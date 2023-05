Phối cảnh sân bay Long Thành

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là một trong hai khu tái định cư được xây dựng để bố trí cho người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành phải di dời. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, khu tái định cư với diện tích 282ha này sẽ được khởi công trong tháng 4/2020.

Theo thiết kế, khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn nằm tại 2 xã Lộc An và Bình Sơn, tiếp giáp với khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn và đường 769. Trong năm 2020, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư này sẽ được hoàn thiện. Dự kiến đến tháng 7/2020, 700 hộ dân đầu tiên (450 hộ chính và 250 hộ phụ) thuộc giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành sẽ được nhận nền đất tái định cư ở đây để xây nhà.

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn được chia thành 3 phân khu. Phân khu 1 có quy mô dân số từ 10.500-11.500 người trên tổng diện tích 87ha; phân khu 2 có 8.000-9.000 người trên diện tích hơn 95ha; phân khu 3 có 8.000-9.000 người trên diện tích 100ha.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân khi chuyển đến khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo xây dựng 1 trung tâm văn hóa, 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS và trụ sở UBND xã.

Để thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai di dời diện tích 5.000ha thuộc 6 xã Cẩm Đường, Long An, Bình Sơn, Suối Trầu, Long Phước, Bàu Cạn của huyện Long Thành. Người dân, tổ chức nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1.800ha) phải di dời trong đợt đầu tiên để phục vụ giai đoạn 1 dự án.

Khánh Trang