Dự án tỷ đô “nâng tầm” bất động sản “đất Võ”

Nhà phát triển DKR ưu đãi đặc biệt cho khách hàng dự án Nhơn Hội New City

Với mỗi giao dịch thành công, khách hàng có cơ hội sở hữu:

– 01 giải đặc biệt: Mercedes-Benz C 250 Exclusive

– 01 giải nhất: 1 Xe Honda City 2019

Xe Honda SH 150 và hàng trăm giải thưởng có giá trị khác.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0913778278

