấp ngày càng tăng cao và khan hiếm nguồn cung mới, nhà ở xã hội, nhà giá rẻ là những sản phẩm được người dân tại các đô thị đặc biệt quan tâm. Để giúp người mua nhà có những thông tin mới nhất về nguồn cung các dự án mới, dưới đây Batdongsan.com.vn cập nhật danh sách và thông tin dự án nhà ở vừa túi tiền và 2 dự án nhà ở xã hội sắp triển khai tại TP.HCM , Bình Dương. Những dự án này mới khởi công hoặc đã có thông tin rumor, dự kiến có sản phẩm trong năm 2024-2025:

1. Nhà ở xã hội quận 2 – Thủ Thiêm Green House

Thủ Thiêm Green House là một trong những dự án nhà ở xã hội hiếm hoi tại quận 2 hiện nay. Dự án do Công ty CP Thủ Thiêm Group làm chủ đầu tư, tọa lạc tại đường Võ Chí Công, P. Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (nay là TP. Thủ Đức). Khu đất triển khai dự án có diện tích hơn 2ha, quy mô gồm 4 block cao từ 5-9 tầng, cung cấp 1.040 căn hộ shophouse, nhà ở xã hội và căn hộ thương mại. Được biết, các căn hộ nhà ở xã hội được bố trí từ tầng 2 đến tầng 8 của các block.

Phối cảnh dự án Thủ Thiêm Green House, dự án nhà ở xã hội quận 2.

Thủ Thiêm Green House được khởi công vào cuối năm 2021, dự kiến bàn giao cuốn chiếu từ quý 4/2023 đến quý 4/2024. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, tiến độ dự án Thủ Thiêm Green House thời điểm đầu tháng 2/2023 tại các block như sau:

Block A: đã đổ sàn tầng 08, có thể sẽ bàn giao vào quý 4/2023

Block B: đã đổ sàn tầng trệt, thi công cột dầm tầng 01, thời gian bàn giao dự kiến vào quý 4/2024.

Block C: đã đổ sàn tầng trệt, thời gian bàn giao dự kiến vào quý 4/2024

Block D: đã đổ sàn tầng 03, có thể sẽ bàn giao vào quý 4/2023

Hiện tại, Thủ Thiêm Green House đang được mở bán với giá từ 27,5 triệu/m2. Đây là mức giá khá cao so với giá mở bán tại các dự án nhà ở xã hội khác do dự án tọa lạc tại khu Thủ Thiêm vốn có vị trí đắc địa và quỹ đất đắt đỏ.

Tiến độ dự án nhà ở xã hội Green House Thủ Thiêm thời điểm tháng 2/2023.

2. Nhà ở xã hội New Lavida Bình Dương

Tên gọi khác của dự án New Lavida Bình Dương là Nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp, đã chính thức khởi công vào ngày 6/8/2022. Dự kiến thời gian bàn giao các căn hộ vào quý 4/2024.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội New Lavida Bình Dương

Khu đất triển khai nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp có diện tích hơn 1ha tại TL743C, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển nhà Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư và Tập đoàn Lê Phong làm đơn vị phát triển dự án. Dự án có quy mô gồm 1 block chung cư cao 30 tầng với gần 1.000 căn nhà ở xã hội. Diện tích các căn hộ dao động từ 45-70m2 và được thiết kế từ 1-2 phòng ngủ. Dự kiến, các căn hộ sẽ có giá bán từ 950 triệu đồng/căn.

Dù thuộc địa phận Bình Dương nhưng dự án New Lavida rất được quan tâm tại thị trường TP.HCM do nằm gần các khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần, Đồng An, Tân Đông Hiệp, và còn là nơi có vị trí tiếp giáp với các đô thị đang phát triển mạnh như: TP. Thủ Đức, TP. Biên Hòa.

Sau một thời gian ra mắt, cuối năm 2022, chủ đầu tư đã chính thức mở bán những căn hộ đầu tiên. Hiện tại, theo cập nhật của Batdongsan.com.vn, đầu năm 2023 dự án New Lavida đã xây đến tầng 14, đúng với kế hoạch của chủ đầu tư.

Tiến độ nhà ở xã hội New Lavida Bình Dương thời điểm đầu năm 2023

Một Số Dự Án Nhà Ở Xã Hội Đã Khởi Công Năm 2022 Tại TP.HCM

Ngoài 3 dự án nhà ở xã hội nêu trên, TP.HCM hiện vẫn còn một số dự án nhà ở xã hội sắp triển khai nhưng đang chậm tiến độ do vướng mắc vấn đề thủ tục. Cụ thể, năm 2022, đã có 5 dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân được động thổ, khởi công bao gồm:

1. Nhà lưu trú công nhân Khu Chế xuất Linh Trung II

Giai đoạn 2 của dự án gồm 2 tòa nhà cao 12 tầng trên tổng diện tích đất 5.082 m2 được động thổ khởi công vào cuối tháng 4/2022. Dự án nằm tại phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 408 tỷ đồng để xây dựng 360 căn hộ cho thuê với giá hợp lý, đáp ứng chỗ ở cho hơn 1.000 công nhân. Sau khi động thổ, dự án vẫn đang tạm dừng.

2. Nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở Nguyên Sơn

Đây là dự án nhà ở xã hội 2 – Block C, khu dân cư Nguyên Sơn, thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, đã được Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn Nam Long tổ chức lễ động thổ vào sáng 26/4/2022. Dự án được triển khai trên khu đất rộng gần 3.700 mét vuông với quy mô 242 căn nhà theo chính sách thuê, mua.

3. Nhà ở xã hội thuộc KDC tại phường Long Trường, TP. Thủ Đức

Dự án được Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp cùng Công ty Điền Phúc Thành tổ chức lễ khởi công vào ngày 26/4/2022 tại phường Long Trường, TP Thủ Đức. Được biết khu đất triển khai dự án có diện tích gần 35.000 m2, quy mô dự án gồm 3 phân khu nằm trong khu nhà ở tại phường Long Trường rộng gần 15 ha. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp gần 600 căn hộ cho người lao động có thu nhập thấp.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường (TP. Thủ Đức) thời điểm tháng 11/2022. Ảnh: Quỳnh Trần, Vnexpress

4. Nhà ở xã hội MRI thuộc KDC Tân Thuận Tây

Lễ động thổ Dự án nhà ở xã hội MR1, thuộc Dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM đã được tổ chức vào ngày 30/8/2022. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 6.994,3 m² thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Bình Thuận và phường Tân Thuận Tây, quy mô khoảng 712 căn hộ. Đây chính là một block nằm trong dự án Eco Green Sài Gòn, hiện tại các tòa chung cư trong dự án này đã hoàn thành và bàn giao, riêng tòa MR1 vẫn đang "đắp chiếu" sau khi động thổ vào năm 2022.

5. Nhà ở xã hội Dragon E – Home

Dự án thuộc Khu nhà ở Dragon Village phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, được động thổ xây dựng vào ngày 31/8/2022. Quy mô dự án gồm 5 toà tháp chung cư, cung cấp 764 căn nhà với nhiều loại diện tích từ 28-85m2. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án được đầu tư theo tinh thần nhà ở xã hội thế hệ mới với thiết kế Singapore, vận hành chuyên nghiệp, chi phí quản lý thấp với đầy đủ tiện ích, không gian xanh… Tuy nhiên dự án cũng đang tạm dừng sau khi động thổ, khởi công.

Trên đây Batdongsan.com.vn đã cập nhật những dự án nhà ở xã hội được quan tâm nhất hiện nay và một số dự án nhà ở xã hội sắp triển khai tại TP.HCM. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về các dự án sơ cấp trên thị trường giúp người tìm kiếm dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu, so sánh để đưa ra các quyết định mua bán phù hợp.

Hải Âu (TH)

Xem thêm: