Dự án The Zei tiếp tục bứt phá sau sự kiện kick off

The Zei thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên viên tư vấn

Lễ ký kết hợp tác chiến lược và Kick off Dự án The Zei được HDMon Holdings tổ chức quy mô, hoành tráng tại Trung tâm sự kiện Trống Đồng – Hoàng Quốc Việt. Sự kiện có sự tham gia của 8 đơn vị bán hàng chuyên nghiệp hàng đầu thị trường bất động sản hiện nay như CenLand, Tân Thời Đại, VietstarLand, Phú Quý Land, Hải Phát Land, AvaHomes, VinaHomes, Liên minh I&G.



Sự kiện thu hút hàng nghìn chuyên viên tư vấn bất động sản chuyên nghiệp

Sự kiện đã thu hút gần 1000 chuyên viên tư vấn bất động sản tinh nhuệ – con số gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Sự quan tâm lớn từ các chuyên viên bất động sản này cho thấy sức nóng không hề giảm của The Zei dù đã ra mắt thị trường một thời gian. Ngược lại, cùng với Concept độc đáo thì sự thay đổi, hoàn thiện mỗi ngày của công trường dự án The Zei luôn mang đến cho các chuyên viên tư vấn những cảm xúc mới mẻ, sự tin tưởng vào chất lượng, tiến độ của dự án cũng như tiềm lực, sự bài bản, chuyên nghiệp của chủ đầu tư và các đối tác quản lý, thi công dự án.

Chị Thu Hương – chuyên viên tư vấn của Phú Quý Land chia sẻ: “Tôi rất hào hứng với sự kiện hôm nay. Chúng tôi đã biết tới The Zei nhưng hôm nay mới trực tiếp được nghe một cách đầy đủ, chi tiết về dự án. The Zei thực sự là một dự án đẹp và nhiều cảm xúc. Tôi mong muốn nhiều khách hàng của mình được biết đến và sở hữu căn hộ tại The Zei”.

The Zei tiếp tục bứt phá sau sự kiện kick off

Nhiều chuyên gia kinh tế – bất động sản đã dự báo năm 2020 là một năm khó khăn của thị trường. Nhu cầu nhà ở tăng nhanh nhưng nguồn cung sụt giảm nghiêm trọng. Nguồn cung ít hơn nhu cầu khiến cho nhiều người tưởng rằng các dự án dễ thanh khoản hơn, tuy nhiên thị trường những tháng cuối năm 2019 đã chứng minh điều ngược lại. Giá căn hộ bị đẩy lên cao khiến cho người mua nhà cân nhắc kỹ lưỡng hơn rất nhiều về quyết định sở hữu căn hộ của mình. Thêm vào đó, các chính sách siết chặt nguồn vốn vay cũng khiến nhiều dự án điêu đứng.



Chủ đầu tư cùng các đại lý ký kết hợp tác chiến lược

Giữa bối cảnh đó, The Zei đã cho thị trường thấy sức hấp dẫn đặc biệt của mình, trở thành một trong những dự án cao cấp có thanh khoản tốt nhất phía Tây Hà Nội trong 6 tháng cuối năm 2019, bán kịch “room” nước ngoài chỉ trong vòng 2 tháng.

Trong bài phát biểu tại sự kiện Hợp tác chiến lược với các đại lý, ông Đặng Xuân Tâm – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hải Đăng, chủ đầu tư dự án The Zei đã chia sẻ: “The Zei là dự án trọng điểm, một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp đầu tư, phát triển bất động sản của HDMon. Chúng tôi dành vào đây rất nhiều tâm sức để xây dựng một “thành phố” thực sự đáng sống, một tiêu chuẩn sống mới tại Mỹ Đình”.

Trong giai đoạn thị trường đang khan hiếm nguồn cung căn hộ thì The Zei là một điểm sáng nổi bật. Nằm ở vị trí đắc địa, kết nối trực tiếp với đường đua F1 đang được hàng triệu người chờ đón, dưới sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp của HDMon Holdings, sự phối hợp ăn ý của những đơn vị quản lý, thi công uy tín trên thế giới, The Zei đã từng ngày vươn lên trở thành một “thành phố thẳng đứng” hiện đại, có chất lượng xây dựng thuộc top đầu tại Việt Nam. Chuẩn bị được bàn giao vào đầu quý 2/2021, The Zei cũng được đánh giá là lựa chọn thông minh của các đơn vị bán hàng. Bởi những dự án như The Zei luôn nằm trong tầm ngắm và sẵn sàng được khách hàng đặt mua khi họ có đầy đủ thông tin. Với năng lực nội tại cùng với đội ngũ bán hàng tinh nhuệ, chuyên nghiệp, The Zei được dự báo sẽ nhanh chóng tiếp tục bứt phá và về đích trong những tháng đầu năm 2020.



Ông Nguyễn Việt Duy – Trưởng ban kinh doanh HDMon Holdings

Ông Nguyễn Việt Duy – Trưởng ban kinh doanh HDMon Holdings tự tin chia sẻ: “Tôi đã hình dung sự quan tâm lớn của anh chị em chuyên viên tư vấn đến dự án The Zei nhưng phải nói rằng, sức hút của The Zei lớn hơn rất nhiều so với hình dung của tôi. Tôi tin tưởng rằng, gần 1000 chuyên viên tư vấn ở đây đã có một lựa chọn đúng đắn và chúng tôi sẽ mau chóng đưa The Zei bứt phá để về đích”.

Sở hữu một căn hộ đã khó, sở hữu một căn hộ cao cấp, ở vị trí đắc địa lại càng khó khăn hơn. Trong khi đó, quỹ đất tại phía Tây, đặc biệt là ở Trung tâm Mỹ Đình ngày càng thu hẹp. Và The Zei là một trong số những dự án hiếm hoi đang được xây dựng ở Trung tâm Mỹ Đình, một cơ hội hiếm hoi còn lại để chúng ta được tận hưởng cuộc sống một cách riêng nhất, sâu sắc nhất.

Với sự đẳng cấp và khác biệt, The Zei chắc chắn tiếp tục là cú hích lớn của thị trường bất động sản nửa đầu năm 2020.