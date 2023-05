Dự án xanh bên sông Cổ Cò hút nhà đầu tư

Vị trí hiếm có trong phong thủy

Ngọc Dương Riverside là dự án hiếm hoi có thế đất “kế sông – cận thủy”. Tọa lạc trên mặt tiền đường Trường Sa – tuyến đường ven biển “triệu đô” nối liền giữa Đà Nẵng và phố cổ Hội An, Ngọc Dương Riverside sở hữu vị trí vàng giáp sông – gần biển với hơn 800m mặt tiền hướng ra sông Cổ Cò và cách bãi tắm Viêm Đông chỉ khoảng 500m. Theo thuật phon thủy, đây là địa thế phú quý, nhiều phúc trạch, tạo sinh khí tốt lành, hóa giải tai ách, phát huy quyền uy, củng cố địa vị cho chủ nhân.

Theo dòng lịch sử, dòng sông Cổ Cò từng là đường thủy nội địa trứ danh, gắn với thương cảng Hội An sầm uất thế kỷ XVIII-XIX. Do tác động của tự nhiên, quá trình bồi lấp khiến dòng sông bị tắc dòng lưu thông cả thế kỷ, chỉ còn lại từng đoạn lưu thủy khúc hoạt động khiến sự sầm uất, nhộn nhịp một thời bị chững lại. Thế nhưng mới đây, dự án "Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An" với tổng mức đầu tư 850 tỉ đồng đã được triển khai. Như vậy, dòng sông Cổ Cò sẽ được khơi thông. Con đường thủy nội địa trứ danh nối liền thương cảng Hội An và tiền cảng Đà Nẵng được khôi phục, khoảng cách di chuyển giữa 2 thành phố được rút ngắn.

Nhịp sống, nhịp giao thương sầm uất của thương cảng Hội An năm nào sẽ được tái lập bên dòng sông thơ mông này. Theo mạch chảy dòng sông Cổ Cò, chuỗi đô thị ven sông cũng sẽ chuyển mình mạnh mẽ, các tour du lịch đường sông đi về trong ngày có tiền đề khởi sắc. Ở vị trí “kế sông – cận thủy”, Ngọc Dương Riverside là một trong những dự án hưởng lợi lớn nhất khi dòng sông Cổ Cò khơi thông. Một cuộc sống trù phú, thịnh vượng tại dự án sẽ được thiết lập bên dòng sông này.

Lịch sử loài người đã chứng minh những nền văn minh rực rỡ nhất của nhân loại đều gắn với những dòng sông. Đó là con sông Hằng mải miết cùng dòng chảy lịch sử và văn hóa của Ấn Độ; là sông Hoàng Hà – cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, là con sông Nile thao thiết chảy cùng văn minh Ai Cập huyền thoại.

Quần thể xanh “all in one” bên dòng Cổ Cò

Ngọc Dương Riverside là dự án hiếm hoi tại phía Nam Đà Nẵng mà nội khu dự án được tích hợp đa dạng chuỗi tiện ích, dịch vụ 5 sao mang giá trị nghỉ dưỡng cao cấp như: Resort, khách sạn trong lòng khu đô thị Ngọc Dương Riverside; Chuỗi nhà hàng Á – Âu; Tổ hợp vui chơi giải trí đa dạng; Quảng trường trung tâm; Bến du thuyền đẳng cấp thượng lưu; Sân Golf; bãi tắm…

Không chỉ hứa hẹn về một nhịp sống sôi động, sầm uất, Ngọc Dương Riverside còn kiến tạo một cuộc sống sinh thái, trong lành khi được tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng đãng do sông Cổ Cò và biển Viêm Đông mang lại.

Ngọc Dương Riverside là một kiến trúc sinh thái bền vững với sự áp đảo của cây xanh và mặt nước. Bao quanh dự án là hệ thống cây xanh và mặt nước được quy hoạch trong quá trình kiến thiết thành phố. Theo thiết kế cảnh quan ven sông Cổ Cò và khu vực ven biển từ TX.Điện Bàn đến TP.Hội An, thì đối với khu vực ven sông cần bố trí quỹ đất đủ lớn để hình thành 3 công viên trung tâm. Ngoài ra, hệ thống cây xanh trong công viên và hệ thống cây xanh cảnh quan dọc hai bờ sông sẽ được đầu tư trồng đồng bộ, bài bản, tạo sự khớp nối từ Đà Nẵng tới Hội An. Cùng với hệ thống mặt nước đã hiện hữu thì sự xuất hiện của hệ thống cây xanh khổng lồ sẽ “biến” nơi đây thành một thiên đường du lịch nghỉ dưỡng sinh thái.

Không chỉ là không gian xanh bao bọc bên ngoài, bản thân Ngọc Dương Riverside cũng là một công trình xanh. Dự án mang vẻ đẹp chiều sâu và có tính bền vững khi tuân thủ lối kiến trúc xanh gắn với thiên nhiên xanh. Với quy mô 20ha nhưng mật độ xây dựng của dự án không quá 39%. Toàn bộ diện tích còn lại là khu vực để phát triển cây xanh, vườn hoa, công viên, lối đi bộ và các dịch vụ tiện ích. Mảng xanh bao phủ, áp đảo tại dự án.

Chính bởi sự quy hoạch đồng bộ, mảng xanh áp đảo, thiết kế đẳng cấp vượt trội mà dự án trở thành khu đô thị cao cấp hội đủ các tiêu chuẩn cho cuộc sống nghỉ dưỡng tiện nghi và được giới đầu tư “săn đón”.