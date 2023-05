Tổng quan

Dự án The Grand Manhattan là tổ hợp căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế nằm tại trung tâm Quận 1, TP.HCM. Dự án có quy mô 1,4ha, bao gồm 3 tòa tháp A1, A2, A3 cao 37 tầng, với 1.027 căn hộ cao cấp và 201 phòng thuộc khách sạn AVANI. Căn hộ cao cấp The Grand Manhattan được lấy cảm hứng từ phong cách sống hiện đại, năng động của quận Manhattan của New York – một trong những trung tâm tài chính sầm uất nhất thế giới. Với concept “Chuẩn quốc tế – chất Sài Gòn”, dự án được phát triển với định hướng trở thành biểu tượng bất động sản hạng sang, hòa vào không gian văn hóa tại vùng lõi trung tâm Quận 1.

Vị trí

Căn hộ The Grand Manhattan sở hữu vị trí đắc địa giữa hai mặt tiền đường số 100 Cô Giang – Cô Bắc tại trung tâm Quận 1, bao quanh là các công trình nổi tiếng của TP.HCM như chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23/9,… Đây chính là khu vực “tấc đất tấc vàng” của TP.HCM, tâm điểm kết nối các điểm du lịch, khách sạn 5 sao, tháp văn phòng hạng A và khu trung tâm tài chính Quận 1. Dự án được thừa hưởng hệ thống hạ tầng – giao thông đồng bộ bậc nhất thành phố. Trong tương lai gần, khi tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đi vào hoạt động, việc đi lại của cư dân The Grand Manhattan sẽ càng thuận lợi hơn nữa.



Tầm view toàn cảnh Quận 1 với các công trình biểu tượng từ vị trí dự án The Grand Manhattan

Chủ đầu tư

Dự án The Grand Manhattan Quận 1 do Novaland đầu tư phát triển. Doanh nghiệp được biết đến là một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản tại Việt Nam. Novaland sở hữu quỹ đất lên tới hơn 5.400ha, danh mục đầu tư gồm hơn 50 dự án trên cả nước, với 3 dòng sản phẩm chủ lực là bất động sản đô thị, bất động sản đô thị du lịch và bất động sản công nghiệp. Tại TP.HCM, trước The Grand Manhattan, Novaland đã ghi dấu ấn với hàng loạt dự án căn hộ như Lexington Residence, The Sun Avenue, Sunrise City, The Botanica,…

Thiết kế

Căn hộ The Grand Manhattan có thiết kế rất đa dạng, phần lớn là các căn 2-3 phòng ngủ và một số căn hộ sky villa số lượng giới hạn. Mật độ căn hộ không quá cao, chỉ 7 căn/sàn tại tháp A2. Tháp A1, A3 có 14 căn/sàn nhưng 6 thang máy sẽ đảm bảo di chuyển thuận lợi, không mất nhiều thời gian của cư dân. Nhà mẫu dự án The Grand Manhattan được thiết kế theo phong cách hiện đại, đẳng cấp, mang nhiều nét tương đồng với các căn hộ sang trọng ở New York. Căn hộ The Grand Manhattan sẽ được bàn giao cùng nội thất liền trần, liền tường như máy lạnh âm trần phòng khách, sàn gỗ phòng ngủ, thiết bị vệ sinh. Căn hộ bàn giao không kèm bếp, chủ nhân căn hộ có thể tự do thiết kế theo ý muốn.



Nội thất theo phong cách sang trọng, hiện đại trong căn hộ mẫu The Grand Manhattan Quận 1



Chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ The Grand Manhattan kèm theo nội thất liền tường từ các thương hiệu cao cấp



Phòng bếp căn hộ mẫu The Grand Manhattan. Căn hộ thực tế khi bàn giao sẽ không kèm bếp để người mua tự thiết kế

Tại căn hộ The Grand Manhattan, cư dân sẽ có 3 tầm view rất đẹp mắt là view nội khu (chọn căn từ tầng 15 trở xuống ở cả 3 tòa tháp); view toàn cảnh thành phố với các công trình biểu tượng như Bitexco, Landmark 81, chợ Bến Thành (tháp A1, A2); view kênh Bến Nghé và đại lộ VVK (cả 3 tòa tháp đều nhìn thấy nhưng tháp A1 rõ nhất). Một đặc quyền đáng chú ý khác dành cho chủ sở hữu căn hộ The Grand Manhattan Quận 1 là chỗ đậu xe hơi định danh. Bãi đậu xe được thiết kế gồm 4 tầng với tổng cộng 720 chỗ, trong đó tầng 1 dành cho khách sạn và khu mua sắm, 3 tầng còn lại dành cho cư dân Grand Manhattan.

Tiện ích

The Grand Manhattan tọa lạc trên một trong những quỹ đất “vàng” hiếm hoi còn sót lại của trung tâm Quận 1 nên không có lợi thế nội khu rộng rãi như các dự án vùng ven. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn dành tới 4.200m2 để làm công viên, khu cảnh quan cho cư dân dạo bộ. Hệ thống tiện ích nội khu chung cư The Grand Manhattan khá đa dạng với hồ bơi tràn 38m, 2 phòng gym tiêu chuẩn 5 sao, chuỗi cửa hàng, café, nhà hàng tại tầng trệt do Novaland trực tiếp vận hành. Khách sạn AVANI cũng có khu tiện ích riêng với hồ bơi, phòng gym, spa, nhà hàng, sảnh hội nghị cao cấp,…



Một góc tiện ích nội khu The Grand Manhattan trên sa bàn dự án

Tọa lạc tại trung tâm Quận 1, dự án được bao quanh bởi rất nhiều các tiện ích ngoại khu hiện hữu như trung tâm thương mại Takashimaya, khách sạn Pullman, chuỗi nhà hàng, quán ăn nổi tiếng, mang đậm hương vị Sài Gòn. Các khu phố Tây Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều tụ điểm vui chơi, giải trí sẽ là điểm đến lý tưởng để cư dân The Grand Manhattan trải nghiệm cuộc sống về đêm.

Giá bán

Căn hộ The Grand Manhattan Quận 1 được công bố lần đầu vào năm 2019, với giá bán tại đợt mở bán đầu tiên ở mức 140 triệu/m2. Tại đợt mở bán thứ ba sẽ được triển khai trong năm tới, giá bán căn hộ The Grand Manhattan vào khoảng 220 triệu/m2. Hiện tại, căn hộ 2 phòng ngủ nhỏ nhất dự án có giá từ 15 tỷ. So sánh với các dự án căn hộ cao cấp Quận 1 như The MarQ (180 triệu/m2) hay Vinhomes Golden River (130 triệu/m2), giá bán căn hộ The Grand Manhattan cao hơn đáng kể nhưng tương xứng với vị trí, tiện ích đặc quyền và các dịch vụ của khách sạn 5 sao.

Tiến độ

Dù gặp phải nhiều trở ngại do dịch Covid-19, chủ đầu tư Novaland và đơn vị thi công Ricons vẫn đang cố gắng tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Dự án hiện đã thi công xong phần móng và đóng nắp hầm, dự kiến hoàn thành bàn giao căn hộ cho khách hàng vào Quý II/2023.



Công trường dự án The Grand Manhattan Quận 1 đang thi công tích cực nhằm đảm bảo tiến độ

Với những lợi thế kể trên, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án The Grand Manhattan sẽ là nơi ở tương xứng với những người sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, có địa vị xã hội, tạo thành một cộng đồng cư dân tinh hoa tại trung tâm Quận 1. Dự án nằm gần các tòa nhà văn phòng hạng A và khu trung tâm tài chính được ví là “phố Wall của Sài Gòn” nên sẽ rất thuận tiện cho các chuyên gia, chủ doanh nghiệp làm việc tại đây. Nếu mua căn hộ để đầu tư cho thuê, chủ nhân căn hộ cũng có thể nhắm tới nhóm khách thuê tiềm năng này. Tham khảo thị trường căn hộ cao cấp cho thuê Quận 1, mức giá thuê căn hộ The Grand Manhattan dự kiến vào khoảng 25-40 triệu/tháng.

Với nhà đầu tư mua để bán lại, căn hộ The Grand Manhattan cũng hứa hẹn khả năng sinh lời tốt từ sự khan hiếm quỹ đất tại vùng lõi trung tâm Quận 1 kéo mặt bằng giá căn hộ ngày càng tăng cùng những lợi thế về tầm view, tiện ích so với các dự án khác. Tốc độ tăng giá ấn tượng của căn hộ Grand Manhattan qua các giai đoạn mở bán đã phần nào cho thấy điều này.

Nếu bạn quan tâm tìm hiểu các dự án bất động sản, đừng quên theo dõi Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn vì chúng tôi sẽ tiếp tục đến trải nghiệm, đánh giá các dự án trên khắp cả nước. Dự án bạn quan tâm rất có thể sẽ lên sóng vào số tiếp theo nên đừng bỏ lỡ nhé!

Lan Chi