Dự án The Sóng nhận cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards

Vietnam Property Awards là giải thưởng của ngành bất động sản lớn và danh giá nhất khu vực. Với hội đồng giám khảo gồm nhiều chuyên gia và giám sát viên đáng tin cậy, giải thưởng này đã đạt được danh tiếng về sự uy tín, công bằng và minh bạch, thu hút được sự quan tâm rất lớn từ công chúng.

Đêm gala và lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019 (Vietnam Property Awards 2019) mùa thứ 5 vừa được tổ chức vào ngày 23/8 tại khách sạn InterContinental Saigon, TP.HCM nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc nhất trong ngành bất động sản Việt Nam. Được vinh danh trong buổi lễ này gồm có những chủ đầu tư uy tín và có tiềm lực mạnh trên thị trường như: An Gia Group, Capital Land, Garmuda Land…



The Sóng nhận cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2019

Tại đêm trao giải, dự án The Sóng của Tập Đoàn An Gia lần lượt được gọi tên ở 2 giải thưởng danh giá nhất về kiến trúc: “Best Condo Architectural Design” (dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất) và “Best Condo Interior Design” (dự án căn hộ có thiết kế nội thất xuất sắc nhất).

Được biết, The Sóng là dự án dự án căn hộ du lịch 5 sao đầu tiên tại Vũng Tàu, vừa được Tập đoàn bất động sản An Gia công bố ra thị trường vào đầu tháng 8. Dự án này khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường hơn 1.500 căn hộ du lịch hạng sang với hàng loạt tiện ích chưa từng có tại phố biển.

The Sóng sở hữu vị trí đắc địa nhất Vũng Tàu khi toạ lạc trên mặt tiền đường Thi Sách và cách Bãi Sau vài bước chân. Đặc biệt, khu vực mà dự án The Sóng tọa lạc sẽ được UBND TP. Vũng Tàu phát triển thành khu giải trí về đêm, nằm giữa tâm điểm của cung đường du lịch.

Không chỉ có lợi thế về vị trí, The Sóng còn sở hữu kiến trúc độc đáo được lấy cảm hứng từ những con sóng uốn lượn của biển cả. Thiết kế này giúp dự án giữ được nét mềm mại và tinh tế, tránh được mô típ thô cứng của đa số các tòa cao ốc hiện tại ở Vũng Tàu. Chính vì thế, The Sóng được kỳ vọng sẽ trở thành một công trình kiến trúc ấn tượng của thành phố biển xinh đẹp này.

Giới kiến trúc sư đánh giá, The Sóng là một trong những dự án có thiết kế thông minh, đảm bảo tất cả các căn phòng của dự án đều có tầm nhìn đắt giá bao trọn, như biển Vũng Tàu, sân Golf Paradise, tượng Chúa Kitô, TP. Vũng Tàu về đêm hay công viên nội khu tuyệt đẹp.

Ngoài kiến trúc đột phá, dự án The Sóng còn sở hữu hàng loạt tiện ích “đỉnh” chưa từng xuất hiện tại Vũng Tàu: Công viên nước, hồ bơi chân mây dài 50m ở độ cao hơn 100m, sky bar đầu tiên tại Vũng Tàu, phòng tập gym và yoga v.v… Nằm ở độ cao ấn tượng, tất cả các tiện ích này đều sở hữu view nhìn tuyệt đẹp. Đây sẽ là những địa điểm ngắm hoàng hôn và bình minh đẹp nhất tại Vũng Tàu trong thời gian tới.

Tầng 5 của khu nghỉ dưỡng được sử dụng để bố trí một công viên nước trên cao rộng tới 1.000 m2 với khu raining zone, dòng sông lười dài gần 300m uốn lượn mềm mại, cùng khu hồ bơi ốc đảo resort tuyệt đẹp ngập tràn cây xanh với hàng chục các trò chơi dành riêng cho trẻ nhỏ. Khu công viên nước trên cao này sẽ là địa điểm vui chơi lý tưởng cho các gia đình cùng các bé.

Đại sảnh đón 5 sao cao 9m, được trang hoàng lộng lẫy với thác nước 2 bên cũng là điểm nhấn mà không dự án khách sạn nào tại Vũng Tàu có được. Theo thông tin từ An Gia, tập đoàn này đã ký kết hợp tác với tập đoàn ẩm thực nổi tiếng Golden Gate để biến The Sóng thành một thiên đường ẩm thực, tập hợp nhiều nhà hàng nổi tiếng như: Nhà hàng thịt nướng Gogi, chuỗi lẩu băng chuyền Kichi Kichi, Beer Club Vuvuzela,…



Hàng nghìn lượt khách đến tham quan trung tâm trải

nghiệm của The Sóng vào cuối tuần qua

Mới đây, The Sóng còn gây sốt khi khai trương trung tâm trải nghiệm dự án với thiết kế đẳng cấp, ấn tượng, lấy cảm hứng từ những con sóng biển và sự uyển chuyển, mềm mại của những đàn sứa với mức đầu tư triệu đô. Về đêm, dưới ánh đèn, trung tâm trải nghiệm này trở nên huyền ảo, lung linh như vẻ đẹp của sóng biển dưới trăng.

Được biết, trước The Sóng, nhà phát triển dự án An Gia Group và Creed Group từng gây sốt thị trường với các dự án căn hộ cao cấp như: Sky89, Panorama, The Signial, The Garden,…

