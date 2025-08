Dự Án Sở Hữu Chợ Nông Sản Sông Hồng Thu Hút Nhà Đầu Tư Nhờ Giao Thương Sôi Động

Thị trường bất động sản đang phục hồi dần dần nhưng tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Phân khúc bất động sản trong khu vực giao thương hiện hữu được quan tâm hơn cả.

Thị Trường Bất Động Sản Đầu Năm 2024 Phục Hồi, Nhà Đầu Tư Vẫn Dè Chừng

Thị trường bất động sản (BĐS) quý 2/2024 nói riêng và nửa đầu năm 2024 đang phục hồi tích cực. Báo cáo mới đây do Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARs IRE) và VARs Connect cho biết: “6 tháng đầu năm, thị trường BĐS sơ cấp ghi nhận 20.600 sản phẩm nhà ở được giao dịch thành công. Gấp 3 lần cùng kỳ năm 2023. Riêng quý 2, toàn thị trường ghi nhận hơn 14.400 giao dịch thành công, cao gấp 2,4 lần so với quý 1, được đóng góp từ cả nhu cầu đầu tư và nhu cầu ở thực với nhu cầu đầu tư tăng khoảng 30% so với quý trước.”

Dù vậy, so với thời điểm hưng thịnh trước đây, lượng giao dịch BĐS vẫn chưa đáng kể, chủ yếu tập trung vào chung cư, đất nền. Các sản phẩm thấp tầng có dấu hiệu khởi sắc với số lượng dự án mở bán mới tăng trưởng nhưng nhà đầu tư vẫn hết sức thận trọng khi xuống tiền. Anh Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), một nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm cho biết: “Ra Tết tôi dự định đầu tư vào bất động sản nội đô, nhưng giá nhà tăng quá cao khiến tôi phải quay ra tìm các vị trí khác. Phía Đông thành phố nguồn cung rất nhiều. Dựa vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, có thể thấy việc đô thị mở rộng ra phía Đông là điều chắc chắn phải xảy ra. Nhưng không phải dự án nào cũng đầu tư được, tôi đã mất gần 3 tháng để khảo sát kiểm tra pháp lý và xem đời sống dân cư xung quanh. Thời điểm này “dòng tiền là vua” nên dự án tốt phải là nơi có thể kinh doanh hoặc cho thuê được luôn”.

Hạ tầng giao thông kết nối tại phía đông với trung tâm thành phố đang được đầu tư mạnh mẽ bằng những tuyến đường vành đai cùng những cây cầu mới

Theo Hội môi giới BĐS, tâm lý khách hàng hiện nay đã trở nên "ăn chắc mặc bền” hơn, họ muốn tìm các dự án có giá trị thực, khai thác dòng tiền ổn định và có tiềm năng tăng giá lâu dài. Thời điểm này, những dự án có vị trí đẹp cộng hưởng khả năng giao thương hiện hữu sẽ được ưu tiên đầu tư. Dân kinh doanh quan niệm “đi buôn nhớ phường, đi đường nhớ lối”, những khu vực giao thương sầm uất sẽ tự tạo ra lượng traffic tự nhiên và đem lại giá trị nhà ở theo thời gian. Ngoài yếu tố tăng giá lâu dài, nhà đầu tư cũng “chọn mặt gửi vàng” vào các dự án đầy đủ pháp lý, đa công năng và nhiều tiện ích tốt. Savills Việt Nam chỉ ra rằng 65% người mua nhà sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm trong khu đô thị hoàn chỉnh xét đến sự tiện nghi mà loại hình này mang lại.

Song Hong Diamond City – Sức Hút Của BĐS Hiện Hữu Giao Thương

Song Hong Diamond City tọa lạc tại vị trí đắt giá bậc nhất huyện Yên Mỹ, liền kề Văn Giang – nơi ngã tư giao lộ đường 379 và đường 382. Dự án có chợ nông sản Sông Hồng ngay trong nội khu. Chợ đầu mối Sông Hồng sau gần hai năm hoạt động với nét buôn bán rất riêng, nơi đây là một trong những đầu mối phân phối và cung cấp hàng hóa nông sản cho toàn khu vực miền Bắc. Nét sinh khí nhộn nhịp lâu đời khiến khu chợ này được xem như “thủ phủ nông sản” miền Bắc. Ngay cả trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển, việc kinh doanh vẫn tấp nập sôi động.

Nắm giữ “át chủ bài” về vị trí, Song Hong Diamond City sở hữu sức hút của một bất động sản trên huyết mạch giao thương mà không phải dự án nào cũng có. Thực tế cho thấy, bất động sản tại các khu vực kinh doanh sôi động lâu năm luôn có sức hút rất lớn. Không chỉ có tiềm năng tự kinh doanh, cho thuê lại, mà để không chờ tăng giá cũng sẽ có lợi nhuận tốt. Với bất động sản kề chợ, nhà đầu tư luôn có được một nguồn thu nhập ổn định, dài hạn.

Một cửa hàng dịch vụ ăn uống tại Song Hong Diamond City dù đã qua giờ trưa nhưng vẫn ghi nhận lượt khách tới nhộn nhịp

Dự án còn có nhiều tiềm năng tăng giá lâu dài với hạ tầng liên kết xung quanh. Trong trục kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, huyện Yên Mỹ nằm ở vị trí trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố. Thông qua đường vành đai 4 kề cận Song Hong Diamond City, hàng hóa sẽ được vận chuyển nhanh chóng tới các đầu tàu kinh tế. Con đường này đang được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, thi công “3 ca 4 kíp, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương” để hoàn thành vào năm 2026, tạo nên liên kết vùng của các tỉnh Hà Nội – Hưng Yên – Bắc Ninh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, sản xuất giữa các tỉnh thành và khai phá nhiều tiềm năng mới. Khi tuyến đường hoàn thành, bất động sản của các dự án bám đường vành đai 4 sẽ thiết lập nền giá mới.

Ngoài ra, hạ tầng cũng thúc đẩy làn sóng dịch chuyển của cư dân từ lõi nội đô cũ chật hẹp sang khu vực bờ Đông sông Hồng (khu vực nằm trong quy hoạch đô thị và thành phố ven sông). Hệ thống giao thông hoàn chỉnh giúp cho khoảng cách từ Hà Nội tới Hưng Yên không còn là vấn đề lo ngại. Thông qua đường 379, thời gian di chuyển từ Hưng Yên đến Thủ đô Hà Nội chỉ còn 20 phút. Ngoại thành phía đông Hà Nội vài năm qua liên tục đánh dấu có sự hiện diện của các "ông lớn" trên thị trường bất động sản như Vinhomes, Ecopark, Masterise Homes, BRG, Eurowindow nằm tại Văn Giang (Hưng Yên)… và ở khu vực nằm ngay kế cận là Yên Mỹ, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp nhất của tỉnh Hưng Yên, Chủ đầu tư Song Hong Diamond City đã đón đầu tầm nhìn, xây dựng những chuẩn mực sống cao cấp, chinh phục tầng lớp cư dân mới.

Một góc phố sôi động tại Song Hong Diamond City

Trong không gian của Song Hong Diamond City, cư dân sẽ được đánh thức mọi giác quan với chuẩn sống xanh của công viên, trung tâm thương mại, vườn thể chất, bể bơi ngoài trời, clubhouse,… Cộng hưởng với lưu lượng giao thương sẵn có tại chợ nông sản Sông Hồng, Trung tâm thương mại Song Hong Plaza với gần 400 shoptique, Song Hong Diamond City kiến tạo nên cộng đồng văn minh, mang đến một bộ mặt đô thị cao cấp và giàu sức sống cho khu đô thị mới.

Hiện tại, dự án đang có chính sách hấp dẫn: chiết khấu 9% khi thanh toán sớm, chỉ cần thanh toán 15% trong đợt đầu ký HĐMB; chính sách vay đến 65% – hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng (không muộn hơn 31/5/2026), nhà đầu tư có vốn từ 1 tỷ đồng hoàn toàn có thể “xuống tiền” sở hữu ngay lúc này.